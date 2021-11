¿Cristiano Ronaldo sin Mundial? Se sortearon repechajes europeos y Portugal e Italia definirán un lugar

Reuters.

La selección de Italia se enfrentará a la de Macedonia del Norte y la de Portugal a la de Turquía en las semifinales de la repesca para el Mundial de Catar 2022, que se jugará el 24 de marzo, según el sorteo realizado este viernes por la FIFA para decidir los últimos tres equipos europeos.

Si ambas superan este enfrentamiento, se tendrán que encontrar en la final el día 29 que se jugará en Portugal.

Sorteo semifinales (24-marzo)

1. Escocia-Ucrania

2. Gales-Austria

3. Rusia-Polonia

4. Suecia-República Checa

5. Italia-Macedonia del Norte

6. Portugal-Turquía

Sorteo finales (29-marzo)

ganador 2 (Gales-Austria) – ganador 1 (Escocia-Ucrania)

ganador 3 (Rusia-Polonia) – ganador 4 (Suecia-República Checa)

ganador 6 (Portugal-Turquía) – ganador 5 (Italia-Macedonia)

🏆 2022 World Cup play-off draw ✅

Which fixture are you most looking forward to? 🤩#WCQ pic.twitter.com/E6Vg76tbxD

— European Qualifiers (@EURO2024) November 26, 2021