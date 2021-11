Cristina Kirchner fijó su posición sobre la negociación con el FMI en una carta

Foto NA. La vicepresidenta Cristina Kirchner afirmó hoy que “la lapicera” para cerrar un acuerdo para reestructurar la deuda con el Fondo Monetario Internacional “siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el Presidente” Alberto Fernández en tanto dijo estar sorprendida “por la irresponsabilidad política de la oposición” que reclama su apoyo político para firmar el entendimiento. “La lapicera no la tiene Cristina…Siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el Presidente de la Nación. Y no lo digo yo, lo dice la Constitución Nacional. Que a nadie lo engañen sobre quién decide las políticas en la Argentina”, apuntó la vicepresidenta. En una carta publicada en su cuenta de Twitter, que lleva el título “Los silencios y las curiosidades”, la ex mandataria disparó: “¿En serio que los mismos y las mismas que trajeron de vuelta el FMI a la Argentina, reiniciando el ciclo trágico de endeudamiento que Néstor Kirchner había clausurado en el año 2005, hoy no se hagan cargo de nada?”. De silencios y curiosidades. De leyes y responsabilidades. https://t.co/9PAwlk268Z pic.twitter.com/fC7bfn4yYI — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 27, 2021 Un concepto que varios párrafos más adelante se ocupa de desmentir, en sus palabras “corregir: “…la lapicera no la tiene Cristina… siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el Presidente de la Nación. Y no lo digo yo, lo dice la Constitución Nacional. Que a nadie lo engañen sobre quién decide las políticas en la Argentina.”. “¿En serio que los mismos y las mismas que trajeron de vuelta el FMI a la Argentina, reiniciando el ciclo trágico de endeudamiento que Néstor Kirchner había clausurado en el año 2005, hoy no se hagan cargo de nada?”, dijo en relación a los comentarios de la oposición tras las últimas legislativas No vamos a decir nada del acuerdo con el FMI hasta que Cristina no opine”, comentó. “¿En serio que los mismos y las mismas que recorrieron el país y los canales de televisión recitando el mantra ‘hay que quitarle la mayoría a Cristina en el Senado para que el Congreso no sea una escribanía del gobierno’, ahora quieren que ‘Cristina defina si el acuerdo con el FMI está bien o está mal’?”, manifestó. “¡Vamos! ¡Por favor! La política debe dejar de ser sólo un show para la televisión. A partir del 10 de diciembre de este año y por primera vez desde 1983, con el advenimiento de la democracia, el peronismo no tendrá quórum propio en la Cámara de Senadores de la Nación”, dijo. “Excelente iniciativa que tuvo como objetivo principal evitar que pudiera repetirse en la historia argentina una experiencia similar a la del gobierno de Mauricio Macri, que nos endeudó en apenas un instante de forma extraordinaria, exorbitante e insostenible sin pasar por el Congreso de la Nación”, señala de paso. “Como se podrá observar -escribe CFK- surge a simple vista que la totalidad de las fuerzas políticas de ambas coaliciones asumió la responsabilidad de decidir si se aprueba o no, lo que el Poder Ejecutivo negocie y acuerde con el FMI. Es el titular del Poder Ejecutivo quien lleva adelante las negociaciones en ejercicio de su responsabilidad constitucional”, cerró.

Noticias relacionadas

Sobreseyeron a Cristina Fernández de Kirchner y a sus hijos en las causas Los Sauces y Hotesur



