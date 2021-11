Barby Franco es una de las personas que más seguidores tiene en su cuenta de Instagram. Es que no para de trabajar y compartir con sus fanáticos todas las actividades que hace a diario. En la actualidad está junto a la conductora de “Pampita Online”: Pampita Ardohain.

En el programa de entretenimiento hacen entrevistas a actores y personas del medio artístico. Pampita días pasados expresó que sería un honor volver el año que viene con una nueva temporada del ciclo que se emite por Net Tv. Franco también se mostró feliz cuando ganaron el premio Martin Fierro a ‘Mejor Programa’.

Barby junto a Pampita.

Es la primera vez que agarro/ gano un Martin Fierro.

La modelo agregó: “Felicitaciones a todo el equipo de Pampita Online y felicitaciones a la conductora más generosa del mundo”. No caben dudas que son grandes amigas y que comparten mucho tiempo juntas más allá de los compromisos laborales en los canales de televisión.

Me llagó una caja de Juli Puente y me da mucho miedo abrirla.

Aunque también es amiga de Juli Puente. Ambas comparten las ganas y energía del entrenamiento y las actividades al aire libre. Tanto es así que Juli le envió un regalo para que use en su casa. Pero no como objeto decorativo sino para hacer ejercicio cuando no va al gimnasio.

Barby Franco.

Cabe destacar que Juli Puente se encuentra en Mar del Plata. Allí fue a pasar unos días junto a su novio Facundo y Burpi, la mascota que tienen en común. Pese a su lejanía continúa incentivando a sus alumnas para que ejerciten los músculos. Por eso, Barby recibió el sorprendente regalo.