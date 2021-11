Wanda Nara y otro escándalo: la acusaron de plagiar diseños para el lanzamiento de su marca de trajes de baño

Wanda Nara Si algo le faltaba a Wanda Nara era volver a ser la protagonista de otro escándalo. Luego de la infidelidad que sufrió por parte de Mauro Icardi y la China Suárez, la empresaria había anunciado el lanzamiento de su propia línea de trajes de baño llamada “Wanda Swim”. La cuenta de Instagram que creó para la marca había alcanzado casi 40 mil seguidores sin tener ninguna publicación. “No se imaginan lo que se viene… Wanda Swim… ¡Qué orgullo tengo de este equipo! Seguimos creciendo y hoy les puedo contar de algo que hace rato estamos planeando, creando y especialmente trabajando mucho”, había expresado por aquel entonces en sus redes sociales, tras el éxito que había tenido su línea de cosméticos. Pero ahora surgió otro drama: una diseñadora argentina llamada Luciana Danduono, dueña de “Mumbai Bikinis”, denunció a Wanda en sus redes sociales acusándola de plagio: “Miren esto. Estoy en shock. Wanda nos copió la bikini ingrid pero así tal cual. Copia exacta”, escribió la joven. Y siguió: “Estoy en shock. Esto me lo espero de algún emprendedor pequeño, pero no de ella. Es exactamente el mismo modelo y es un diseño nuestro”. La diseñadora adjunto las pruebas y mostró algunos modelos que parecieran réplicas casi exactas de sus productos. Y aclaró que uno de sus diseños salió en la temporada pasada, lo que indicaría que “Mumbai Bikinis” lo sacó antes. Muy enojada, la joven siguió con su acusación: “Es una mina que puede pagar un diseñador, alguien que se encargue de todo y no lo hace. No lo puedo creer. La impunidad tranca. No sos una emprendedora que recién arranca, te gustó algo y bueno…Es exactamente igual de espalda y de frente, la misma arandela, la misma tela y las tachas iguales“. “Esta es la marca de mis sueños. No necesita este tipo de prensa así que nada, no me voy a meter en este lío. Fue una equivocación de mis proveedores”, sumó. Your browser does not support the video element. Aunque en las últimas horas, en una historia de Instagram, Danuono aclaró: “Mumbai no necesita es tipo de ‘publicidad’, simplemente fue algo que compartí en mi mini comunidad y como garpa todo lo que tiene que ver con Wanda se están aprovechando”. Y agregó: ” Mi laburo es genuino, no va por el escándalo. A mi esto no me suma en nada, solamente compartí algo con mi gente y se disparó para cualquier lado”. “Los dejo porque tengo que seguir laburando como todos los días de mi vida porque emprender en Argentina no es nada fácil”, concluyo. ¿Qué dirá Wanda Nara al respecto?

Noticias relacionadas

“Me quise morir”: salió a la luz el verdadero motivo por el que Icardi no pudo tener sexo con la China Suárez



La Wanda Nara de Quilmes: el parecido que sorprendió a Guido Kaczka en Bienvenidos a Bordo