Foto NA. La vicepresidenta Cristina Kirchner afirmó hoy que “la lapicera” para cerrar un acuerdo para reestructurar la deuda con el Fondo Monetario Internacional “siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el Presidente” Alberto Fernández en tanto dijo estar sorprendida “por la irresponsabilidad política de la oposición” que reclama su apoyo político para firmar el entendimiento. “La lapicera no la tiene Cristina…Siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el Presidente de la Nación. Y no lo digo yo, lo dice la Constitución Nacional. Que a nadie lo engañen sobre quién decide las políticas en la Argentina”, apuntó la vicepresidenta. En una carta publicada en su cuenta de Twitter, que lleva el título “Los silencios y las curiosidades”, la ex mandataria disparó: “¿En serio que los mismos y las mismas que trajeron de vuelta el FMI a la Argentina, reiniciando el ciclo trágico de endeudamiento que Néstor Kirchner había clausurado en el año 2005, hoy no se hagan cargo de nada?”. De silencios y curiosidades. De leyes y responsabilidades. https://t.co/9PAwlk268Z pic.twitter.com/fC7bfn4yYI — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 27, 2021 Un concepto que varios párrafos más adelante se ocupa de desmentir, en sus palabras “corregir: “…la lapicera no la tiene Cristina… siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el Presidente de la Nación. Y no lo digo yo, lo dice la Constitución Nacional. Que a nadie lo engañen sobre quién decide las políticas en la Argentina.”. “¿En serio que los mismos y las mismas que trajeron de vuelta el FMI a la Argentina, reiniciando el ciclo trágico de endeudamiento que Néstor Kirchner había clausurado en el año 2005, hoy no se hagan cargo de nada?”, dijo en relación a los comentarios de la oposición tras las últimas legislativas No vamos a decir nada del acuerdo con el FMI hasta que Cristina no opine”, comentó. “¿En serio que los mismos y las mismas que recorrieron el país y los canales de televisión recitando el mantra ‘hay que quitarle la mayoría a Cristina en el Senado para que el Congreso no sea una escribanía del gobierno’, ahora quieren que ‘Cristina defina si el acuerdo con el FMI está bien o está mal’?”, manifestó. “¡Vamos! ¡Por favor! La política debe dejar de ser sólo un show para la televisión. A partir del 10 de diciembre de este año y por primera vez desde 1983, con el advenimiento de la democracia, el peronismo no tendrá quórum propio en la Cámara de Senadores de la Nación”, dijo. “Excelente iniciativa que tuvo como objetivo principal evitar que pudiera repetirse en la historia argentina una experiencia similar a la del gobierno de Mauricio Macri, que nos endeudó en apenas un instante de forma extraordinaria, exorbitante e insostenible sin pasar por el Congreso de la Nación”, señala de paso. “Como se podrá observar -escribe CFK- surge a simple vista que la totalidad de las fuerzas políticas de ambas coaliciones asumió la responsabilidad de decidir si se aprueba o no, lo que el Poder Ejecutivo negocie y acuerde con el FMI. Es el titular del Poder Ejecutivo quien lleva adelante las negociaciones en ejercicio de su responsabilidad constitucional”, cerró.

Noticias relacionadas

Sobreseyeron a Cristina Fernández de Kirchner y a sus hijos en las causas Los Sauces y Hotesur



