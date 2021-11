Un hombre quiso abusar de la empleada de una panadería: le robó el celular y un kilo de galletas. Las cámaras de seguridad de una panadería ubicada en el barrio de Laferrere, partido de La Matanza, captaron el momento en el que un cliente falso quiso abusar de una empleada que estaba a cargo de la atención al cliente. “Me quiso llevar para atrás y le dije que no. En ese momento me imaginé lo peor”, aseguró la mujer. “En la panadería ubicada sobre la calle Rocamora, entre Luis Viale y Martín Coronado, el hombre entró con un billete en la mano después de que la empleada le abriera. “Me pidió galletas, se las doy. Me está por pagar y, cuando me da la plata, se acerca al costado del mostrador”, relató en una entrevista a Telefé. “En ese momento, el delincuente me dijo que vaya atrás con él, cuando corrió la cortina. Me decía que no gritara. Nunca me pasó algo así, ni acá ni en la calle”, aseguró. “Me imaginé un intento de abuso cuando me dijo que vaya para atrás porque donde estaba parado él se encuentra la caja, y no me pidió plata ni nada”, continuó. “Le dije que no y que había cámaras. No le importó. Después agarró el celular y se fue. No me pidió plata ni nada”, agregó. Relató que no había desconfiado al ver al delincuente entrar a la panadería ya que “venía a comprar seguido y llevaba siempre lo mismo”. “Nunca me sugirió nada”, afirmó. Por su parte, uno de los propietarios del local hizo la denuncia en la comisaría y presentó el video de la cámara de seguridad. Por el momento no se sabe el paradero del ladrón.

Noticias relacionadas

Gendarme resistió el robo de su auto y abatió a un delincuente e hirió a otro



Presunto ladrón murió aplastado por el paredón de una casa en la localidad de Escobar





Un hombre quiso abusar de la empleada de una panadería: le robó el celular y un kilo de galletas. Las cámaras de seguridad de una panadería ubicada en el barrio de Laferrere, partido de La Matanza, captaron el momento en el que un cliente falso quiso abusar de una empleada que estaba a cargo de la atención al cliente. “Me quiso llevar para atrás y le dije que no. En ese momento me imaginé lo peor”, aseguró la mujer. “En la panadería ubicada sobre la calle Rocamora, entre Luis Viale y Martín Coronado, el hombre entró con un billete en la mano después de que la empleada le abriera. “Me pidió galletas, se las doy. Me está por pagar y, cuando me da la plata, se acerca al costado del mostrador”, relató en una entrevista a Telefé. “En ese momento, el delincuente me dijo que vaya atrás con él, cuando corrió la cortina. Me decía que no gritara. Nunca me pasó algo así, ni acá ni en la calle”, aseguró. “Me imaginé un intento de abuso cuando me dijo que vaya para atrás porque donde estaba parado él se encuentra la caja, y no me pidió plata ni nada”, continuó. “Le dije que no y que había cámaras. No le importó. Después agarró el celular y se fue. No me pidió plata ni nada”, agregó. Relató que no había desconfiado al ver al delincuente entrar a la panadería ya que “venía a comprar seguido y llevaba siempre lo mismo”. “Nunca me sugirió nada”, afirmó. Por su parte, uno de los propietarios del local hizo la denuncia en la comisaría y presentó el video de la cámara de seguridad. Por el momento no se sabe el paradero del ladrón.

Noticias relacionadas

Gendarme resistió el robo de su auto y abatió a un delincuente e hirió a otro



Presunto ladrón murió aplastado por el paredón de una casa en la localidad de Escobar





