Gustavo Hani, presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas Turísticas y Turísticas (DE MADERA), duramente criticado la medida conducido por Banco Central: “Golpea mal. Si un día de promociones roba dólares al país, tenemos un problema muy grande. Todo fue inconsistente e impredecible. Es un error pensar que cualquier persona que viaja al extranjero lo hace por el simple hecho de hacerlo. Turismoya que este motivo representa solo el 30% de los viajeros ”. “Estás golpeando a los que más necesitan la cuota para que se vayan por salud, trabajo, deporte o lo que sea”, dijo Hani, indignada por la situación y las medidas autoritarias del BCRA en entrevista con América TV, y agregó: “Ahora nos están preguntando .sí Presentemos algunas ideas para mitigar esto. La realidad es que el impuesto estatal, el adelanto de ingresos y el DNT son todos impuestos, no dólares. Afectan a las personas. “Por supuesto, esto afecta a muchas agencias de viajes que no funcionan desde hace 2 años, y lo que más duele es que es inoportuno”, dijo el presidente de FAEVYT, y agregó: “Esto es devastador. Lo principal que tiene el turismo es la previsibilidad, algo que el gobierno no nos ha dado. Ahora buscaremos una mejor presentación “. Uno de los impulsores del programa señaló los motivos de la inesperada medida del BCRA: “Dado que mucha gente no podrá pagar con un solo pago, se reducirá la demanda de dólares que van al exterior, así como el consumo en otros países. El problema es que los bancos no han aumentado los límites en pesos. “Está claro que Argentina no tiene dólares y se están quedando sin reservas. Aquí hicieron todo lo posible para dañar tanto como fuera posible. No se queje si la inversión no llega más tarde, porque están haciendo todo lo posible para que suceda. No se comprende el enorme nivel de improvisación ”, subrayó el periodista Antonio Laye, atormentado por la situación.





