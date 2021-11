Primero, hay mujeres para las que el hecho de que un hombre esté casado no implica un límite; es verdad. Pero no hay maridos ladrones. Los cónyuges pueden aceptar o rechazar una oferta. En segundo lugar, ¿son perras? Esta es otra descalificación. Son mujeres con los mismos códigos que algunos hombres para quienes el hecho de que una mujer esté casada tampoco implica un límite. Y tercero y más importante, el amor, el sexo y el deseo son parte de la vida. La psicóloga, sexóloga y terapeuta de pareja Mariana Moon rescata esos conceptos referentes al escándalo mediático que lleva días llamando la atención de muchos argentinos: la discusión marital entre el futbolista Mauro Icardi y tu mujer Wanda nara, luego de que ella descubriera mensajes entre él y la actriz Eugenia “China” Suárez. Y aunque dice que es preferible no entrar en crisis ajenas (“nunca se sabe cómo terminan”), el especialista se anima a compartir algunas reflexiones. “Lo primero que se nota es que el coqueteo en las redes sociales no es considerado una infidelidad por quienes lo practican. De hecho, falta un registro de cómo este tipo de comportamiento impacta en la pareja ”, destaca el experto. Básicamente, el mayor condimento del caso apodado por los medios porteños como “wandagate” es que no es la primera vez que Suárez seduce a partidos comprometidos. Hace casi 12 años se involucró con el actor. Nicolas Cabré cuando estaba casado con un colega, Eugenesia Tobal, quien perdió su embarazo en medio de la separación. Y hace cinco años, volvió a ser noticia cuando el modelo Carolina “Pampita” Ardohain descubrió con su entonces esposo, el chileno Benjamín Vicuña. Hoy, Suárez es madre de una niña con Cabré y dos niños con Vicuña. – ¿Existe algún comportamiento patológico? – Robar a los maridos no existe. Hay gente que se enamora, como, que decide y que elige. Y hay mujeres que se sienten tan infravaloradas que buscan vínculos con hombres inaccesibles. Son mujeres atravesadas por sistemas de vinculación patológica. Siempre caen en el mismo perfil: el del hombre que miente, que engaña, que dice que se equivoca con su pareja y que es narcisista y manipulador. En la oficina, los escucho decir ‘Siempre me quedo con personas comprometidas’. También hay hombres que están inmersos en relaciones tan vacías que buscan a otras mujeres. – ¿La infidelidad es un tema recurrente en la terapia de pareja? – La infidelidad es la principal causa de la terapia de pareja. De hecho, como en el caso de Icardi y Suárez, el coqueteo en las redes sociales se ha convertido en un denominador común. Hay casos de personas que se dejan seducir por los mensajes y luego niegan lo sucedido. Como no tienen relaciones, lo niegan. Pero cuando hablas de infidelidad, estás hablando del daño emocional que un comportamiento le hace a una pareja. La existencia o no de una relación sexual puede ser anecdótica. Es la búsqueda, el deseo y el interés lo que duele. – Si la infidelidad es tan cotidiana, ¿por qué se la ve con tanto horror? – Mientras está en una relación, es posible que le guste o desee a otra persona. Tienes que saber qué puede pasar; ¿Qué más me puede atraer? Es imposible desearle toda una vida a la misma persona. Esta es una idealización del amor, pero no es real. Esto es Disney. Por eso hay tantas crisis de pareja. La madurez radica, precisamente, en volver a elegir pareja. Saber que debemos ser responsables y elegir qué hacer con lo que podamos sentir por otra persona en ocasiones. No somos seres movidos por nuestros impulsos. Se pueden restaurar lazos saludables. – ¿Cómo te recuperas del error? – Para seguir adelante después de una infidelidad, se necesita madurez, repito. Hay que reconocer que esto es algo que nos puede pasar. Cualquiera puede decidir tener una cita con otro. Debemos dejar de pensar en el amor ideal y hacerlo más humano. Pero, una vez descubierto el error, para que la relación se salve, es importante trabajar en el vínculo de pareja y en la autoestima de quienes se sienten heridos. – ¿Y cuándo conviene separarlos? – Cuando el otro no tiene empatía y no registra nada. O cuando estás vinculado o vinculado a una persona infantil e irresponsable. O cuando la violencia se intensifica. O cuando la culpa y la responsabilidad se