Wanda Nara Si algo le faltaba a Wanda Nara era volver a ser la protagonista de otro escándalo. Luego de la infidelidad que sufrió por parte de Mauro Icardi y la China Suárez, la empresaria había anunciado el lanzamiento de su propia línea de trajes de baño llamada “Wanda Swim”. La cuenta de Instagram que creó para la marca había alcanzado casi 40 mil seguidores sin tener ninguna publicación. “No se imaginan lo que se viene… Wanda Swim… ¡Qué orgullo tengo de este equipo! Seguimos creciendo y hoy les puedo contar de algo que hace rato estamos planeando, creando y especialmente trabajando mucho”, había expresado por aquel entonces en sus redes sociales, tras el éxito que había tenido su línea de cosméticos. Pero ahora surgió otro drama: una diseñadora argentina llamada Luciana Danduono, dueña de “Mumbai Bikinis”, denunció a Wanda en sus redes sociales acusándola de plagio: “Miren esto. Estoy en shock. Wanda nos copió la bikini ingrid pero así tal cual. Copia exacta”, escribió la joven. Y siguió: “Estoy en shock. Esto me lo espero de algún emprendedor pequeño, pero no de ella. Es exactamente el mismo modelo y es un diseño nuestro”. La diseñadora adjunto las pruebas y mostró algunos modelos que parecieran réplicas casi exactas de sus productos. Y aclaró que uno de sus diseños salió en la temporada pasada, lo que indicaría que “Mumbai Bikinis” lo sacó antes. Muy enojada, la joven siguió con su acusación: “Es una mina que puede pagar un diseñador, alguien que se encargue de todo y no lo hace. No lo puedo creer. La impunidad tranca. No sos una emprendedora que recién arranca, te gustó algo y bueno…Es exactamente igual de espalda y de frente, la misma arandela, la misma tela y las tachas iguales“. “Esta es la marca de mis sueños. No necesita este tipo de prensa así que nada, no me voy a meter en este lío. Fue una equivocación de mis proveedores”, sumó. Your browser does not support the video element. Aunque en las últimas horas, en una historia de Instagram, Danuono aclaró: “Mumbai no necesita es tipo de ‘publicidad’, simplemente fue algo que compartí en mi mini comunidad y como garpa todo lo que tiene que ver con Wanda se están aprovechando”. Y agregó: ” Mi laburo es genuino, no va por el escándalo. A mi esto no me suma en nada, solamente compartí algo con mi gente y se disparó para cualquier lado”. “Los dejo porque tengo que seguir laburando como todos los días de mi vida porque emprender en Argentina no es nada fácil”, concluyo. ¿Qué dirá Wanda Nara al respecto?

Noticias relacionadas

“Me quise morir”: salió a la luz el verdadero motivo por el que Icardi no pudo tener sexo con la China Suárez



La Wanda Nara de Quilmes: el parecido que sorprendió a Guido Kaczka en Bienvenidos a Bordo



Wanda Nara Si algo le faltaba a Wanda Nara era volver a ser la protagonista de otro escándalo. Luego de la infidelidad que sufrió por parte de Mauro Icardi y la China Suárez, la empresaria había anunciado el lanzamiento de su propia línea de trajes de baño llamada “Wanda Swim”. La cuenta de Instagram que creó para la marca había alcanzado casi 40 mil seguidores sin tener ninguna publicación. “No se imaginan lo que se viene… Wanda Swim… ¡Qué orgullo tengo de este equipo! Seguimos creciendo y hoy les puedo contar de algo que hace rato estamos planeando, creando y especialmente trabajando mucho”, había expresado por aquel entonces en sus redes sociales, tras el éxito que había tenido su línea de cosméticos. Pero ahora surgió otro drama: una diseñadora argentina llamada Luciana Danduono, dueña de “Mumbai Bikinis”, denunció a Wanda en sus redes sociales acusándola de plagio: “Miren esto. Estoy en shock. Wanda nos copió la bikini ingrid pero así tal cual. Copia exacta”, escribió la joven. Y siguió: “Estoy en shock. Esto me lo espero de algún emprendedor pequeño, pero no de ella. Es exactamente el mismo modelo y es un diseño nuestro”. La diseñadora adjunto las pruebas y mostró algunos modelos que parecieran réplicas casi exactas de sus productos. Y aclaró que uno de sus diseños salió en la temporada pasada, lo que indicaría que “Mumbai Bikinis” lo sacó antes. Muy enojada, la joven siguió con su acusación: “Es una mina que puede pagar un diseñador, alguien que se encargue de todo y no lo hace. No lo puedo creer. La impunidad tranca. No sos una emprendedora que recién arranca, te gustó algo y bueno…Es exactamente igual de espalda y de frente, la misma arandela, la misma tela y las tachas iguales“. “Esta es la marca de mis sueños. No necesita este tipo de prensa así que nada, no me voy a meter en este lío. Fue una equivocación de mis proveedores”, sumó. Your browser does not support the video element. Aunque en las últimas horas, en una historia de Instagram, Danuono aclaró: “Mumbai no necesita es tipo de ‘publicidad’, simplemente fue algo que compartí en mi mini comunidad y como garpa todo lo que tiene que ver con Wanda se están aprovechando”. Y agregó: ” Mi laburo es genuino, no va por el escándalo. A mi esto no me suma en nada, solamente compartí algo con mi gente y se disparó para cualquier lado”. “Los dejo porque tengo que seguir laburando como todos los días de mi vida porque emprender en Argentina no es nada fácil”, concluyo. ¿Qué dirá Wanda Nara al respecto?