Foto NA. La vicepresidenta Cristina Kirchner afirmó hoy que “la lapicera” para cerrar un acuerdo para reestructurar la deuda con el Fondo Monetario Internacional “siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el Presidente” Alberto Fernández en tanto dijo estar sorprendida “por la irresponsabilidad política de la oposición” que reclama su apoyo político para firmar el entendimiento. “La lapicera no la tiene Cristina…Siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el Presidente de la Nación. Y no lo digo yo, lo dice la Constitución Nacional. Que a nadie lo engañen sobre quién decide las políticas en la Argentina”, apuntó la vicepresidenta. En una carta publicada en su cuenta de Twitter, que lleva el título “Los silencios y las curiosidades”, la ex mandataria disparó: “¿En serio que los mismos y las mismas que trajeron de vuelta el FMI a la Argentina, reiniciando el ciclo trágico de endeudamiento que Néstor Kirchner había clausurado en el año 2005, hoy no se hagan cargo de nada?”. De silencios y curiosidades. De leyes y responsabilidades. https://t.co/9PAwlk268Z pic.twitter.com/fC7bfn4yYI — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 27, 2021 Un concepto que varios párrafos más adelante se ocupa de desmentir, en sus palabras “corregir: “…la lapicera no la tiene Cristina… siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el Presidente de la Nación. Y no lo digo yo, lo dice la Constitución Nacional. Que a nadie lo engañen sobre quién decide las políticas en la Argentina.”. “¿En serio que los mismos y las mismas que trajeron de vuelta el FMI a la Argentina, reiniciando el ciclo trágico de endeudamiento que Néstor Kirchner había clausurado en el año 2005, hoy no se hagan cargo de nada?”, dijo en relación a los comentarios de la oposición tras las últimas legislativas No vamos a decir nada del acuerdo con el FMI hasta que Cristina no opine”, comentó. “¿En serio que los mismos y las mismas que recorrieron el país y los canales de televisión recitando el mantra ‘hay que quitarle la mayoría a Cristina en el Senado para que el Congreso no sea una escribanía del gobierno’, ahora quieren que ‘Cristina defina si el acuerdo con el FMI está bien o está mal’?”, manifestó. “¡Vamos! ¡Por favor! La política debe dejar de ser sólo un show para la televisión. A partir del 10 de diciembre de este año y por primera vez desde 1983, con el advenimiento de la democracia, el peronismo no tendrá quórum propio en la Cámara de Senadores de la Nación”, dijo. “Excelente iniciativa que tuvo como objetivo principal evitar que pudiera repetirse en la historia argentina una experiencia similar a la del gobierno de Mauricio Macri, que nos endeudó en apenas un instante de forma extraordinaria, exorbitante e insostenible sin pasar por el Congreso de la Nación”, señala de paso. “Como se podrá observar -escribe CFK- surge a simple vista que la totalidad de las fuerzas políticas de ambas coaliciones asumió la responsabilidad de decidir si se aprueba o no, lo que el Poder Ejecutivo negocie y acuerde con el FMI. Es el titular del Poder Ejecutivo quien lleva adelante las negociaciones en ejercicio de su responsabilidad constitucional”, cerró.

Noticias relacionadas

Sobreseyeron a Cristina Fernández de Kirchner y a sus hijos en las causas Los Sauces y Hotesur



Foto NA. La vicepresidenta Cristina Kirchner afirmó hoy que “la lapicera” para cerrar un acuerdo para reestructurar la deuda con el Fondo Monetario Internacional “siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el Presidente” Alberto Fernández en tanto dijo estar sorprendida “por la irresponsabilidad política de la oposición” que reclama su apoyo político para firmar el entendimiento. “La lapicera no la tiene Cristina…Siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el Presidente de la Nación. Y no lo digo yo, lo dice la Constitución Nacional. Que a nadie lo engañen sobre quién decide las políticas en la Argentina”, apuntó la vicepresidenta. En una carta publicada en su cuenta de Twitter, que lleva el título “Los silencios y las curiosidades”, la ex mandataria disparó: “¿En serio que los mismos y las mismas que trajeron de vuelta el FMI a la Argentina, reiniciando el ciclo trágico de endeudamiento que Néstor Kirchner había clausurado en el año 2005, hoy no se hagan cargo de nada?”. De silencios y curiosidades. De leyes y responsabilidades. https://t.co/9PAwlk268Z pic.twitter.com/fC7bfn4yYI — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 27, 2021 Un concepto que varios párrafos más adelante se ocupa de desmentir, en sus palabras “corregir: “…la lapicera no la tiene Cristina… siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el Presidente de la Nación. Y no lo digo yo, lo dice la Constitución Nacional. Que a nadie lo engañen sobre quién decide las políticas en la Argentina.”. “¿En serio que los mismos y las mismas que trajeron de vuelta el FMI a la Argentina, reiniciando el ciclo trágico de endeudamiento que Néstor Kirchner había clausurado en el año 2005, hoy no se hagan cargo de nada?”, dijo en relación a los comentarios de la oposición tras las últimas legislativas No vamos a decir nada del acuerdo con el FMI hasta que Cristina no opine”, comentó. “¿En serio que los mismos y las mismas que recorrieron el país y los canales de televisión recitando el mantra ‘hay que quitarle la mayoría a Cristina en el Senado para que el Congreso no sea una escribanía del gobierno’, ahora quieren que ‘Cristina defina si el acuerdo con el FMI está bien o está mal’?”, manifestó. “¡Vamos! ¡Por favor! La política debe dejar de ser sólo un show para la televisión. A partir del 10 de diciembre de este año y por primera vez desde 1983, con el advenimiento de la democracia, el peronismo no tendrá quórum propio en la Cámara de Senadores de la Nación”, dijo. “Excelente iniciativa que tuvo como objetivo principal evitar que pudiera repetirse en la historia argentina una experiencia similar a la del gobierno de Mauricio Macri, que nos endeudó en apenas un instante de forma extraordinaria, exorbitante e insostenible sin pasar por el Congreso de la Nación”, señala de paso. “Como se podrá observar -escribe CFK- surge a simple vista que la totalidad de las fuerzas políticas de ambas coaliciones asumió la responsabilidad de decidir si se aprueba o no, lo que el Poder Ejecutivo negocie y acuerde con el FMI. Es el titular del Poder Ejecutivo quien lleva adelante las negociaciones en ejercicio de su responsabilidad constitucional”, cerró.