invierten; Frases como “es tu culpa” o “nunca tenemos relaciones sexuales” son indicadores muy graves de comportamiento. En todos estos ejemplos, estamos hablando de una persona destructiva y tóxica que no registra lo que hace él o su pareja. Wanda con Susana Giménez: “Mauro me dijo que ese fue el error de su vida” La entrevista de Wanda Nada hizo felices a sus fans Wanda Nara, con Susana Giménez: “no fue nada, pero fue todo” ¿Cómo resultó en el ranking la entrevista de Wanda Nara a Susana Giménez? Wanda Nara habría perdonado a Mauro Icardi por otra infidelidad Mensaje de Mauro Icardi a Wanda Nara: “vamos a vivir momentos únicos, esos que no vuelven” Susana con Wanda: resumen de la “entrevista del año”

Primero, hay mujeres para las que el hecho de que un hombre esté casado no implica un límite; es verdad. Pero no hay maridos ladrones. Los cónyuges pueden aceptar o rechazar una oferta. En segundo lugar, ¿son perras? Esta es otra descalificación. Son mujeres con los mismos códigos que algunos hombres para quienes el hecho de que una mujer esté casada tampoco implica un límite. Y tercero y más importante, el amor, el sexo y el deseo son parte de la vida. La psicóloga, sexóloga y terapeuta de pareja Mariana Moon rescata esos conceptos referentes al escándalo mediático que lleva días llamando la atención de muchos argentinos: la discusión marital entre el futbolista Mauro Icardi y tu mujer Wanda nara, luego de que ella descubriera mensajes entre él y la actriz Eugenia “China” Suárez. Y aunque dice que es preferible no entrar en crisis ajenas (“nunca se sabe cómo terminan”), el especialista se anima a compartir algunas reflexiones. “Lo primero que se nota es que el coqueteo en las redes sociales no es considerado una infidelidad por quienes lo practican. De hecho, falta un registro de cómo este tipo de comportamiento impacta en la pareja ”, destaca el experto. Básicamente, el mayor condimento del caso apodado por los medios porteños como “wandagate” es que no es la primera vez que Suárez seduce a partidos comprometidos. Hace casi 12 años se involucró con el actor. Nicolas Cabré cuando estaba casado con un colega, Eugenesia Tobal, quien perdió su embarazo en medio de la separación. Y hace cinco años, volvió a ser noticia cuando el modelo Carolina “Pampita” Ardohain descubrió con su entonces esposo, el chileno Benjamín Vicuña. Hoy, Suárez es madre de una niña con Cabré y dos niños con Vicuña. – ¿Existe algún comportamiento patológico? – Robar a los maridos no existe. Hay gente que se enamora, como, que decide y que elige. Y hay mujeres que se sienten tan infravaloradas que buscan vínculos con hombres inaccesibles. Son mujeres atravesadas por sistemas de vinculación patológica. Siempre caen en el mismo perfil: el del hombre que miente, que engaña, que dice que se equivoca con su pareja y que es narcisista y manipulador. En la oficina, los escucho decir ‘Siempre me quedo con personas comprometidas’. También hay hombres que están inmersos en relaciones tan vacías que buscan a otras mujeres. – ¿La infidelidad es un tema recurrente en la terapia de pareja? – La infidelidad es la principal causa de la terapia de pareja. De hecho, como en el caso de Icardi y Suárez, el coqueteo en las redes sociales se ha convertido en un denominador común. Hay casos de personas que se dejan seducir por los mensajes y luego niegan lo sucedido. Como no tienen relaciones, lo niegan. Pero cuando hablas de infidelidad, estás hablando del daño emocional que un comportamiento le hace a una pareja. La existencia o no de una relación sexual puede ser anecdótica. Es la búsqueda, el deseo y el interés lo que duele. – Si la infidelidad es tan cotidiana, ¿por qué se la ve con tanto horror? – Mientras está en una relación, es posible que le guste o desee a otra persona. Tienes que saber qué puede pasar; ¿Qué más me puede atraer? Es imposible desearle toda una vida a la misma persona. Esta es una idealización del amor, pero no es real. Esto es Disney. Por eso hay tantas crisis de pareja. La madurez radica, precisamente, en volver a elegir pareja. Saber que debemos ser responsables y elegir qué hacer con lo que podamos sentir por otra persona en ocasiones. No somos seres movidos por nuestros impulsos. Se pueden restaurar lazos saludables. – ¿Cómo te recuperas del error? – Para seguir adelante después de una infidelidad, se