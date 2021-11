El final de “La casa de papel” se celebrará en un evento masivo en Madrid

La Casa de Papel, Netflix. El final de la serie española más exitosa de todos los tiempos se celebrará con un gran evento, en el Palacio de Vistalegre de Madrid. En el mismo, participarán los protagonistas y creadores de la serie de Netflix. Your browser does not support the video element. El próximo 30 de noviembre los fans que consigan ganar una entrada podrán asistir a “La casa de papel: El legado”, un show en el que se anunciarán exclusivas y se mostrará contenido nunca antes visto, ha anunciado Netflix. Las entradas se consiguen a través de un concurso online en el que los usuarios deben demostrar que son seguidores de la serie, tienen que acertar en qué minuto suceden ciertas escenas. Solo hay determinado número de entradas que se están sorteando entre los acertantes hasta este sábado.

El final del atraco desvelará el futuro de El Profesor (Álvaro Morte) y del resto de su banda. En las horas más oscuras, el equipo afrontará los mayores retos: sacar el oro con un plan lleno de incertidumbre, y tratar de salir del Banco de España, rodeado por el Ejército y con los ojos del mundo puestos en él. Álex Pina y Esther Martínez Lobato, los creadores de la serie española, sabían que era difícil cerrar cuatro años de historia y decidieron que toda la temporada fuese pura adrenalina. Su decisión de dividir la entrega en dos partes fue para que los espectadores tuvieran “una sensación de final” con los primeros cinco episodios y, de nuevo, con los cinco últimos.

Noticias relacionadas

“El juego del calamar” y “La casa de papel”, las series mas vistas de Netflix



Impresionante robo comando al estilo “La Casa de Papel” a una fundición de oro



La Casa de Papel, Netflix. El final de la serie española más exitosa de todos los tiempos se celebrará con un gran evento, en el Palacio de Vistalegre de Madrid. En el mismo, participarán los protagonistas y creadores de la serie de Netflix. Your browser does not support the video element. El próximo 30 de noviembre los fans que consigan ganar una entrada podrán asistir a “La casa de papel: El legado”, un show en el que se anunciarán exclusivas y se mostrará contenido nunca antes visto, ha anunciado Netflix. Las entradas se consiguen a través de un concurso online en el que los usuarios deben demostrar que son seguidores de la serie, tienen que acertar en qué minuto suceden ciertas escenas. Solo hay determinado número de entradas que se están sorteando entre los acertantes hasta este sábado.

El final del atraco desvelará el futuro de El Profesor (Álvaro Morte) y del resto de su banda. En las horas más oscuras, el equipo afrontará los mayores retos: sacar el oro con un plan lleno de incertidumbre, y tratar de salir del Banco de España, rodeado por el Ejército y con los ojos del mundo puestos en él. Álex Pina y Esther Martínez Lobato, los creadores de la serie española, sabían que era difícil cerrar cuatro años de historia y decidieron que toda la temporada fuese pura adrenalina. Su decisión de dividir la entrega en dos partes fue para que los espectadores tuvieran “una sensación de final” con los primeros cinco episodios y, de nuevo, con los cinco últimos.

Noticias relacionadas

“El juego del calamar” y “La casa de papel”, las series mas vistas de Netflix



Impresionante robo comando al estilo “La Casa de Papel” a una fundición de oro



La Casa de Papel, Netflix. El final de la serie española más exitosa de todos los tiempos se celebrará con un gran evento, en el Palacio de Vistalegre de Madrid. En el mismo, participarán los protagonistas y creadores de la serie de Netflix. Your browser does not support the video element. El próximo 30 de noviembre los fans que consigan ganar una entrada podrán asistir a “La casa de papel: El legado”, un show en el que se anunciarán exclusivas y se mostrará contenido nunca antes visto, ha anunciado Netflix. Las entradas se consiguen a través de un concurso online en el que los usuarios deben demostrar que son seguidores de la serie, tienen que acertar en qué minuto suceden ciertas escenas. Solo hay determinado número de entradas que se están sorteando entre los acertantes hasta este sábado.

El final del atraco desvelará el futuro de El Profesor (Álvaro Morte) y del resto de su banda. En las horas más oscuras, el equipo afrontará los mayores retos: sacar el oro con un plan lleno de incertidumbre, y tratar de salir del Banco de España, rodeado por el Ejército y con los ojos del mundo puestos en él. Álex Pina y Esther Martínez Lobato, los creadores de la serie española, sabían que era difícil cerrar cuatro años de historia y decidieron que toda la temporada fuese pura adrenalina. Su decisión de dividir la entrega en dos partes fue para que los espectadores tuvieran “una sensación de final” con los primeros cinco episodios y, de nuevo, con los cinco últimos.

Noticias relacionadas

“El juego del calamar” y “La casa de papel”, las series mas vistas de Netflix



Impresionante robo comando al estilo “La Casa de Papel” a una fundición de oro



La Casa de Papel, Netflix. El final de la serie española más exitosa de todos los tiempos se celebrará con un gran evento, en el Palacio de Vistalegre de Madrid. En el mismo, participarán los protagonistas y creadores de la serie de Netflix. Your browser does not support the video element. El próximo 30 de noviembre los fans que consigan ganar una entrada podrán asistir a “La casa de papel: El legado”, un show en el que se anunciarán exclusivas y se mostrará contenido nunca antes visto, ha anunciado Netflix. Las entradas se consiguen a través de un concurso online en el que los usuarios deben demostrar que son seguidores de la serie, tienen que acertar en qué minuto suceden ciertas escenas. Solo hay determinado número de entradas que se están sorteando entre los acertantes hasta este sábado.