Un hombre quiso abusar de la empleada de una panadería: le robó el celular y un kilo de galletas. Las cámaras de seguridad de una panadería ubicada en el barrio de Laferrere, partido de La Matanza, captaron el momento en el que un cliente falso quiso abusar de una empleada que estaba a cargo de la atención al cliente. “Me quiso llevar para atrás y le dije que no. En ese momento me imaginé lo peor”, aseguró la mujer. “En la panadería ubicada sobre la calle Rocamora, entre Luis Viale y Martín Coronado, el hombre entró con un billete en la mano después de que la empleada le abriera. “Me pidió galletas, se las doy. Me está por pagar y, cuando me da la plata, se acerca al costado del mostrador”, relató en una entrevista a Telefé. “En ese momento, el delincuente me dijo que vaya atrás con él, cuando corrió la cortina. Me decía que no gritara. Nunca me pasó algo así, ni acá ni en la calle”, aseguró. “Me imaginé un intento de abuso cuando me dijo que vaya para atrás porque donde estaba parado él se encuentra la caja, y no me pidió plata ni nada”, continuó. “Le dije que no y que había cámaras. No le importó. Después agarró el celular y se fue. No me pidió plata ni nada”, agregó. Relató que no había desconfiado al ver al delincuente entrar a la panadería ya que “venía a comprar seguido y llevaba siempre lo mismo”. “Nunca me sugirió nada”, afirmó. Por su parte, uno de los propietarios del local hizo la denuncia en la comisaría y presentó el video de la cámara de seguridad. Por el momento no se sabe el paradero del ladrón.

Noticias relacionadas

Gendarme resistió el robo de su auto y abatió a un delincuente e hirió a otro



Presunto ladrón murió aplastado por el paredón de una casa en la localidad de Escobar





Un hombre quiso abusar de la empleada de una panadería: le robó el celular y un kilo de galletas. Las cámaras de seguridad de una panadería ubicada en el barrio de Laferrere, partido de La Matanza, captaron el momento en el que un cliente falso quiso abusar de una empleada que estaba a cargo de la atención al cliente. “Me quiso llevar para atrás y le dije que no. En ese momento me imaginé lo peor”, aseguró la mujer. “En la panadería ubicada sobre la calle Rocamora, entre Luis Viale y Martín Coronado, el hombre entró con un billete en la mano después de que la empleada le abriera. “Me pidió galletas, se las doy. Me está por pagar y, cuando me da la plata, se acerca al costado del mostrador”, relató en una entrevista a Telefé. “En ese momento, el delincuente me dijo que vaya atrás con él, cuando corrió la cortina. Me decía que no gritara. Nunca me pasó algo así, ni acá ni en la calle”, aseguró. “Me imaginé un intento de abuso cuando me dijo que vaya para atrás porque donde estaba parado él se encuentra la caja, y no me pidió plata ni nada”, continuó. “Le dije que no y que había cámaras. No le importó. Después agarró el celular y se fue. No me pidió plata ni nada”, agregó. Relató que no había desconfiado al ver al delincuente entrar a la panadería ya que “venía a comprar seguido y llevaba siempre lo mismo”. “Nunca me sugirió nada”, afirmó. Por su parte, uno de los propietarios del local hizo la denuncia en la comisaría y presentó el video de la cámara de seguridad. Por el momento no se sabe el paradero del ladrón.

Noticias relacionadas

Gendarme resistió el robo de su auto y abatió a un delincuente e hirió a otro



Presunto ladrón murió aplastado por el paredón de una casa en la localidad de Escobar





Un hombre quiso abusar de la empleada de una panadería: le robó el celular y un kilo de galletas. Las cámaras de seguridad de una panadería ubicada en el barrio de Laferrere, partido de La Matanza, captaron el momento en el que un cliente falso quiso abusar de una empleada que estaba a cargo de la atención al cliente. “Me quiso llevar para atrás y le dije que no. En ese momento me imaginé lo peor”, aseguró la mujer. “En la panadería ubicada sobre la calle Rocamora, entre Luis Viale y Martín Coronado, el hombre entró con un billete en la mano después de que la empleada le abriera. “Me pidió galletas, se las doy. Me está por pagar y, cuando me da la plata, se acerca al costado del mostrador”, relató en una entrevista a Telefé. “En ese momento, el delincuente me dijo que vaya atrás con él, cuando corrió la cortina. Me decía que no gritara. Nunca me pasó algo así, ni acá ni en la calle”, aseguró. “Me imaginé un intento de abuso cuando me dijo que vaya para atrás porque donde estaba parado él se encuentra la caja, y no me pidió plata ni nada”, continuó. “Le dije que no y que había cámaras. No le importó. Después agarró el celular y se fue. No me pidió plata ni nada”, agregó. Relató que no había desconfiado al ver al delincuente entrar a la panadería ya que “venía a comprar seguido y llevaba siempre lo mismo”. “Nunca me sugirió nada”, afirmó. Por su parte, uno de los propietarios del local hizo la denuncia en la comisaría y presentó el video de la cámara de seguridad. Por el momento no se sabe el paradero del ladrón.

