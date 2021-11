La empresaria también opinó de la entrevista que dio su hermana a Susana Giménez sobre el escándalo mediático

Zaira Nara presentó su nueva cápsula de ropa deportiva en un evento especial con familiares, amigos y periodistas. La empresaria y conductora estaba feliz con el lanzamiento de esta línea de indumentaria. Pero este proyecto quedó un poco opacado por el escándalo relacionado a Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez.

En una entrevista con Intrusos, la modelo explicó cómo transitaba la situación que estaba viviendo su hermana en las últimas semanas: “Yo me hago más problema que el resto, parece que no pero me re afectan esas cuestiones familiares y personales. Ahora estoy más tranquila porque veo que están todos bien. Me pone muy feliz, siento que ya se acomodaron las cosas y ya pasó”.

Además, dio su opinión sobre la entrevista que Wanda le dio a Susana Giménez en París, Francia, y que emitieron esta semana por la pantalla de Telefe. “Ella fue muy prudente, fue muy sincera Wanda, me pareció que estuvo muy bien. Fue una charla de dos amigas, dejando de lado el rencor. Si bien pasó muy poco tiempo, me parece que estuvo muy bien”.

Cuando le preguntaron cómo hubiera reaccionado frente a un episodio como este, Zaira respondió con total sinceridad: “Es muy difícil decir qué haría en una situación así, te soy sincera no sabría decirte ni cómo actuaría ni qué diría. Ahora con el diario del lunes viendo cómo actuó (Wanda) y cómo habló para mí estuvo bien”.

La modelo se puso seria cuando le consultaron sobre los rumores de crisis con su pareja, Jakob Von Plessen. En los medios trascendió que se habían distanciado luego de que se filtrara que su pareja fue cómplice del encuentro entre Icardi y Suárez: lo acompañó después del partido y lo esperó en el auto para luego regresar juntos a la casa en la que los esperaba su suegra, que había quedado al cuidado de sus respectivos hijos.

“No, estamos bárbaro y no quiero involucrarme en el tema porque si bien es un tema que me involucra porque es de mi familia, no soy protagonista, no quiero hacerme cargo, ni decir nada de algo que no tengo nada que ver”, cerró Zaira.

Recientemente, la modelo hizo referencia al escándalo que protagonizó su hermana en una entrevista con Germán Paoloski en el ciclo No es tan tarde. Ella se mostró muy afectada por esta situación: “Me preguntan en la calle, te lo juro. Me dicen: ‘Yo soy Wandagate’. ¡No me digan nada que me hace mal! Me afectan mucho los temas fuertes de la familia. Trato de cuidarme un poco”.

Zaira también habló del viaje a Milán que compartió con Wanda a finales de septiembre, que coincidió con el encuentro entre Mauro y la China en un exclusivo hotel de París: “¿Cómo querés que lo borre en mi mente? Me creo una persona inteligente pero tampoco…”. En tono irónico, aseguró: “El viaje estuvo divino, unas locas bárbaras, nos fuimos a comer a dos restaurantes… ¡una joda!”.

Ahora, Nara se prepara para regresar a la pantalla de Telefe con el objetivo de conducir el ciclo Flor de equipo en diciembre. A partir del lunes 6 de diciembre, ella reemplazará a Florencia Peña mientras viaja a Barcelona, España, para participar del ciclo Por el mundo de su amigo Marley.

Fuente: TELESHOW