La “China” Suárez implacable contra sus críticos con un contundente mensaje

La China Suárez. Eugenia China Suárez sigue dejando que hablar tras el escándaloso affaire que protagonizó con Mauro Icardi y que la esposa de este, Wanda Nara, hizo público en las redes sociales. Ahora la actriz le respondió a sus críticos en Instagram. Suárez compartió en sus historias de Instagram un cartel fondo negro, letras blancas en el que se lee: “Talking shit about others won’t reduce the shit in your life” (Hablar mierda sobre los demás no reducirá la mierda en tu vida). Además acompañó la publicación de tres emojis de rayos. Un claro mensaje a sus detractores. La historia en Instagram. La China grabó una nota con Alejandro Fantino que se verá por la plataforma Star+, en una producción con motivo de la ficción que protagonizará en la firma llamada “Terapia Alternativa”. Pero allí también habló sobre el tema del momento. Según reveló la periodista Débora D’Amato, la actriz no se quedó conforme con lo que dijo tras ver la nota con Susana Giménez. “Esto es especulación, en base a la información que tengo: la China está arrepentida de haber grabado su nota con Alejandro Fantino antes de ver la entrevista de Wanda Nara y Mauro Icardi. En algunas cositas quedó un poquito atragantada”, explicó en el programa A la Tarde. Esto se suma a una de las últimas noticias que había surgido ayer, en la que se conoció el monto que habría cobrado la China Suárez por realizar la entrevista con Alejandro Fantino: alrededor de 50 mil dólares. Además, la panelista contó detalles de cómo se encuentra la actriz tras lo sucedido: “Anímicamente, no está bien. Obviamente, cría a sus hijos y tiene un entorno que la contiene, que la saca un poco de las redes y de esta locura. Está abatida porque parece que se lleva el mundo por delante, de la boca para afuera, pero cuando está en la casa la pasa mal”, continuó. “Si uno escucha a Wanda… La imagen que quedó arruinada es la de la China. Además de que los medios hicieron un debate terrible y descarnado sobre ella. La China quedó muy bajoneada”, concluyó.