Noticias relacionadas

“Me quise morir”: salió a la luz el verdadero motivo por el que Icardi no pudo tener sexo con la China Suárez



La Wanda Nara de Quilmes: el parecido que sorprendió a Guido Kaczka en Bienvenidos a Bordo



Wanda Nara Si algo le faltaba a Wanda Nara era volver a ser la protagonista de otro escándalo. Luego de la infidelidad que sufrió por parte de Mauro Icardi y la China Suárez, la empresaria había anunciado el lanzamiento de su propia línea de trajes de baño llamada “Wanda Swim”. La cuenta de Instagram que creó para la marca había alcanzado casi 40 mil seguidores sin tener ninguna publicación. “No se imaginan lo que se viene… Wanda Swim… ¡Qué orgullo tengo de este equipo! Seguimos creciendo y hoy les puedo contar de algo que hace rato estamos planeando, creando y especialmente trabajando mucho”, había expresado por aquel entonces en sus redes sociales, tras el éxito que había tenido su línea de cosméticos. Pero ahora surgió otro drama: una diseñadora argentina llamada Luciana Danduono, dueña de “Mumbai Bikinis”, denunció a Wanda en sus redes sociales acusándola de plagio: “Miren esto. Estoy en shock. Wanda nos copió la bikini ingrid pero así tal cual. Copia exacta”, escribió la joven. Y siguió: “Estoy en shock. Esto me lo espero de algún emprendedor pequeño, pero no de ella. Es exactamente el mismo modelo y es un diseño nuestro”. La diseñadora adjunto las pruebas y mostró algunos modelos que parecieran réplicas casi exactas de sus productos. Y aclaró que uno de sus diseños salió en la temporada pasada, lo que indicaría que “Mumbai Bikinis” lo sacó antes. Muy enojada, la joven siguió con su acusación: “Es una mina que puede pagar un diseñador, alguien que se encargue de todo y no lo hace. No lo puedo creer. La impunidad tranca. No sos una emprendedora que recién arranca, te gustó algo y bueno…Es exactamente igual de espalda y de frente, la misma arandela, la misma tela y las tachas iguales“. “Esta es la marca de mis sueños. No necesita este tipo de prensa así que nada, no me voy a meter en este lío. Fue una equivocación de mis proveedores”, sumó. Your browser does not support the video element. Aunque en las últimas horas, en una historia de Instagram, Danuono aclaró: “Mumbai no necesita es tipo de ‘publicidad’, simplemente fue algo que compartí en mi mini comunidad y como garpa todo lo que tiene que ver con Wanda se están aprovechando”. Y agregó: ” Mi laburo es genuino, no va por el escándalo. A mi esto no me suma en nada, solamente compartí algo con mi gente y se disparó para cualquier lado”. “Los dejo porque tengo que seguir laburando como todos los días de mi vida porque emprender en Argentina no es nada fácil”, concluyo. ¿Qué dirá Wanda Nara al respecto?

Noticias relacionadas

“Me quise morir”: salió a la luz el verdadero motivo por el que Icardi no pudo tener sexo con la China Suárez



La Wanda Nara de Quilmes: el parecido que sorprendió a Guido Kaczka en Bienvenidos a Bordo



