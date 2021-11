Christian Dupuy incursionó en las redes sociales por el asesinato de su hijo Lucio, de cinco años, a manos de su madre Magdalena Espósito Valenti (24) y la pareja Abigail Paez, que permanecen detenidos. En la carta que escribió, Dupuy también se atribuyó la responsabilidad de la muerte de Lucius. La madre del niño de cinco años lo llevó en una convulsión a un cuartel de la policía donde le practicaron reanimación cardiopulmonar y luego lo trasladaron al hospital donde testificó su muerte. Terror en la Pampa: un niño de cinco años murió y su madre y su pareja fueron detenidas “Perdóname hijo, no llegué a tiempo. Perdóname por no haber hecho nada ”, fue una de las frases que Christian Dupuy dejó en su escrito, en la que también dio detalles sobre la relación que mantuvo con su hijo en los últimos meses. A través de su Facebook personal, Dupuy expresó: “Ahora me doy cuenta de lo que estabas pasando y no lo sabía y ahora es demasiado tarde. Lo mantuvieron prisionero de su infancia e inocencia. Ahora entiendo que cuando hicimos videollamadas te pregunté algo y tú lo que hiciste fue mirar a tu alrededor para ver si alguien te escuchaba ”. “Por eso tardaste en responderme cuando te pregunté si eras feliz. Te callaron… te asustaste y no me di cuenta ”, escribió el padre del niño que fue asesinado a golpes por su madre y su pareja en la provincia de La Pampa. Menos de 48 horas después del asesinato de su hijo, Christian Dupuy escribió: “A pocas horas de su entierro en ese lugar que siempre me ha dado tantos escalofríos, para que su cuerpecito pueda descansar en paz, con lágrimas en los ojos sin fuerzas y sin poder tener un solo miro hacia el pasillo para ver si te vi dejando mi mano para ver si podías tocarme ”. En el post publicado alrededor de las 9 de la mañana del domingo, Dupuy prosigue: “Sigo buscando explicaciones, preguntándome si todo esto es cierto, torturándome con tu imagen en ese cajón y pidiendo respuestas a Dios, hijo mío. Me dejas con el alma rota buscando ‘el por qué’ de tantas cosas ”. Al final de la carta, el padre de Lúcio también se responsabilizó de no haber intervenido en el maltrato que Magdalena Espósito Valenti (24) y Abigail Páez -la compañera de la madre- le dieron a su hijo. “Perdóname hijo, no llegué a tiempo. Oh hijo, como me duele el alma. Mi ruso, mi gringo, te quiero mucho. Ya no puedo seguir con mi vida, donde encuentro la fuerza que me envías, hijo. Yo te amo. Perdóname por no poder hacer nada ”, concluyó Christian Dupuy.

Christian Dupuy incursionó en las redes sociales por el asesinato de su hijo Lucio, de cinco años, a manos de su madre Magdalena Espósito Valenti (24) y la pareja Abigail Paez, que permanecen detenidos. En la carta que escribió, Dupuy también se atribuyó la responsabilidad de la muerte de Lucius. La madre del niño de cinco años lo llevó en una convulsión a un cuartel de la policía donde le practicaron reanimación cardiopulmonar y luego lo trasladaron al hospital donde testificó su muerte. Terror en la Pampa: un niño de cinco años murió y su madre y su pareja fueron detenidas “Perdóname hijo, no llegué a tiempo. Perdóname por no haber hecho nada ”, fue una de las frases que Christian Dupuy dejó en su escrito, en la que también dio detalles sobre la relación que mantuvo con su hijo en los últimos meses. A través de su Facebook personal, Dupuy expresó: “Ahora me doy cuenta de lo que estabas pasando y no lo sabía y ahora es demasiado tarde. Lo mantuvieron prisionero de su infancia e inocencia. Ahora entiendo que cuando hicimos videollamadas te pregunté algo y tú lo que hiciste fue mirar a tu alrededor para ver si alguien te escuchaba ”. “Por eso tardaste en responderme cuando te pregunté si eras feliz. Te callaron… te asustaste y no me di cuenta ”, escribió el padre del niño que fue asesinado a golpes por su madre y su pareja en la provincia de La Pampa. Menos de 48 horas después del asesinato de su hijo, Christian Dupuy escribió: “A pocas horas de su entierro en ese lugar que siempre me ha dado tantos escalofríos, para que su cuerpecito pueda descansar en paz, con lágrimas en los ojos sin fuerzas y sin poder tener un solo miro hacia el pasillo para ver si te vi dejando mi mano para ver si podías tocarme ”. En el post publicado alrededor de las 9 de la mañana del domingo, Dupuy prosigue: “Sigo buscando explicaciones, preguntándome si todo esto es cierto, torturándome con tu imagen en ese cajón y pidiendo respuestas a Dios, hijo mío. Me dejas con el alma rota buscando ‘el por qué’ de tantas cosas ”. Al final de la carta, el padre de Lúcio también se responsabilizó de no haber intervenido en el maltrato que Magdalena Espósito Valenti (24) y Abigail Páez -la compañera de la madre- le dieron a su hijo. “Perdóname hijo, no llegué a tiempo. Oh hijo, como me duele el alma. Mi ruso, mi gringo, te quiero mucho. Ya no puedo seguir con mi vida, donde encuentro la fuerza que me envías, hijo. Yo te amo. Perdóname por no poder hacer nada ”, concluyó Christian Dupuy.

