Santiago Caamaño trabaja como actor y como modelo publicitario hace más de una década. Sin embargo, no fue hasta que compartió escenario con Nazarena Vélez en “Verdades Mentirosas”, que comenzó a tener reconocimiento mediático. El flechazo con la actriz y productora de la obra fue instantáneo, y comenzaron una relación durante la temporada de verano de 2019.

Pasaron los años y, a diferencia de lo que muchos creyeron al inicio del romance, la pareja de Santiago Caamaño y Nazarena Velez está atravesando el mejor momento. La dupla, que convive y disfruta pasar su tiempo libre juntos, tiene un nuevo proyecto laboral en carpeta para este verano en Las Grutas.

Santiago Caamaño.

En una entrevista a Juan Etchegoyen, el galán manifestó que está muy enamorado de Nazarena, a quien dijo amar “con todo mi corazón”. Es tan serio el vínculo que los une que, ante la sorpresa del periodista, afirmó que no descarta la posibilidad de dar un paso más y formalizar la relación:

Me casaría mil veces con ella.

Su comentario generó que el periodista le consulte sobre el pasado sentimental de Nazarena Vélez, quien pasó por el registro civil en reiteradas oportunidades. Lejos de sentirse molesto por el comentario, aseguró que “van a ser tres años que estamos juntos” y que la pasamos bien” en pareja, por lo que siente que es una buena oportunidad para casarse.

Si bien el actor aseguró que por el momento es solo un deseo, aseguró que de proponerle casamiento a la productora “me rompería la cabeza pensando en algo creativo”. De optar por algo más tradicional, el galán buscará la manera de que su pareja “no se lo espere” y, de preferir “algo loco”, le atrae la idea de proponerle matrimonio buceando o tirándose de un parapente.

Santiago Caamaño y Nazarena Vélez.

Recordemos que Nazarena Vélez habló en varias entrevistas sobre su relación con el actor y, si bien dejó en claro que no le quita el sueño la idea de casarse nuevamente, no descartó la idea. “Si él se quiere casar, yo me casaré porque con él quiero todo”, afirmó la actriz muy enamorada.

Si tenemos en cuenta los dichos de Santiago Caamaño y Nazarena Vélez, la union en matrimonio es un deseo compartido. Por ende, será cuestión de esperar que el actor tome el paso siguiente y le proponga casamiento a su novia. Luego de la boda de su hija, Barbie Pucheta, es posible que la actriz pase por el registro civil por cuarta vez.