necesita madurez, repito. Hay que reconocer que esto es algo que nos puede pasar. Cualquiera puede decidir tener una cita con otro. Debemos dejar de pensar en el amor ideal y hacerlo más humano. Pero, una vez descubierto el error, para que la relación se salve, es importante trabajar en el vínculo de pareja y en la autoestima de quienes se sienten heridos. – ¿Y cuándo conviene separarlos? – Cuando el otro no tiene empatía y no registra nada. O cuando estás vinculado o vinculado a una persona infantil e irresponsable. O cuando la violencia se intensifica. O cuando la culpa y la responsabilidad se invierten; Frases como “es tu culpa” o “nunca tenemos relaciones sexuales” son indicadores muy graves de comportamiento. En todos estos ejemplos, estamos hablando de una persona destructiva y tóxica que no registra lo que hace él o su pareja. Wanda con Susana Giménez: “Mauro me dijo que ese fue el error de su vida” La entrevista de Wanda Nada hizo felices a sus fans Wanda Nara, con Susana Giménez: “no fue nada, pero fue todo” ¿Cómo resultó en el ranking la entrevista de Wanda Nara a Susana Giménez? Wanda Nara habría perdonado a Mauro Icardi por otra infidelidad Mensaje de Mauro Icardi a Wanda Nara: “vamos a vivir momentos únicos, esos que no vuelven” Susana con Wanda: resumen de la “entrevista del año”

Primero, hay mujeres para las que el hecho de que un hombre esté casado no implica un límite; es verdad. Pero no hay maridos ladrones. Los cónyuges pueden aceptar o rechazar una oferta. En segundo lugar, ¿son perras? Esta es otra descalificación. Son mujeres con los mismos códigos que algunos hombres para quienes el hecho de que una mujer esté casada tampoco implica un límite. Y tercero y más importante, el amor, el sexo y el deseo son parte de la vida. La psicóloga, sexóloga y terapeuta de pareja Mariana Moon rescata esos conceptos referentes al escándalo mediático que lleva días llamando la atención de muchos argentinos: la discusión marital entre el futbolista Mauro Icardi y tu mujer Wanda nara, luego de que ella descubriera mensajes entre él y la actriz Eugenia “China” Suárez. Y aunque dice que es preferible no entrar en crisis ajenas (“nunca se sabe cómo terminan”), el especialista se anima a compartir algunas reflexiones. “Lo primero que se nota es que el coqueteo en las redes sociales no es considerado una infidelidad por quienes lo practican. De hecho, falta un registro de cómo este tipo de comportamiento impacta en la pareja ”, destaca el experto. Básicamente, el mayor condimento del caso apodado por los medios porteños como “wandagate” es que no es la primera vez que Suárez seduce a partidos comprometidos. Hace casi 12 años se involucró con el actor. Nicolas Cabré cuando estaba casado con un colega, Eugenesia Tobal, quien perdió su embarazo en medio de la separación. Y hace cinco años, volvió a ser noticia cuando el modelo Carolina “Pampita” Ardohain descubrió con su entonces esposo, el chileno Benjamín Vicuña. Hoy, Suárez es madre de una niña con Cabré y dos niños con Vicuña. – ¿Existe algún comportamiento patológico? – Robar a los maridos no existe. Hay gente que se enamora, como, que decide y que elige. Y hay mujeres que se sienten tan infravaloradas que buscan vínculos con hombres inaccesibles. Son mujeres atravesadas por sistemas de vinculación patológica. Siempre caen en el mismo perfil: el del hombre que miente, que engaña, que dice que se equivoca con su pareja y que es narcisista y manipulador. En la oficina, los escucho decir ‘Siempre me quedo con personas comprometidas’. También hay hombres que están inmersos en relaciones tan vacías que buscan a otras mujeres. – ¿La infidelidad es un tema recurrente en la terapia de pareja? – La infidelidad es la principal causa de la terapia de pareja. De hecho, como en el caso de Icardi y Suárez, el coqueteo en las redes sociales se ha convertido en un denominador común. Hay casos de personas que se dejan seducir por los mensajes y luego niegan lo sucedido. Como no tienen relaciones, lo niegan. Pero cuando hablas de infidelidad, estás hablando del daño emocional que un comportamiento le hace a una pareja. La existencia o no de una relación sexual puede ser anecdótica. Es la búsqueda, el deseo y el interés lo que duele. – Si la infidelidad es tan cotidiana, ¿por qué se la ve con tanto horror? – Mientras está en una relación, es