Christian Dupuy incursionó en las redes sociales por el asesinato de su hijo Lucio, de cinco años, a manos de su madre Magdalena Espósito Valenti (24) y la pareja Abigail Paez, que permanecen detenidos. En la carta que escribió, Dupuy también se atribuyó la responsabilidad de la muerte de Lucius. La madre del niño de cinco años lo llevó en una convulsión a un cuartel de la policía donde le practicaron reanimación cardiopulmonar y luego lo trasladaron al hospital donde testificó su muerte. Terror en la Pampa: un niño de cinco años murió y su madre y su pareja fueron detenidas “Perdóname hijo, no llegué a tiempo. Perdóname por no haber hecho nada ”, fue una de las frases que Christian Dupuy dejó en su escrito, en la que también dio detalles sobre la relación que mantuvo con su hijo en los últimos meses. A través de su Facebook personal, Dupuy expresó: “Ahora me doy cuenta de lo que estabas pasando y no lo sabía y ahora es demasiado tarde. Lo mantuvieron prisionero de su infancia e inocencia. Ahora entiendo que cuando hicimos videollamadas te pregunté algo y tú lo que hiciste fue mirar a tu alrededor para ver si alguien te escuchaba ”. “Por eso tardaste en responderme cuando te pregunté si eras feliz. Te callaron… te asustaste y no me di cuenta ”, escribió el padre del niño que fue asesinado a golpes por su madre y su pareja en la provincia de La Pampa. Menos de 48 horas después del asesinato de su hijo, Christian Dupuy escribió: “A pocas horas de su entierro en ese lugar que siempre me ha dado tantos escalofríos, para que su cuerpecito pueda descansar en paz, con lágrimas en los ojos sin fuerzas y sin poder tener un solo miro hacia el pasillo para ver si te vi dejando mi mano para ver si podías tocarme ”. En el post publicado alrededor de las 9 de la mañana del domingo, Dupuy prosigue: “Sigo buscando explicaciones, preguntándome si todo esto es cierto, torturándome con tu imagen en ese cajón y pidiendo respuestas a Dios, hijo mío. Me dejas con el alma rota buscando ‘el por qué’ de tantas cosas ”. Al final de la carta, el padre de Lúcio también se responsabilizó de no haber intervenido en el maltrato que Magdalena Espósito Valenti (24) y Abigail Páez -la compañera de la madre- le dieron a su hijo. “Perdóname hijo, no llegué a tiempo. Oh hijo, como me duele el alma. Mi ruso, mi gringo, te quiero mucho. Ya no puedo seguir con mi vida, donde encuentro la fuerza que me envías, hijo. Yo te amo. Perdóname por no poder hacer nada ”, concluyó Christian Dupuy.

