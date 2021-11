Otra gran actuación de Campazzo en una nueva derrota de Denver: el doble en la cara de Giannis que se volvió viral

Facundo Campazzo ante Giannis Antetokoumpo en la NBA

El base cordobés Facundo Campazzo sumó 16 puntos en la derrota, sexta consecutiva de Denver Nuggets (9-10), esta vez ante el vigente campeón Milwaukee Bucks, como local por 120 a 109, en otra jornada de la NBA.

Campazzo estuvo 28 minutos y 11 segundos en el rectángulo de juego del Ball Arena y sumó 16 puntos con 2-3 en dobles, 3-8 en triples y 3-3 en libres, añadiendo un rebote, dos asistencias, un robo, una tapa, tres balones perdidos y cinco infracciones.

Denver no levanta cabeza y sufre la ausencia del pivote serbio Nikola Jokic, quien se lesionó la muñeca derecha, en cada juego.

This finish by Campazzo for the and-1 👀#CenterCourt pic.twitter.com/I3XRwBM66E

— NBA TV (@NBATV) November 27, 2021