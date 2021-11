El microcentro de “La perla del sur” se transformó en caos ayer por la mañana. Cincuenta taxistas se reunieron alrededor de la Plaza Mitre para exigir un aumento del 30% en el cargo por servicio del municipio. Los conductores también se pararon frente al ayuntamiento para hacer oír sus demandas. Allí, lanzaron insultos a los concejales que supuestamente habrían tenido que reunirse para discutir el pedido, pero no lo hicieron. Los taxistas quieren que el recorte actual de 55 dólares aumente a 71,50 dólares. Adrián Peralta, portavoz de los manifestantes, dijo que el sector estaba autorizado a subir la tasa en marzo. “En ese momento aceptamos un aumento por debajo de nuestras aspiraciones con el compromiso de que la tasa se revisara en octubre. “Pasó el tiempo y seguimos de la misma manera. Lo grave es que la inflación nos carcome y ya no podemos apoyar el presupuesto familiar ”, advirtió. Peralta dijo que el colmo de la situación es que el Concejo no se reúne ahora, “sino cuando tenía que elegir autoridades y casi todos los días”. “El 30% es un aumento que se ajusta a las tasas de inflación. Todo aumentó, menos nuestros ingresos ”, resaltó. La concejal Katherina Mazzuco, del Partido Justicia Social (PJS), dijo que el órgano ya se había reunido con taxistas la semana pasada y el compromiso era que estudiaría la solicitud de ajuste. “Probablemente discutiremos el asunto la próxima semana en una sesión ordinaria. Mañana tendremos un pero para hacer frente al presupuesto municipal ”, agregó. “Aquí hay que establecer un incremento que se adecue a la situación de los conductores y usuarios”, observó el alcalde. Los taxistas acompañarán la protesta.