posible que le guste o desee a otra persona. Tienes que saber qué puede pasar; ¿Qué más me puede atraer? Es imposible desearle toda una vida a la misma persona. Esta es una idealización del amor, pero no es real. Esto es Disney. Por eso hay tantas crisis de pareja. La madurez radica, precisamente, en volver a elegir pareja. Saber que debemos ser responsables y elegir qué hacer con lo que podamos sentir por otra persona en ocasiones. No somos seres movidos por nuestros impulsos. Se pueden restaurar lazos saludables. – ¿Cómo te recuperas del error? – Para seguir adelante después de una infidelidad, se necesita madurez, repito. Hay que reconocer que esto es algo que nos puede pasar. Cualquiera puede decidir tener una cita con otro. Debemos dejar de pensar en el amor ideal y hacerlo más humano. Pero, una vez descubierto el error, para que la relación se salve, es importante trabajar en el vínculo de pareja y en la autoestima de quienes se sienten heridos. – ¿Y cuándo conviene separarlos? – Cuando el otro no tiene empatía y no registra nada. O cuando estás vinculado o vinculado a una persona infantil e irresponsable. O cuando la violencia se intensifica. O cuando la culpa y la responsabilidad se invierten; Frases como “es tu culpa” o “nunca tenemos relaciones sexuales” son indicadores muy graves de comportamiento. En todos estos ejemplos, estamos hablando de una persona destructiva y tóxica que no registra lo que hace él o su pareja. Wanda con Susana Giménez: “Mauro me dijo que ese fue el error de su vida” La entrevista de Wanda Nada hizo felices a sus fans Wanda Nara, con Susana Giménez: “no fue nada, pero fue todo” ¿Cómo resultó en el ranking la entrevista de Wanda Nara a Susana Giménez? Wanda Nara habría perdonado a Mauro Icardi por otra infidelidad Mensaje de Mauro Icardi a Wanda Nara: “vamos a vivir momentos únicos, esos que no vuelven” Susana con Wanda: resumen de la “entrevista del año”

Primero, hay mujeres para las que el hecho de que un hombre esté casado no implica un límite; es verdad. Pero no hay maridos ladrones. Los cónyuges pueden aceptar o rechazar una oferta. En segundo lugar, ¿son perras? Esta es otra descalificación. Son mujeres con los mismos códigos que algunos hombres para quienes el hecho de que una mujer esté casada tampoco implica un límite. Y tercero y más importante, el amor, el sexo y el deseo son parte de la vida. La psicóloga, sexóloga y terapeuta de pareja Mariana Moon rescata esos conceptos referentes al escándalo mediático que lleva días llamando la atención de muchos argentinos: la discusión marital entre el futbolista Mauro Icardi y tu mujer Wanda nara, luego de que ella descubriera mensajes entre él y la actriz Eugenia “China” Suárez. Y aunque dice que es preferible no entrar en crisis ajenas (“nunca se sabe cómo terminan”), el especialista se anima a compartir algunas reflexiones. “Lo primero que se nota es que el coqueteo en las redes sociales no es considerado una infidelidad por quienes lo practican. De hecho, falta un registro de cómo este tipo de comportamiento impacta en la pareja ”, destaca el experto. Básicamente, el mayor condimento del caso apodado por los medios porteños como “wandagate” es que no es la primera vez que Suárez seduce a partidos comprometidos. Hace casi 12 años se involucró con el actor. Nicolas Cabré cuando estaba casado con un colega, Eugenesia Tobal, quien perdió su embarazo en medio de la separación. Y hace cinco años, volvió a ser noticia cuando el modelo Carolina “Pampita” Ardohain descubrió con su entonces esposo, el chileno Benjamín Vicuña. Hoy, Suárez es madre de una niña con Cabré y dos niños con Vicuña. – ¿Existe algún comportamiento patológico? – Robar a los maridos no existe. Hay gente que se enamora, como, que decide y que elige. Y hay mujeres que se sienten tan infravaloradas que buscan vínculos con hombres inaccesibles. Son mujeres atravesadas por sistemas de vinculación patológica. Siempre caen en el mismo perfil: el del hombre que miente, que engaña, que dice que se equivoca con su pareja y que es narcisista y manipulador. En la oficina, los escucho decir ‘Siempre me quedo con personas comprometidas’. También hay hombres que están inmersos en relaciones tan vacías que buscan a otras mujeres. – ¿La infidelidad es un tema recurrente en la terapia de pareja? – La infidelidad es la principal causa de