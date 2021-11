Ricardo Alberto Darín, actor, productor y director de cine. Tiene una vasta trayectoria que comenzó a fines de los años 1960 y, desde entonces, no ha dejado de trabajar y obtener múltiples galardones. La película Nueve Reinas del año 2000, donde interpretaba a un estafador lo catapultó a la fama internacional, luego El secreto de sus ojos, film del año 2009, mereció el Premio más importante de la industria internacional, el tan anhelado Oscar.

Ricardo no para de trabajar y emprender nuevos desafíos. La lista de éxitos se hace innumerable y cada una de ellos tiene su impronta personal. La creación de cada personaje, que en todos los casos parecen ser hechos a su medida, no es más que el amoroso trabajo de un actor con letras mayúsculas.

Es que Ricardo los interpreta de forma tal que se amolda, se ensambla y se recrea con la esencia que cada personaje requiere y a partir de allí cobran vida. Entre los éxitos de los que hablamos se pueden enunciar “El hijo de la novia”, “Luna de Avellaneda” “Relatos salvajes” y la lista sigue.

Actualmente asume un nuevo desafío ya que History estrena el 5 de diciembre el documental llamado 2001: el año del corralito, que cuenta con la narración de Ricardo Darín. En el documental se presentan testimonios de diferentes personas sobre lo ocurrido acompañado con un interesante material de archivo.

En diciembre se cumplen 20 años de la grave crisis económica que vivió nuestro país y que finalizó anticipadamente con el gobierno de Fernando De la Rúa. La crisis económica vivida por aquellos días trajo consigo la incertidumbre de los mercados lo que provocó la corrida bancaria que culminó decisión político económica que impuso el cepo a la compra de dólares.

Para finalmente impedir a los tenedores el retiro de fondos en esa moneda, de todos los bancos públicos y privados de la República. El documental viene a dar cuenta de lo sucedido y en la presentación de prensa de esta producción, el actor recordó cómo vivió ese momento:

“El atropello en sí fue realmente muy triste. Ha dejado una huella muy marcada y es doloroso recordar, pero mucho más doloroso es no tener memoria” dijo Darín en la nota. Porque el dolor de no tener memoria afecta al futuro. Afecta al presente y al futuro, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a todas las sociedades”.El actor también recordó que su madre sufrió los embates de ésta situación

Darín agregó: “Lo que ocurrió es que yo no tenía una cantidad de dinero en ningún banco y por consiguiente no tuve nada que reclamar. Pero sí le pasó a mi madre, y de no haber sido por la existencia de mi hermana y la mía, ella lo hubiese pasado mucho peor. Mi madre murió hace tres años. Hasta el último de sus días estuvo preguntándome si existía alguna posibilidad de recuperar el dinero que había perdido en un banco”.