Noticias relacionadas

Sobreseyeron a Cristina Fernández de Kirchner y a sus hijos en las causas Los Sauces y Hotesur



Foto NA. La vicepresidenta Cristina Kirchner afirmó hoy que “la lapicera” para cerrar un acuerdo para reestructurar la deuda con el Fondo Monetario Internacional “siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el Presidente” Alberto Fernández en tanto dijo estar sorprendida “por la irresponsabilidad política de la oposición” que reclama su apoyo político para firmar el entendimiento. “La lapicera no la tiene Cristina…Siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el Presidente de la Nación. Y no lo digo yo, lo dice la Constitución Nacional. Que a nadie lo engañen sobre quién decide las políticas en la Argentina”, apuntó la vicepresidenta. En una carta publicada en su cuenta de Twitter, que lleva el título “Los silencios y las curiosidades”, la ex mandataria disparó: “¿En serio que los mismos y las mismas que trajeron de vuelta el FMI a la Argentina, reiniciando el ciclo trágico de endeudamiento que Néstor Kirchner había clausurado en el año 2005, hoy no se hagan cargo de nada?”. De silencios y curiosidades. De leyes y responsabilidades. https://t.co/9PAwlk268Z pic.twitter.com/fC7bfn4yYI — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 27, 2021 Un concepto que varios párrafos más adelante se ocupa de desmentir, en sus palabras “corregir: “…la lapicera no la tiene Cristina… siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el Presidente de la Nación. Y no lo digo yo, lo dice la Constitución Nacional. Que a nadie lo engañen sobre quién decide las políticas en la Argentina.”. “¿En serio que los mismos y las mismas que trajeron de vuelta el FMI a la Argentina, reiniciando el ciclo trágico de endeudamiento que Néstor Kirchner había clausurado en el año 2005, hoy no se hagan cargo de nada?”, dijo en relación a los comentarios de la oposición tras las últimas legislativas No vamos a decir nada del acuerdo con el FMI hasta que Cristina no opine”, comentó. “¿En serio que los mismos y las mismas que recorrieron el país y los canales de televisión recitando el mantra ‘hay que quitarle la mayoría a Cristina en el Senado para que el Congreso no sea una escribanía del gobierno’, ahora quieren que ‘Cristina defina si el acuerdo con el FMI está bien o está mal’?”, manifestó. “¡Vamos! ¡Por favor! La política debe dejar de ser sólo un show para la televisión. A partir del 10 de diciembre de este año y por primera vez desde 1983, con el advenimiento de la democracia, el peronismo no tendrá quórum propio en la Cámara de Senadores de la Nación”, dijo. “Excelente iniciativa que tuvo como objetivo principal evitar que pudiera repetirse en la historia argentina una experiencia similar a la del gobierno de Mauricio Macri, que nos endeudó en apenas un instante de forma extraordinaria, exorbitante e insostenible sin pasar por el Congreso de la Nación”, señala de paso. “Como se podrá observar -escribe CFK- surge a simple vista que la totalidad de las fuerzas políticas de ambas coaliciones asumió la responsabilidad de decidir si se aprueba o no, lo que el Poder Ejecutivo negocie y acuerde con el FMI. Es el titular del Poder Ejecutivo quien lleva adelante las negociaciones en ejercicio de su responsabilidad constitucional”, cerró.

