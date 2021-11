Alberto Fernández evalúa no participar de la cumbre virtual por la democracia que el presidente Joe Biden organizó para el 9 y 10 de diciembre, y a la que invitó a 110 de los principales aliados de los Estados Unidos, entre ellos Argentina.

Dejó afuera a potencias como China, Rusia, y a países de la región como Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Para el Gobierno es un tema hipersensible, de ahí que tras varias consultas de Clarín, la portavoz del Presidente, Gabriela Cerutti, esquivara una respuesta concreta que aún genera debate puertas adentro.

La decisión acerca de participar o no participar no está tomada. Puertas adentro del equipo presidencial, empezando por el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, le dicen al mandatario que debe estar presente. Béliz estuvo este viernes reunido con el embajador en los Estados Unidos, Jorge Argüello. Pero no se informó el contenido del encuentro.

Una de las razones por las que Fernández estaría renuente a aceptar la invitación de Biden guarda relación con China, uno de los aliados más importantes de Argentina.

El presidente estadounidense incluyó a Taiwán en la cumbre y dejó afuera a China, que expresó su “firme oposición” a ese reconocimiento. Pero la decisión argentina se excusaría en el hecho de que convalidar la presencia de Taiwán en la reunión internacional sentaría un precedente contrario al reclamo de soberanía de las islas Malvinas a Gran Bretaña.

Por cierto, Argentina no reconoce a Taiwán y la considera parte integral de la República Popular China, que es el continente.

Además de un socio estratégico integral, según la categoría de los acuerdos bilaterales firmados desde 2004 en adelante, China es un aliado económico y político central para la Argentina. También en el reclamo de soberanía de las Malvinas.

A Beijing no le gusta que Fernández participe de la llamada Cumbre por la Democracia que Biden armó a la medida de occidente. Pero este diario no pudo confirmar si los chinos están metiendo presión al gobierno argentino.

Según la página del Departamento de Estado, los temas que se van a tratar en la primera de estas dos cumbres por la democracia son: “Defenderse del autoritarismo. Abordar y combatir la corrupción. Promoviendo el respeto por los derechos humanos”. Además, se alentará a los líderes a anunciar acciones y compromisos específicos para reformas internas significativas e iniciativas internacionales que promuevan los objetivos de la Cumbre.

Una alta fuente dijo a este diario que el Gobierno no juzga qué es lo que el gobierno de Biden toma o no por democracia para invitarlo o desinvitarlo. Pero reconoce que no asistir representaría un desaire al mismo Biden, y al establishment en Washington, cuando se necesitan apoyos en las negociaciones por la deuda con el Fondo Monetario Internacional.

Por otra parte, el secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, Francisco Cafiero, acaba de volver de Washington con una serie de compromisos bilaterales. Además, se está preparando la primera visita al Pentágono del ministro Jorge Taiana.

Días antes, Alberto Fernández va a participar junto el presidente de Bolivia Luis Arce de la Cumbre del Grupo de Puebla, agendada en México de manera presencial entre el lunes 29 y el miércoles 1 de diciembre.

Fernández y Arce sin embargo no viajarán, sino que estarán conectados de manera remota. Pero sí estarán en la capital mexicana otras 150 figuras internacionales. Entre ellas el expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero; el expresidente de Colombia Ernesto Samper; el expresidente de Ecuador Rafael Correa y la exmandataria de Brasil Dilma Rousseff.