Christian Dupuy incursionó en las redes sociales por el asesinato de su hijo Lucio, de cinco años, a manos de su madre Magdalena Espósito Valenti (24) y la pareja Abigail Paez, que permanecen detenidos. En la carta que escribió, Dupuy también se atribuyó la responsabilidad de la muerte de Lucius. La madre del niño de cinco años lo llevó en una convulsión a un cuartel de la policía donde le practicaron reanimación cardiopulmonar y luego lo trasladaron al hospital donde testificó su muerte. Terror en la Pampa: un niño de cinco años murió y su madre y su pareja fueron detenidas “Perdóname hijo, no llegué a tiempo. Perdóname por no haber hecho nada ”, fue una de las frases que Christian Dupuy dejó en su escrito, en la que también dio detalles sobre la relación que mantuvo con su hijo en los últimos meses. A través de su Facebook personal, Dupuy expresó: “Ahora me doy cuenta de lo que estabas pasando y no lo sabía y ahora es demasiado tarde. Lo mantuvieron prisionero de su infancia e inocencia. Ahora entiendo que cuando hicimos videollamadas te pregunté algo y tú lo que hiciste fue mirar a tu alrededor para ver si alguien te escuchaba ”. “Por eso tardaste en responderme cuando te pregunté si eras feliz. Te callaron… te asustaste y no me di cuenta ”, escribió el padre del niño que fue asesinado a golpes por su madre y su pareja en la provincia de La Pampa. Menos de 48 horas después del asesinato de su hijo, Christian Dupuy escribió: “A pocas horas de su entierro en ese lugar que siempre me ha dado tantos escalofríos, para que su cuerpecito pueda descansar en paz, con lágrimas en los ojos sin fuerzas y sin poder tener un solo miro hacia el pasillo para ver si te vi dejando mi mano para ver si podías tocarme ”. En el post publicado alrededor de las 9 de la mañana del domingo, Dupuy prosigue: “Sigo buscando explicaciones, preguntándome si todo esto es cierto, torturándome con tu imagen en ese cajón y pidiendo respuestas a Dios, hijo mío. Me dejas con el alma rota buscando ‘el por qué’ de tantas cosas ”. Al final de la carta, el padre de Lúcio también se responsabilizó de no haber intervenido en el maltrato que Magdalena Espósito Valenti (24) y Abigail Páez -la compañera de la madre- le dieron a su hijo. “Perdóname hijo, no llegué a tiempo. Oh hijo, como me duele el alma. Mi ruso, mi gringo, te quiero mucho. Ya no puedo seguir con mi vida, donde encuentro la fuerza que me envías, hijo. Yo te amo. Perdóname por no poder hacer nada ”, concluyó Christian Dupuy.

Christian Dupuy incursionó en las redes sociales por el asesinato de su hijo Lucio, de cinco años, a manos de su madre Magdalena Espósito Valenti (24) y la pareja Abigail Paez, que permanecen detenidos. En la carta que escribió, Dupuy también se atribuyó la responsabilidad de la muerte de Lucius. La madre del niño de cinco años lo llevó en una convulsión a un cuartel de la policía donde le practicaron reanimación cardiopulmonar y luego lo trasladaron al hospital donde testificó su muerte. Terror en la Pampa: un niño de cinco años murió y su madre y su pareja fueron detenidas “Perdóname hijo, no llegué a tiempo. Perdóname por no haber hecho nada ”, fue una de las frases que Christian Dupuy dejó en su escrito, en la que también dio detalles sobre la relación que mantuvo con su hijo en los últimos meses. A través de su Facebook personal, Dupuy expresó: “Ahora me doy cuenta de lo que estabas pasando y no lo sabía y ahora es demasiado tarde. Lo mantuvieron prisionero de su infancia e inocencia. Ahora entiendo que cuando hicimos videollamadas te pregunté algo y tú lo que hiciste fue mirar a tu alrededor para ver si alguien te escuchaba ”. “Por eso tardaste en responderme cuando te pregunté si eras feliz. Te callaron… te asustaste y no me di cuenta ”, escribió el padre del niño que fue asesinado a golpes por su madre y su pareja en la provincia de La Pampa. Menos de 48 horas después del asesinato de su hijo, Christian Dupuy escribió: “A pocas horas de su entierro en ese lugar que siempre me ha dado tantos escalofríos, para que su cuerpecito pueda descansar en paz, con lágrimas en los ojos sin fuerzas y sin poder tener un solo miro hacia el pasillo para ver si te vi dejando mi mano para ver si podías tocarme ”. En el post publicado alrededor de las 9 de la mañana del domingo, Dupuy prosigue: “Sigo buscando explicaciones, preguntándome si todo esto es cierto, torturándome con tu imagen en ese cajón y pidiendo respuestas a Dios, hijo mío. Me dejas con el alma rota buscando ‘el por qué’ de tantas cosas ”. Al final de la carta, el padre de Lúcio también se responsabilizó de no haber intervenido en el maltrato que Magdalena Espósito Valenti (24) y Abigail Páez -la compañera de la madre- le dieron a su hijo. “Perdóname hijo, no llegué a tiempo. Oh hijo, como me duele el alma. Mi ruso, mi gringo, te quiero mucho. Ya no puedo seguir con mi vida, donde encuentro la fuerza que me envías, hijo. Yo te amo. Perdóname por no poder hacer nada ”, concluyó Christian Dupuy.

