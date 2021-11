Flavio Mendoza fue entrevistado en “A la Tarde” donde fue consultado por el bochornoso episodio que protagonizaron dos famosos de su elenco: Carmen Barbieri y Flor de la V.

Cabe recordar que Flor de la V acusó a Carmen Barbieri de no recordar la letra de una obra de teatro que estaba preparando. Lo derivó en la cancelación del espectáculo teatral programado para el verano y el enojo de Flavio Mendoza.

Flavio Mendoza.

“Nadie que trabaja conmigo puede decir que yo no lo cuido, no lo protejo, no lo mimo, soy un gran compañero porque es lo que hago”, comenzó diciendo el famoso productor teatral.

No volvería a trabajar con Carmen porque estamos en distintos espectáculos.

uD83DuDCA3 Escándalo Total: la guerra entre Flor de la V y Carmen Barbieri uD83DuDC47 uD83DuDCAC @Flordelav: “El elenco está enojadísimo con lo que pasó”. Cc #ALaTarde @Karinamazzocco @Jotaxtv pic.twitter.com/ZOnGz8Bmte — América TV (@AmericaTV) November 15, 2021

Con esas palabras Mendoza cerró el tema de Carmen Barbieri. Sin embargo, parece que las cosas entre ambas figuras del teatro no están muy bien y todo se debe al conflicto con Flor de la V.

Sobre las acusaciones de Flor, Barbieri respondió en su programa: “nunca diría nada de lo yo sé de vos”. En ese sentido, la conductora manifestó que sí se sabía las líneas de los proyectos en los que participó. “En 10 días me aprendí la obra de Flavio Mendoza”.

Flavio Mendoza.

Flor de la V por su parte expresó que no tiene ningún tema personal con Carmen. Según la panelista todo fue un cruce de información y que existieron cosas que no se habían chequeado y que tampoco se manifestaron al aire.

En la misma entrevista, Flavio Mendoza confirmó que le gustaría ser padre por segunda vez. El motivo: siente que son sus últimos cartuchos en el escenario y quiere darle otro sentido a su vida.