Noticias relacionadas

Sobreseyeron a Cristina Fernández de Kirchner y a sus hijos en las causas Los Sauces y Hotesur



Foto NA. La vicepresidenta Cristina Kirchner afirmó hoy que “la lapicera” para cerrar un acuerdo para reestructurar la deuda con el Fondo Monetario Internacional “siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el Presidente” Alberto Fernández en tanto dijo estar sorprendida “por la irresponsabilidad política de la oposición” que reclama su apoyo político para firmar el entendimiento. “La lapicera no la tiene Cristina…Siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el Presidente de la Nación. Y no lo digo yo, lo dice la Constitución Nacional. Que a nadie lo engañen sobre quién decide las políticas en la Argentina”, apuntó la vicepresidenta. En una carta publicada en su cuenta de Twitter, que lleva el título “Los silencios y las curiosidades”, la ex mandataria disparó: “¿En serio que los mismos y las mismas que trajeron de vuelta el FMI a la Argentina, reiniciando el ciclo trágico de endeudamiento que Néstor Kirchner había clausurado en el año 2005, hoy no se hagan cargo de nada?”. De silencios y curiosidades. De leyes y responsabilidades. https://t.co/9PAwlk268Z pic.twitter.com/fC7bfn4yYI — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 27, 2021 Un concepto que varios párrafos más adelante se ocupa de desmentir, en sus palabras “corregir: “…la lapicera no la tiene Cristina… siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el Presidente de la Nación. Y no lo digo yo, lo dice la Constitución Nacional. Que a nadie lo engañen sobre quién decide las políticas en la Argentina.”. “¿En serio que los mismos y las mismas que trajeron de vuelta el FMI a la Argentina, reiniciando el ciclo trágico de endeudamiento que Néstor Kirchner había clausurado en el año 2005, hoy no se hagan cargo de nada?”, dijo en relación a los comentarios de la oposición tras las últimas legislativas No vamos a decir nada del acuerdo con el FMI hasta que Cristina no opine”, comentó. “¿En serio que los mismos y las mismas que recorrieron el país y los canales de televisión recitando el mantra ‘hay que quitarle la mayoría a Cristina en el Senado para que el Congreso no sea una escribanía del gobierno’, ahora quieren que ‘Cristina defina si el acuerdo con el FMI está bien o está mal’?”, manifestó. “¡Vamos! ¡Por favor! La política debe dejar de ser sólo un show para la televisión. A partir del 10 de diciembre de este año y por primera vez desde 1983, con el advenimiento de la democracia, el peronismo no tendrá quórum propio en la Cámara de Senadores de la Nación”, dijo. “Excelente iniciativa que tuvo como objetivo principal evitar que pudiera repetirse en la historia argentina una experiencia similar a la del gobierno de Mauricio Macri, que nos endeudó en apenas un instante de forma extraordinaria, exorbitante e insostenible sin pasar por el Congreso de la Nación”, señala de paso. “Como se podrá observar -escribe CFK- surge a simple vista que la totalidad de las fuerzas políticas de ambas coaliciones asumió la responsabilidad de decidir si se aprueba o no, lo que el Poder Ejecutivo negocie y acuerde con el FMI. Es el titular del Poder Ejecutivo quien lleva adelante las negociaciones en ejercicio de su responsabilidad constitucional”, cerró.

