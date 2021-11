Fiscal pide la detención del adolescente que golpeó al playero del garaje y lo dejó en grave estado

Captura del video del ataque. El fiscal penal y contravencional del fuero juvenil Mauro Teresco pidió hoy la detención del menor de 17 años que quedó filmado cuando golpeó a un playero de un estacionamiento en el barrio porteño de Monserrat. Lo hizo ante la jueza Carla Cavallieri por considerar que el menor pudo haber cometido el delito de lesiones gravísimas y hasta posible tentativa de homicidio. La agresión quedó grabada por las cámara de seguridad del estacionamiento ubicado en moreno al 800, de Capital Federal. En las últimas horas se había presentado un abogado en representación del menor, quien fue finalmente identificado por las cámaras de seguridad. Para el fiscal, existen sospechas que el menor provocó lesiones gravísimas y hasta posible tentativa de homicidio a partir del golpe de puño brutal sobre la víctima, quien está internada. La fiscalía está atenta a cómo evoluciona la víctima, porque podría agravarse la situación del menor en función del cuadro de salud del hombre de 66 años. El abogado José Pereyra, quien representa al menor que agredió al playero Arturo López dejándolo inconsciente aseguró que la reacción de su defendido fue “en defensa de la madre”, a la vez que negó que dijo que fue el joven el que llamó al 911 y negó que hayan abandonado al empleado, quien continúa internado en terapia intensiva. “Me baso en lo que me comentaron el menor y su madre. Fue una reacción en defensa de la madre”, señaló, mientras que además dijo: “No es cierto que lo abandonaron, está la llamada realizada al 911, el menor es el que llamó”. Acerca del hecho, contó: “Ellos guardan los autos ahí y tienen buena relación con los playeros. Ese día hubo una discusión por un auto y el menor, al sentirse agredido, va a su casa a buscar a su madre como pidiendo auxilio. Cuando va la madre y al sentir que la agredían, el menor reacciona y golpea a este señor de esa forma tan desafortunada”. Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

Abogado del agresor del playero dijo que joven reaccionó “en defensa de la madre” y “se sintió amenazado”



Se entregó el joven de 17 años que noqueó al playero del estacionamiento del microcentro porteño