la terapia de pareja. De hecho, como en el caso de Icardi y Suárez, el coqueteo en las redes sociales se ha convertido en un denominador común. Hay casos de personas que se dejan seducir por los mensajes y luego niegan lo sucedido. Como no tienen relaciones, lo niegan. Pero cuando hablas de infidelidad, estás hablando del daño emocional que un comportamiento le hace a una pareja. La existencia o no de una relación sexual puede ser anecdótica. Es la búsqueda, el deseo y el interés lo que duele. – Si la infidelidad es tan cotidiana, ¿por qué se la ve con tanto horror? – Mientras está en una relación, es posible que le guste o desee a otra persona. Tienes que saber qué puede pasar; ¿Qué más me puede atraer? Es imposible desearle toda una vida a la misma persona. Esta es una idealización del amor, pero no es real. Esto es Disney. Por eso hay tantas crisis de pareja. La madurez radica, precisamente, en volver a elegir pareja. Saber que debemos ser responsables y elegir qué hacer con lo que podamos sentir por otra persona en ocasiones. No somos seres movidos por nuestros impulsos. Se pueden restaurar lazos saludables. – ¿Cómo te recuperas del error? – Para seguir adelante después de una infidelidad, se necesita madurez, repito. Hay que reconocer que esto es algo que nos puede pasar. Cualquiera puede decidir tener una cita con otro. Debemos dejar de pensar en el amor ideal y hacerlo más humano. Pero, una vez descubierto el error, para que la relación se salve, es importante trabajar en el vínculo de pareja y en la autoestima de quienes se sienten heridos. – ¿Y cuándo conviene separarlos? – Cuando el otro no tiene empatía y no registra nada. O cuando estás vinculado o vinculado a una persona infantil e irresponsable. O cuando la violencia se intensifica. O cuando la culpa y la responsabilidad se invierten; Frases como “es tu culpa” o “nunca tenemos relaciones sexuales” son indicadores muy graves de comportamiento. En todos estos ejemplos, estamos hablando de una persona destructiva y tóxica que no registra lo que hace él o su pareja. Wanda con Susana Giménez: “Mauro me dijo que ese fue el error de su vida” La entrevista de Wanda Nada hizo felices a sus fans Wanda Nara, con Susana Giménez: “no fue nada, pero fue todo” ¿Cómo resultó en el ranking la entrevista de Wanda Nara a Susana Giménez? Wanda Nara habría perdonado a Mauro Icardi por otra infidelidad Mensaje de Mauro Icardi a Wanda Nara: “vamos a vivir momentos únicos, esos que no vuelven” Susana con Wanda: resumen de la “entrevista del año”

Primero, hay mujeres para las que el hecho de que un hombre esté casado no implica un límite; es verdad. Pero no hay maridos ladrones. Los cónyuges pueden aceptar o rechazar una oferta. En segundo lugar, ¿son perras? Esta es otra descalificación. Son mujeres con los mismos códigos que algunos hombres para quienes el hecho de que una mujer esté casada tampoco implica un límite. Y tercero y más importante, el amor, el sexo y el deseo son parte de la vida. La psicóloga, sexóloga y terapeuta de pareja Mariana Moon rescata esos conceptos referentes al escándalo mediático que lleva días llamando la atención de muchos argentinos: la discusión marital entre el futbolista Mauro Icardi y tu mujer Wanda nara, luego de que ella descubriera mensajes entre él y la actriz Eugenia “China” Suárez. Y aunque dice que es preferible no entrar en crisis ajenas (“nunca se sabe cómo terminan”), el especialista se anima a compartir algunas reflexiones. “Lo primero que se nota es que el coqueteo en las redes sociales no es considerado una infidelidad por quienes lo practican. De hecho, falta un registro de cómo este tipo de comportamiento impacta en la pareja ”, destaca el experto. Básicamente, el mayor condimento del caso apodado por los medios porteños como “wandagate” es que no es la primera vez que Suárez seduce a partidos comprometidos. Hace casi 12 años se involucró con el actor. Nicolas Cabré cuando estaba casado con un colega, Eugenesia Tobal, quien perdió su embarazo en medio de la separación. Y hace cinco años, volvió a ser noticia cuando el modelo Carolina “Pampita” Ardohain descubrió con su entonces esposo, el chileno Benjamín Vicuña. Hoy, Suárez es madre de una niña con Cabré y dos niños con Vicuña. – ¿Existe algún comportamiento patológico? – Robar a los maridos no existe. Hay gente que se enamora, como, que