El final del atraco desvelará el futuro de El Profesor (Álvaro Morte) y del resto de su banda. En las horas más oscuras, el equipo afrontará los mayores retos: sacar el oro con un plan lleno de incertidumbre, y tratar de salir del Banco de España, rodeado por el Ejército y con los ojos del mundo puestos en él. Álex Pina y Esther Martínez Lobato, los creadores de la serie española, sabían que era difícil cerrar cuatro años de historia y decidieron que toda la temporada fuese pura adrenalina. Su decisión de dividir la entrega en dos partes fue para que los espectadores tuvieran “una sensación de final” con los primeros cinco episodios y, de nuevo, con los cinco últimos.

Noticias relacionadas

“El juego del calamar” y “La casa de papel”, las series mas vistas de Netflix



Impresionante robo comando al estilo “La Casa de Papel” a una fundición de oro



La Casa de Papel, Netflix. El final de la serie española más exitosa de todos los tiempos se celebrará con un gran evento, en el Palacio de Vistalegre de Madrid. En el mismo, participarán los protagonistas y creadores de la serie de Netflix. Your browser does not support the video element. El próximo 30 de noviembre los fans que consigan ganar una entrada podrán asistir a “La casa de papel: El legado”, un show en el que se anunciarán exclusivas y se mostrará contenido nunca antes visto, ha anunciado Netflix. Las entradas se consiguen a través de un concurso online en el que los usuarios deben demostrar que son seguidores de la serie, tienen que acertar en qué minuto suceden ciertas escenas. Solo hay determinado número de entradas que se están sorteando entre los acertantes hasta este sábado.

El final del atraco desvelará el futuro de El Profesor (Álvaro Morte) y del resto de su banda. En las horas más oscuras, el equipo afrontará los mayores retos: sacar el oro con un plan lleno de incertidumbre, y tratar de salir del Banco de España, rodeado por el Ejército y con los ojos del mundo puestos en él. Álex Pina y Esther Martínez Lobato, los creadores de la serie española, sabían que era difícil cerrar cuatro años de historia y decidieron que toda la temporada fuese pura adrenalina. Su decisión de dividir la entrega en dos partes fue para que los espectadores tuvieran “una sensación de final” con los primeros cinco episodios y, de nuevo, con los cinco últimos.

Noticias relacionadas

“El juego del calamar” y “La casa de papel”, las series mas vistas de Netflix



Impresionante robo comando al estilo “La Casa de Papel” a una fundición de oro



La Casa de Papel, Netflix. El final de la serie española más exitosa de todos los tiempos se celebrará con un gran evento, en el Palacio de Vistalegre de Madrid. En el mismo, participarán los protagonistas y creadores de la serie de Netflix. Your browser does not support the video element. El próximo 30 de noviembre los fans que consigan ganar una entrada podrán asistir a “La casa de papel: El legado”, un show en el que se anunciarán exclusivas y se mostrará contenido nunca antes visto, ha anunciado Netflix. Las entradas se consiguen a través de un concurso online en el que los usuarios deben demostrar que son seguidores de la serie, tienen que acertar en qué minuto suceden ciertas escenas. Solo hay determinado número de entradas que se están sorteando entre los acertantes hasta este sábado.

El final del atraco desvelará el futuro de El Profesor (Álvaro Morte) y del resto de su banda. En las horas más oscuras, el equipo afrontará los mayores retos: sacar el oro con un plan lleno de incertidumbre, y tratar de salir del Banco de España, rodeado por el Ejército y con los ojos del mundo puestos en él. Álex Pina y Esther Martínez Lobato, los creadores de la serie española, sabían que era difícil cerrar cuatro años de historia y decidieron que toda la temporada fuese pura adrenalina. Su decisión de dividir la entrega en dos partes fue para que los espectadores tuvieran “una sensación de final” con los primeros cinco episodios y, de nuevo, con los cinco últimos.

Noticias relacionadas

“El juego del calamar” y “La casa de papel”, las series mas vistas de Netflix



Impresionante robo comando al estilo “La Casa de Papel” a una fundición de oro



La Casa de Papel, Netflix. El final de la serie española más exitosa de todos los tiempos se celebrará con un gran evento, en el Palacio de Vistalegre de Madrid. En el mismo, participarán los protagonistas y creadores de la serie de Netflix. Your browser does not support the video element. El próximo 30 de noviembre los fans que consigan ganar una entrada podrán asistir a “La casa de papel: El legado”, un show en el que se anunciarán exclusivas y se mostrará contenido nunca antes visto, ha anunciado Netflix. Las entradas se consiguen a través de un concurso online en el que los usuarios deben demostrar que son seguidores de la serie, tienen que acertar en qué minuto suceden ciertas escenas. Solo hay determinado número de entradas que se están sorteando entre los acertantes hasta este sábado.

El final del atraco desvelará el futuro de El Profesor (Álvaro Morte) y del resto de su banda. En las horas más oscuras, el equipo afrontará los mayores retos: sacar el oro con un plan lleno de incertidumbre, y tratar de salir del Banco de España, rodeado por el Ejército y con los ojos del mundo puestos en él. Álex Pina y Esther Martínez Lobato, los creadores de la serie española, sabían que era difícil cerrar cuatro años de historia y decidieron que toda la temporada fuese pura adrenalina. Su decisión de dividir la entrega en dos partes fue para que los espectadores tuvieran “una sensación de final” con los primeros cinco episodios y, de nuevo, con los cinco últimos.

Noticias relacionadas

“El juego del calamar” y “La casa de papel”, las series mas vistas de Netflix



Impresionante robo comando al estilo “La Casa de Papel” a una fundición de oro