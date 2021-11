EN economista un libertario Carlos Maslaton Fue disputado contra el Ministro de Economía, Martín Guzmán al pensar en la situación de Argentina Sobre temas económicos, cuando se le preguntó si hablaría con él, dijo: “Tiene que llamarme, no parece querer soluciones, es muy comunista”, dijo el libertario a la radio.

En diálogo con el programa Nueva Normalidad de Radio Rivadavia, Maslaton apuntó al Ministro de Ciencias económicas“Tanto él como el ministro de Comercio, Roberto Feletti, no entienden las nuevas modalidades económicas”, dijo, refiriéndose al surgimiento de criptomonedas como bitcoin, que el libertario ha apoyado constantemente, y agregó que “Massa y Alberto entenderían de qué se trata todo esto”. . “

“La carga será destruida”, predijo el libertario mientras hacía su análisis económico. Sin embargo, aseguró que “Argentina ya completó su declive histórico, las cosas empezarán a mejorar, pero estará en un contexto plenamente inflacionario” y explicó que según sus cálculos, el dólar “pronto llegará a 355 dólares”. Continuó diciendo que si bien no será posible “controlar la inflación”, debe haber “control de precios”.

Preguntado por qué Argentina es un país difícil de invertir, el economista explicó que “no hay libre mercado cambiario, no hay explotación bursátil y porque el Estado tiene la afición de controlar los precios” y dijo que la solución era “Libera todo y deja que el mercado trabaja.” También habló sobre el ahorro y dijo que “la gente no podrá protegerlos porque el peso está en proceso de deflación”.

Cuando da su opinión sobre el futuro político, se declara “líder de Miley”, pero que no simboliza “un distribuidor de papeletas o alguien que invierte dinero en una campaña”, sino que se muestra “en constante apoyo si yo me pide que lo ayude en algo, lo haré y si él quiere que tome un campo determinado, si es de mi interés, lo haré “, pronosticó, aunque anunció:” No seré un candidato para todo, a veces es más bueno cooperar sin tener un puesto.