Wanda Nara Si algo le faltaba a Wanda Nara era volver a ser la protagonista de otro escándalo. Luego de la infidelidad que sufrió por parte de Mauro Icardi y la China Suárez, la empresaria había anunciado el lanzamiento de su propia línea de trajes de baño llamada “Wanda Swim”. La cuenta de Instagram que creó para la marca había alcanzado casi 40 mil seguidores sin tener ninguna publicación. “No se imaginan lo que se viene… Wanda Swim… ¡Qué orgullo tengo de este equipo! Seguimos creciendo y hoy les puedo contar de algo que hace rato estamos planeando, creando y especialmente trabajando mucho”, había expresado por aquel entonces en sus redes sociales, tras el éxito que había tenido su línea de cosméticos. Pero ahora surgió otro drama: una diseñadora argentina llamada Luciana Danduono, dueña de “Mumbai Bikinis”, denunció a Wanda en sus redes sociales acusándola de plagio: “Miren esto. Estoy en shock. Wanda nos copió la bikini ingrid pero así tal cual. Copia exacta”, escribió la joven. Y siguió: “Estoy en shock. Esto me lo espero de algún emprendedor pequeño, pero no de ella. Es exactamente el mismo modelo y es un diseño nuestro”. La diseñadora adjunto las pruebas y mostró algunos modelos que parecieran réplicas casi exactas de sus productos. Y aclaró que uno de sus diseños salió en la temporada pasada, lo que indicaría que “Mumbai Bikinis” lo sacó antes. Muy enojada, la joven siguió con su acusación: “Es una mina que puede pagar un diseñador, alguien que se encargue de todo y no lo hace. No lo puedo creer. La impunidad tranca. No sos una emprendedora que recién arranca, te gustó algo y bueno…Es exactamente igual de espalda y de frente, la misma arandela, la misma tela y las tachas iguales“. “Esta es la marca de mis sueños. No necesita este tipo de prensa así que nada, no me voy a meter en este lío. Fue una equivocación de mis proveedores”, sumó. Your browser does not support the video element. Aunque en las últimas horas, en una historia de Instagram, Danuono aclaró: “Mumbai no necesita es tipo de ‘publicidad’, simplemente fue algo que compartí en mi mini comunidad y como garpa todo lo que tiene que ver con Wanda se están aprovechando”. Y agregó: ” Mi laburo es genuino, no va por el escándalo. A mi esto no me suma en nada, solamente compartí algo con mi gente y se disparó para cualquier lado”. “Los dejo porque tengo que seguir laburando como todos los días de mi vida porque emprender en Argentina no es nada fácil”, concluyo. ¿Qué dirá Wanda Nara al respecto?

Noticias relacionadas

“Me quise morir”: salió a la luz el verdadero motivo por el que Icardi no pudo tener sexo con la China Suárez



La Wanda Nara de Quilmes: el parecido que sorprendió a Guido Kaczka en Bienvenidos a Bordo



Wanda Nara Si algo le faltaba a Wanda Nara era volver a ser la protagonista de otro escándalo. Luego de la infidelidad que sufrió por parte de Mauro Icardi y la China Suárez, la empresaria había anunciado el lanzamiento de su propia línea de trajes de baño llamada “Wanda Swim”. La cuenta de Instagram que creó para la marca había alcanzado casi 40 mil seguidores sin tener ninguna publicación. “No se imaginan lo que se viene… Wanda Swim… ¡Qué orgullo tengo de este equipo! Seguimos creciendo y hoy les puedo contar de algo que hace rato estamos planeando, creando y especialmente trabajando mucho”, había expresado por aquel entonces en sus redes sociales, tras el éxito que había tenido su línea de cosméticos. Pero ahora surgió otro drama: una diseñadora argentina llamada Luciana Danduono, dueña de “Mumbai Bikinis”, denunció a Wanda en sus redes sociales acusándola de plagio: “Miren esto. Estoy en shock. Wanda nos copió la bikini ingrid pero así tal cual. Copia exacta”, escribió la joven. Y siguió: “Estoy en shock. Esto me lo espero de algún emprendedor pequeño, pero no de ella. Es exactamente el mismo modelo y es un diseño nuestro”. La diseñadora adjunto las pruebas y mostró algunos modelos que parecieran réplicas casi exactas de sus productos. Y aclaró que uno de sus diseños salió en la temporada pasada, lo que indicaría que “Mumbai Bikinis” lo sacó antes. Muy enojada, la joven siguió con su acusación: “Es una mina que puede pagar un diseñador, alguien que se encargue de todo y no lo hace. No lo puedo creer. La impunidad tranca. No sos una emprendedora que recién arranca, te gustó algo y bueno…Es exactamente igual de espalda y de frente, la misma arandela, la misma tela y las tachas iguales“. “Esta es la marca de mis sueños. No necesita este tipo de prensa así que nada, no me voy a meter en este lío. Fue una equivocación de mis proveedores”, sumó. Your browser does not support the video element. Aunque en las últimas horas, en una historia de Instagram, Danuono aclaró: “Mumbai no necesita es tipo de ‘publicidad’, simplemente fue algo que compartí en mi mini comunidad y como garpa todo lo que tiene que ver con Wanda se están aprovechando”. Y agregó: ” Mi laburo es genuino, no va por el escándalo. A mi esto no me suma en nada, solamente compartí algo con mi gente y se disparó para cualquier lado”. “Los dejo porque tengo que seguir laburando como todos los días de mi vida porque emprender en Argentina no es nada fácil”, concluyo. ¿Qué dirá Wanda Nara al respecto?