Noticias relacionadas

Sobreseyeron a Cristina Fernández de Kirchner y a sus hijos en las causas Los Sauces y Hotesur



Foto NA. La vicepresidenta Cristina Kirchner afirmó hoy que “la lapicera” para cerrar un acuerdo para reestructurar la deuda con el Fondo Monetario Internacional “siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el Presidente” Alberto Fernández en tanto dijo estar sorprendida “por la irresponsabilidad política de la oposición” que reclama su apoyo político para firmar el entendimiento. “La lapicera no la tiene Cristina…Siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el Presidente de la Nación. Y no lo digo yo, lo dice la Constitución Nacional. Que a nadie lo engañen sobre quién decide las políticas en la Argentina”, apuntó la vicepresidenta. En una carta publicada en su cuenta de Twitter, que lleva el título “Los silencios y las curiosidades”, la ex mandataria disparó: “¿En serio que los mismos y las mismas que trajeron de vuelta el FMI a la Argentina, reiniciando el ciclo trágico de endeudamiento que Néstor Kirchner había clausurado en el año 2005, hoy no se hagan cargo de nada?”. De silencios y curiosidades. De leyes y responsabilidades. https://t.co/9PAwlk268Z pic.twitter.com/fC7bfn4yYI — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 27, 2021 Un concepto que varios párrafos más adelante se ocupa de desmentir, en sus palabras “corregir: “…la lapicera no la tiene Cristina… siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el Presidente de la Nación. Y no lo digo yo, lo dice la Constitución Nacional. Que a nadie lo engañen sobre quién decide las políticas en la Argentina.”. “¿En serio que los mismos y las mismas que trajeron de vuelta el FMI a la Argentina, reiniciando el ciclo trágico de endeudamiento que Néstor Kirchner había clausurado en el año 2005, hoy no se hagan cargo de nada?”, dijo en relación a los comentarios de la oposición tras las últimas legislativas No vamos a decir nada del acuerdo con el FMI hasta que Cristina no opine”, comentó. “¿En serio que los mismos y las mismas que recorrieron el país y los canales de televisión recitando el mantra ‘hay que quitarle la mayoría a Cristina en el Senado para que el Congreso no sea una escribanía del gobierno’, ahora quieren que ‘Cristina defina si el acuerdo con el FMI está bien o está mal’?”, manifestó. “¡Vamos! ¡Por favor! La política debe dejar de ser sólo un show para la televisión. A partir del 10 de diciembre de este año y por primera vez desde 1983, con el advenimiento de la democracia, el peronismo no tendrá quórum propio en la Cámara de Senadores de la Nación”, dijo. “Excelente iniciativa que tuvo como objetivo principal evitar que pudiera repetirse en la historia argentina una experiencia similar a la del gobierno de Mauricio Macri, que nos endeudó en apenas un instante de forma extraordinaria, exorbitante e insostenible sin pasar por el Congreso de la Nación”, señala de paso. “Como se podrá observar -escribe CFK- surge a simple vista que la totalidad de las fuerzas políticas de ambas coaliciones asumió la responsabilidad de decidir si se aprueba o no, lo que el Poder Ejecutivo negocie y acuerde con el FMI. Es el titular del Poder Ejecutivo quien lleva adelante las negociaciones en ejercicio de su responsabilidad constitucional”, cerró.

Noticias relacionadas

Sobreseyeron a Cristina Fernández de Kirchner y a sus hijos en las causas Los Sauces y Hotesur