Christian Dupuy incursionó en las redes sociales por el asesinato de su hijo Lucio, de cinco años, a manos de su madre Magdalena Espósito Valenti (24) y la pareja Abigail Paez, que permanecen detenidos. En la carta que escribió, Dupuy también se atribuyó la responsabilidad de la muerte de Lucius. La madre del niño de cinco años lo llevó en una convulsión a un cuartel de la policía donde le practicaron reanimación cardiopulmonar y luego lo trasladaron al hospital donde testificó su muerte. Terror en la Pampa: un niño de cinco años murió y su madre y su pareja fueron detenidas “Perdóname hijo, no llegué a tiempo. Perdóname por no haber hecho nada ”, fue una de las frases que Christian Dupuy dejó en su escrito, en la que también dio detalles sobre la relación que mantuvo con su hijo en los últimos meses. A través de su Facebook personal, Dupuy expresó: “Ahora me doy cuenta de lo que estabas pasando y no lo sabía y ahora es demasiado tarde. Lo mantuvieron prisionero de su infancia e inocencia. Ahora entiendo que cuando hicimos videollamadas te pregunté algo y tú lo que hiciste fue mirar a tu alrededor para ver si alguien te escuchaba ”. “Por eso tardaste en responderme cuando te pregunté si eras feliz. Te callaron… te asustaste y no me di cuenta ”, escribió el padre del niño que fue asesinado a golpes por su madre y su pareja en la provincia de La Pampa. Menos de 48 horas después del asesinato de su hijo, Christian Dupuy escribió: “A pocas horas de su entierro en ese lugar que siempre me ha dado tantos escalofríos, para que su cuerpecito pueda descansar en paz, con lágrimas en los ojos sin fuerzas y sin poder tener un solo miro hacia el pasillo para ver si te vi dejando mi mano para ver si podías tocarme ”. En el post publicado alrededor de las 9 de la mañana del domingo, Dupuy prosigue: “Sigo buscando explicaciones, preguntándome si todo esto es cierto, torturándome con tu imagen en ese cajón y pidiendo respuestas a Dios, hijo mío. Me dejas con el alma rota buscando ‘el por qué’ de tantas cosas ”. Al final de la carta, el padre de Lúcio también se responsabilizó de no haber intervenido en el maltrato que Magdalena Espósito Valenti (24) y Abigail Páez -la compañera de la madre- le dieron a su hijo. “Perdóname hijo, no llegué a tiempo. Oh hijo, como me duele el alma. Mi ruso, mi gringo, te quiero mucho. Ya no puedo seguir con mi vida, donde encuentro la fuerza que me envías, hijo. Yo te amo. Perdóname por no poder hacer nada ”, concluyó Christian Dupuy.

Christian Dupuy incursionó en las redes sociales por el asesinato de su hijo Lucio, de cinco años, a manos de su madre Magdalena Espósito Valenti (24) y la pareja Abigail Paez, que permanecen detenidos. En la carta que escribió, Dupuy también se atribuyó la responsabilidad de la muerte de Lucius. La madre del niño de cinco años lo llevó en una convulsión a un cuartel de la policía donde le practicaron reanimación cardiopulmonar y luego lo trasladaron al hospital donde testificó su muerte. Terror en la Pampa: un niño de cinco años murió y su madre y su pareja fueron detenidas “Perdóname hijo, no llegué a tiempo. Perdóname por no haber hecho nada ”, fue una de las frases que Christian Dupuy dejó en su escrito, en la que también dio detalles sobre la relación que mantuvo con su hijo en los últimos meses. A través de su Facebook personal, Dupuy expresó: “Ahora me doy cuenta de lo que estabas pasando y no lo sabía y ahora es demasiado tarde. Lo mantuvieron prisionero de su infancia e inocencia. Ahora entiendo que cuando hicimos videollamadas te pregunté algo y tú lo que hiciste fue mirar a tu alrededor para ver si alguien te escuchaba ”. “Por eso tardaste en responderme cuando te pregunté si eras feliz. Te callaron… te asustaste y no me di cuenta ”, escribió el padre del niño que fue asesinado a golpes por su madre y su pareja en la provincia de La Pampa. Menos de 48 horas después del asesinato de su hijo, Christian Dupuy escribió: “A pocas horas de su entierro en ese lugar que siempre me ha dado tantos escalofríos, para que su cuerpecito pueda descansar en paz, con lágrimas en los ojos sin fuerzas y sin poder tener un solo miro hacia el pasillo para ver si te vi dejando mi mano para ver si podías tocarme ”. En el post publicado alrededor de las 9 de la mañana del domingo, Dupuy prosigue: “Sigo buscando explicaciones, preguntándome si todo esto es cierto, torturándome con tu imagen en ese cajón y pidiendo respuestas a Dios, hijo mío. Me dejas con el alma rota buscando ‘el por qué’ de tantas cosas ”. Al final de la carta, el padre de Lúcio también se responsabilizó de no haber intervenido en el maltrato que Magdalena Espósito Valenti (24) y Abigail Páez -la compañera de la madre- le dieron a su hijo. “Perdóname hijo, no llegué a tiempo. Oh hijo, como me duele el alma. Mi ruso, mi gringo, te quiero mucho. Ya no puedo seguir con mi vida, donde encuentro la fuerza que me envías, hijo. Yo te amo. Perdóname por no poder hacer nada ”, concluyó Christian Dupuy.