Noticias relacionadas

“Me quise morir”: salió a la luz el verdadero motivo por el que Icardi no pudo tener sexo con la China Suárez



La Wanda Nara de Quilmes: el parecido que sorprendió a Guido Kaczka en Bienvenidos a Bordo



Wanda Nara Si algo le faltaba a Wanda Nara era volver a ser la protagonista de otro escándalo. Luego de la infidelidad que sufrió por parte de Mauro Icardi y la China Suárez, la empresaria había anunciado el lanzamiento de su propia línea de trajes de baño llamada “Wanda Swim”. La cuenta de Instagram que creó para la marca había alcanzado casi 40 mil seguidores sin tener ninguna publicación. “No se imaginan lo que se viene… Wanda Swim… ¡Qué orgullo tengo de este equipo! Seguimos creciendo y hoy les puedo contar de algo que hace rato estamos planeando, creando y especialmente trabajando mucho”, había expresado por aquel entonces en sus redes sociales, tras el éxito que había tenido su línea de cosméticos. Pero ahora surgió otro drama: una diseñadora argentina llamada Luciana Danduono, dueña de “Mumbai Bikinis”, denunció a Wanda en sus redes sociales acusándola de plagio: “Miren esto. Estoy en shock. Wanda nos copió la bikini ingrid pero así tal cual. Copia exacta”, escribió la joven. Y siguió: “Estoy en shock. Esto me lo espero de algún emprendedor pequeño, pero no de ella. Es exactamente el mismo modelo y es un diseño nuestro”. La diseñadora adjunto las pruebas y mostró algunos modelos que parecieran réplicas casi exactas de sus productos. Y aclaró que uno de sus diseños salió en la temporada pasada, lo que indicaría que “Mumbai Bikinis” lo sacó antes. Muy enojada, la joven siguió con su acusación: “Es una mina que puede pagar un diseñador, alguien que se encargue de todo y no lo hace. No lo puedo creer. La impunidad tranca. No sos una emprendedora que recién arranca, te gustó algo y bueno…Es exactamente igual de espalda y de frente, la misma arandela, la misma tela y las tachas iguales“. “Esta es la marca de mis sueños. No necesita este tipo de prensa así que nada, no me voy a meter en este lío. Fue una equivocación de mis proveedores”, sumó. Your browser does not support the video element. Aunque en las últimas horas, en una historia de Instagram, Danuono aclaró: “Mumbai no necesita es tipo de ‘publicidad’, simplemente fue algo que compartí en mi mini comunidad y como garpa todo lo que tiene que ver con Wanda se están aprovechando”. Y agregó: ” Mi laburo es genuino, no va por el escándalo. A mi esto no me suma en nada, solamente compartí algo con mi gente y se disparó para cualquier lado”. “Los dejo porque tengo que seguir laburando como todos los días de mi vida porque emprender en Argentina no es nada fácil”, concluyo. ¿Qué dirá Wanda Nara al respecto?

Noticias relacionadas

“Me quise morir”: salió a la luz el verdadero motivo por el que Icardi no pudo tener sexo con la China Suárez



La Wanda Nara de Quilmes: el parecido que sorprendió a Guido Kaczka en Bienvenidos a Bordo