decide y que elige. Y hay mujeres que se sienten tan infravaloradas que buscan vínculos con hombres inaccesibles. Son mujeres atravesadas por sistemas de vinculación patológica. Siempre caen en el mismo perfil: el del hombre que miente, que engaña, que dice que se equivoca con su pareja y que es narcisista y manipulador. En la oficina, los escucho decir ‘Siempre me quedo con personas comprometidas’. También hay hombres que están inmersos en relaciones tan vacías que buscan a otras mujeres. – ¿La infidelidad es un tema recurrente en la terapia de pareja? – La infidelidad es la principal causa de la terapia de pareja. De hecho, como en el caso de Icardi y Suárez, el coqueteo en las redes sociales se ha convertido en un denominador común. Hay casos de personas que se dejan seducir por los mensajes y luego niegan lo sucedido. Como no tienen relaciones, lo niegan. Pero cuando hablas de infidelidad, estás hablando del daño emocional que un comportamiento le hace a una pareja. La existencia o no de una relación sexual puede ser anecdótica. Es la búsqueda, el deseo y el interés lo que duele. – Si la infidelidad es tan cotidiana, ¿por qué se la ve con tanto horror? – Mientras está en una relación, es posible que le guste o desee a otra persona. Tienes que saber qué puede pasar; ¿Qué más me puede atraer? Es imposible desearle toda una vida a la misma persona. Esta es una idealización del amor, pero no es real. Esto es Disney. Por eso hay tantas crisis de pareja. La madurez radica, precisamente, en volver a elegir pareja. Saber que debemos ser responsables y elegir qué hacer con lo que podamos sentir por otra persona en ocasiones. No somos seres movidos por nuestros impulsos. Se pueden restaurar lazos saludables. – ¿Cómo te recuperas del error? – Para seguir adelante después de una infidelidad, se necesita madurez, repito. Hay que reconocer que esto es algo que nos puede pasar. Cualquiera puede decidir tener una cita con otro. Debemos dejar de pensar en el amor ideal y hacerlo más humano. Pero, una vez descubierto el error, para que la relación se salve, es importante trabajar en el vínculo de pareja y en la autoestima de quienes se sienten heridos. – ¿Y cuándo conviene separarlos? – Cuando el otro no tiene empatía y no registra nada. O cuando estás vinculado o vinculado a una persona infantil e irresponsable. O cuando la violencia se intensifica. O cuando la culpa y la responsabilidad se invierten; Frases como “es tu culpa” o “nunca tenemos relaciones sexuales” son indicadores muy graves de comportamiento. En todos estos ejemplos, estamos hablando de una persona destructiva y tóxica que no registra lo que hace él o su pareja. Wanda con Susana Giménez: “Mauro me dijo que ese fue el error de su vida” La entrevista de Wanda Nada hizo felices a sus fans Wanda Nara, con Susana Giménez: “no fue nada, pero fue todo” ¿Cómo resultó en el ranking la entrevista de Wanda Nara a Susana Giménez? Wanda Nara habría perdonado a Mauro Icardi por otra infidelidad Mensaje de Mauro Icardi a Wanda Nara: “vamos a vivir momentos únicos, esos que no vuelven” Susana con Wanda: resumen de la “entrevista del año”

Primero, hay mujeres para las que el hecho de que un hombre esté casado no implica un límite; es verdad. Pero no hay maridos ladrones. Los cónyuges pueden aceptar o rechazar una oferta. En segundo lugar, ¿son perras? Esta es otra descalificación. Son mujeres con los mismos códigos que algunos hombres para quienes el hecho de que una mujer esté casada tampoco implica un límite. Y tercero y más importante, el amor, el sexo y el deseo son parte de la vida. La psicóloga, sexóloga y terapeuta de pareja Mariana Moon rescata esos conceptos referentes al escándalo mediático que lleva días llamando la atención de muchos argentinos: la discusión marital entre el futbolista Mauro Icardi y tu mujer Wanda nara, luego de que ella descubriera mensajes entre él y la actriz Eugenia “China” Suárez. Y aunque dice que es preferible no entrar en crisis ajenas (“nunca se sabe cómo terminan”), el especialista se anima a compartir algunas reflexiones. “Lo primero que se nota es que el coqueteo en las redes sociales no es considerado una infidelidad por quienes lo practican. De hecho, falta un registro de cómo este tipo de comportamiento impacta en la pareja ”, destaca el experto. Básicamente, el mayor condimento del