Noticias relacionadas

Gendarme resistió el robo de su auto y abatió a un delincuente e hirió a otro



Presunto ladrón murió aplastado por el paredón de una casa en la localidad de Escobar





Un hombre quiso abusar de la empleada de una panadería: le robó el celular y un kilo de galletas. Las cámaras de seguridad de una panadería ubicada en el barrio de Laferrere, partido de La Matanza, captaron el momento en el que un cliente falso quiso abusar de una empleada que estaba a cargo de la atención al cliente. “Me quiso llevar para atrás y le dije que no. En ese momento me imaginé lo peor”, aseguró la mujer. “En la panadería ubicada sobre la calle Rocamora, entre Luis Viale y Martín Coronado, el hombre entró con un billete en la mano después de que la empleada le abriera. “Me pidió galletas, se las doy. Me está por pagar y, cuando me da la plata, se acerca al costado del mostrador”, relató en una entrevista a Telefé. “En ese momento, el delincuente me dijo que vaya atrás con él, cuando corrió la cortina. Me decía que no gritara. Nunca me pasó algo así, ni acá ni en la calle”, aseguró. “Me imaginé un intento de abuso cuando me dijo que vaya para atrás porque donde estaba parado él se encuentra la caja, y no me pidió plata ni nada”, continuó. “Le dije que no y que había cámaras. No le importó. Después agarró el celular y se fue. No me pidió plata ni nada”, agregó. Relató que no había desconfiado al ver al delincuente entrar a la panadería ya que “venía a comprar seguido y llevaba siempre lo mismo”. “Nunca me sugirió nada”, afirmó. Por su parte, uno de los propietarios del local hizo la denuncia en la comisaría y presentó el video de la cámara de seguridad. Por el momento no se sabe el paradero del ladrón.

Noticias relacionadas

Gendarme resistió el robo de su auto y abatió a un delincuente e hirió a otro



Presunto ladrón murió aplastado por el paredón de una casa en la localidad de Escobar





Un hombre quiso abusar de la empleada de una panadería: le robó el celular y un kilo de galletas. Las cámaras de seguridad de una panadería ubicada en el barrio de Laferrere, partido de La Matanza, captaron el momento en el que un cliente falso quiso abusar de una empleada que estaba a cargo de la atención al cliente. “Me quiso llevar para atrás y le dije que no. En ese momento me imaginé lo peor”, aseguró la mujer. “En la panadería ubicada sobre la calle Rocamora, entre Luis Viale y Martín Coronado, el hombre entró con un billete en la mano después de que la empleada le abriera. “Me pidió galletas, se las doy. Me está por pagar y, cuando me da la plata, se acerca al costado del mostrador”, relató en una entrevista a Telefé. “En ese momento, el delincuente me dijo que vaya atrás con él, cuando corrió la cortina. Me decía que no gritara. Nunca me pasó algo así, ni acá ni en la calle”, aseguró. “Me imaginé un intento de abuso cuando me dijo que vaya para atrás porque donde estaba parado él se encuentra la caja, y no me pidió plata ni nada”, continuó. “Le dije que no y que había cámaras. No le importó. Después agarró el celular y se fue. No me pidió plata ni nada”, agregó. Relató que no había desconfiado al ver al delincuente entrar a la panadería ya que “venía a comprar seguido y llevaba siempre lo mismo”. “Nunca me sugirió nada”, afirmó. Por su parte, uno de los propietarios del local hizo la denuncia en la comisaría y presentó el video de la cámara de seguridad. Por el momento no se sabe el paradero del ladrón.

Noticias relacionadas

Gendarme resistió el robo de su auto y abatió a un delincuente e hirió a otro



Presunto ladrón murió aplastado por el paredón de una casa en la localidad de Escobar