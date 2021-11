Yanina Latorre, fiel a su estilo, arremetió contra Noelia Marzol. Fue este viernes durante la emisión de “LAM” al revelar las críticas que brotan de los pasillos sobre la bailarina en “La Academia” y en la “La Flia”,

Ángel de Brito le preguntó en vivo a Yanina Latorre cuál era el problema con Noelia Marzol y la Angelita se despachó en críticas. Reveló todo lo que sabe sobre la bailarina y las experiencias que cosechó.

Yanina Latorre en “LAM”.

“La odian todos. No lo digo yo sola, es así. Se subió al pony”, comenzó diciendo la esposa de Diego Latorre. “Dicen que maltrata, contesta mal y se cree que porque es madre tiene que ser la primera maquillada y peinada”, explicó.

“A mí esa cosa de la madre no me va. Todas laburamos y todas tienen el mismo derecho, con o sin hijo. Los compañeros no la quieren”, lanzó Latorre.

uD83DuDE31 Yanina Latorre disparó contra Noelia Marzol por su actitud en #ShowmatchLaAcademia pic.twitter.com/arCA1NtJ7K — AMBA 24 (@amba24noticias) November 26, 2021

Segura de lo que está diciendo, la panelista agregó: “Ya se peleó con todos. Con los de La Previa de La Academia, con los productores. Está infumable”, sentenció.

“¿Te molesta que vaya con el hijo?”, le consultaron, pero Yanina respondió: “No, por lo que me contaron nadie tiene problemas con el nene. Marzol es mala compañera. Maltrata, destrata y está todos de los pelos”.

Noelia Marzol.

Mariana Brey salió en defensa de Marzol y acotó: “Está puérpera, yo la banco”. No obstante, Yanina retrucó: “¿Qué tiene que ver estar puérpera con joder a la gente?”, fiel a su estilo filoso.

Ante las palabras de Yanina Latorre Ángel de Brito ironizó: “¡Qué feo! La próxima le pongo un cero”. A lo que la Angelita contestó: “No porque la rompe bailando. Ahora seguro se va a enojar por esto”.