caso apodado por los medios porteños como “wandagate” es que no es la primera vez que Suárez seduce a partidos comprometidos. Hace casi 12 años se involucró con el actor. Nicolas Cabré cuando estaba casado con un colega, Eugenesia Tobal, quien perdió su embarazo en medio de la separación. Y hace cinco años, volvió a ser noticia cuando el modelo Carolina “Pampita” Ardohain descubrió con su entonces esposo, el chileno Benjamín Vicuña. Hoy, Suárez es madre de una niña con Cabré y dos niños con Vicuña. – ¿Existe algún comportamiento patológico? – Robar a los maridos no existe. Hay gente que se enamora, como, que decide y que elige. Y hay mujeres que se sienten tan infravaloradas que buscan vínculos con hombres inaccesibles. Son mujeres atravesadas por sistemas de vinculación patológica. Siempre caen en el mismo perfil: el del hombre que miente, que engaña, que dice que se equivoca con su pareja y que es narcisista y manipulador. En la oficina, los escucho decir ‘Siempre me quedo con personas comprometidas’. También hay hombres que están inmersos en relaciones tan vacías que buscan a otras mujeres. – ¿La infidelidad es un tema recurrente en la terapia de pareja? – La infidelidad es la principal causa de la terapia de pareja. De hecho, como en el caso de Icardi y Suárez, el coqueteo en las redes sociales se ha convertido en un denominador común. Hay casos de personas que se dejan seducir por los mensajes y luego niegan lo sucedido. Como no tienen relaciones, lo niegan. Pero cuando hablas de infidelidad, estás hablando del daño emocional que un comportamiento le hace a una pareja. La existencia o no de una relación sexual puede ser anecdótica. Es la búsqueda, el deseo y el interés lo que duele. – Si la infidelidad es tan cotidiana, ¿por qué se la ve con tanto horror? – Mientras está en una relación, es posible que le guste o desee a otra persona. Tienes que saber qué puede pasar; ¿Qué más me puede atraer? Es imposible desearle toda una vida a la misma persona. Esta es una idealización del amor, pero no es real. Esto es Disney. Por eso hay tantas crisis de pareja. La madurez radica, precisamente, en volver a elegir pareja. Saber que debemos ser responsables y elegir qué hacer con lo que podamos sentir por otra persona en ocasiones. No somos seres movidos por nuestros impulsos. Se pueden restaurar lazos saludables. – ¿Cómo te recuperas del error? – Para seguir adelante después de una infidelidad, se necesita madurez, repito. Hay que reconocer que esto es algo que nos puede pasar. Cualquiera puede decidir tener una cita con otro. Debemos dejar de pensar en el amor ideal y hacerlo más humano. Pero, una vez descubierto el error, para que la relación se salve, es importante trabajar en el vínculo de pareja y en la autoestima de quienes se sienten heridos. – ¿Y cuándo conviene separarlos? – Cuando el otro no tiene empatía y no registra nada. O cuando estás vinculado o vinculado a una persona infantil e irresponsable. O cuando la violencia se intensifica. O cuando la culpa y la responsabilidad se invierten; Frases como “es tu culpa” o “nunca tenemos relaciones sexuales” son indicadores muy graves de comportamiento. En todos estos ejemplos, estamos hablando de una persona destructiva y tóxica que no registra lo que hace él o su pareja. Wanda con Susana Giménez: “Mauro me dijo que ese fue el error de su vida” La entrevista de Wanda Nada hizo felices a sus fans Wanda Nara, con Susana Giménez: “no fue nada, pero fue todo” ¿Cómo resultó en el ranking la entrevista de Wanda Nara a Susana Giménez? Wanda Nara habría perdonado a Mauro Icardi por otra infidelidad Mensaje de Mauro Icardi a Wanda Nara: “vamos a vivir momentos únicos, esos que no vuelven” Susana con Wanda: resumen de la “entrevista del año”

