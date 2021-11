Agustina Cherri es una de las actrices argentinas con mayor trayectoria y reconocimiento internacional. A lo largo de su extensa carrera, formó parte de grandes éxitos televisivos, muchos de los cuales cruzaron fronteras y se emitieron en países de Europa.

Pero todo parece indicar que Agustina Cherri tiene una memoria infinita. O por lo menos eso parece al ver las recientes imágenes que compartió en Instagram, en medio de las grabaciones de “La 1-5/18”, la nueva ficción de Polka.

Agustina Cherri.

Junto a Felipe Colombo, la actriz recreó la famosa coreografía de “Todo, todo”, la canción de “Chiquititas”, la icónica novela infantojuvenil creada por Cris Morena hace más de veinte años.

Como si no hubieran pasado los años, los colegas fueron filmados por Lali González mientras bailaban el estribillo del tema musical: “Todo es tuyo si querés, ¿querés?, con una sonrisa mirá que fácil es. Pronto se contagia, se hace carcajada. Y ya, no me duele nada”.

#AgustinaCherri se divierte en el detrás de escena de la ficción de Polka. Fuente: (Instagram) pic.twitter.com/8I5asUvcLJ — AMBA 24 (@amba24noticias) November 27, 2021

En las últimas semanas, la protagonista de novelas habló del éxito del proyecto en que encarnó a “Mili” en una entrevista con Juan Etchegoyen. Allí, expresó que “hablé con Cris Morena hace poco por el regreso” y dejó en claro que “nunca cierro las puertas” a la posibilidad de realizar una nueva temporada de la ficción.

Es tan contundente el reconocimiento de “Chiquititas” que generó fanáticos en todo el mundo, en personas de diferentes edades. De hecho, en un móvil que efectuó el elenco de la nueva ficción de Polka para “Los Ángeles de la Mañana”, Cherri bailó el mismo fragmento de “Todo, todo” junto a Adrian Suar.

Captura del video de Agustina Cherri.

Lo importante es que momentos como los que compartió la actriz y Felipe Colombo dejan en claro que el elenco de “La 1-5/18” se divierte durante las largas jornadas de grabación, y mantienen un excelente vínculo entre ellos.

No es la primera vez que Agustina Cherri habla de dicho proyecto producido por Cris Morena, y seguramente no sea la última. Son cosas que pasan cuando el éxito es tan contundente que, aún con el paso del tiempo, sigue en la mente de los espectadores.