Primero, hay mujeres para las que el hecho de que un hombre esté casado no implica un límite; es verdad. Pero no hay maridos ladrones. Los cónyuges pueden aceptar o rechazar una oferta. En segundo lugar, ¿son perras? Esta es otra descalificación. Son mujeres con los mismos códigos que algunos hombres para quienes el hecho de que una mujer esté casada tampoco implica un límite. Y tercero y más importante, el amor, el sexo y el deseo son parte de la vida. La psicóloga, sexóloga y terapeuta de pareja Mariana Moon rescata esos conceptos referentes al escándalo mediático que lleva días llamando la atención de muchos argentinos: la discusión marital entre el futbolista Mauro Icardi y tu mujer Wanda nara, luego de que ella descubriera mensajes entre él y la actriz Eugenia “China” Suárez. Y aunque dice que es preferible no entrar en crisis ajenas (“nunca se sabe cómo terminan”), el especialista se anima a compartir algunas reflexiones. “Lo primero que se nota es que el coqueteo en las redes sociales no es considerado una infidelidad por quienes lo practican. De hecho, falta un registro de cómo este tipo de comportamiento impacta en la pareja ”, destaca el experto. Básicamente, el mayor condimento del caso apodado por los medios porteños como “wandagate” es que no es la primera vez que Suárez seduce a partidos comprometidos. Hace casi 12 años se involucró con el actor. Nicolas Cabré cuando estaba casado con un colega, Eugenesia Tobal, quien perdió su embarazo en medio de la separación. Y hace cinco años, volvió a ser noticia cuando el modelo Carolina “Pampita” Ardohain descubrió con su entonces esposo, el chileno Benjamín Vicuña. Hoy, Suárez es madre de una niña con Cabré y dos niños con Vicuña. – ¿Existe algún comportamiento patológico? – Robar a los maridos no existe. Hay gente que se enamora, como, que decide y que elige. Y hay mujeres que se sienten tan infravaloradas que buscan vínculos con hombres inaccesibles. Son mujeres atravesadas por sistemas de vinculación patológica. Siempre caen en el mismo perfil: el del hombre que miente, que engaña, que dice que se equivoca con su pareja y que es narcisista y manipulador. En la oficina, los escucho decir ‘Siempre me quedo con personas comprometidas’. También hay hombres que están inmersos en relaciones tan vacías que buscan a otras mujeres. – ¿La infidelidad es un tema recurrente en la terapia de pareja? – La infidelidad es la principal causa de la terapia de pareja. De hecho, como en el caso de Icardi y Suárez, el coqueteo en las redes sociales se ha convertido en un denominador común. Hay casos de personas que se dejan seducir por los mensajes y luego niegan lo sucedido. Como no tienen relaciones, lo niegan. Pero cuando hablas de infidelidad, estás hablando del daño emocional que un comportamiento le hace a una pareja. La existencia o no de una relación sexual puede ser anecdótica. Es la búsqueda, el deseo y el interés lo que duele. – Si la infidelidad es tan cotidiana, ¿por qué se la ve con tanto horror? – Mientras está en una relación, es posible que le guste o desee a otra persona. Tienes que saber qué puede pasar; ¿Qué más me puede atraer? Es imposible desearle toda una vida a la misma persona. Esta es una idealización del amor, pero no es real. Esto es Disney. Por eso hay tantas crisis de pareja. La madurez radica, precisamente, en volver a elegir pareja. Saber que debemos ser responsables y elegir qué hacer con lo que podamos sentir por otra persona en ocasiones. No somos seres movidos por nuestros impulsos. Se pueden restaurar lazos saludables. – ¿Cómo te recuperas del error? – Para seguir adelante después de una infidelidad, se necesita madurez, repito. Hay que reconocer que esto es algo que nos puede pasar. Cualquiera puede decidir tener una cita con otro. Debemos dejar de pensar en el amor ideal y hacerlo más humano. Pero, una vez descubierto el error, para que la relación se salve, es importante trabajar en el vínculo de pareja y en la autoestima de quienes se sienten heridos. – ¿Y cuándo conviene separarlos? – Cuando el otro no tiene empatía y no registra nada. O cuando estás vinculado o vinculado a una persona infantil e irresponsable. O cuando la violencia se intensifica. O cuando la culpa y la responsabilidad se invierten; Frases como “es tu culpa” o “nunca tenemos relaciones sexuales” son indicadores muy graves de comportamiento. En todos estos ejemplos, estamos hablando de una persona destructiva y tóxica que no registra lo que hace él o su pareja. Wanda con Susana Giménez: “Mauro me dijo que ese fue el error de su vida” La entrevista de Wanda Nada hizo felices a sus fans Wanda Nara, con Susana Giménez: “no fue nada, pero fue todo” ¿Cómo resultó en el ranking la entrevista de Wanda Nara a Susana Giménez? Wanda Nara habría perdonado a Mauro Icardi por otra infidelidad Mensaje de Mauro Icardi a Wanda Nara: “vamos a vivir momentos únicos, esos que no vuelven” Susana con Wanda: resumen de la “entrevista del año”