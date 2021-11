Tras una serie de atentados contra restaurantes y establecimientos gastronómicos registrados en los últimos días en Rosario, el alcalde Paul Javkin Exigió más apoyo de las fuerzas de seguridad federales para combatir el narcotráfico. “Rosário ha sufrido durante mucho tiempo por el fracaso de la protección que se suponía que nos debían dar. No puedo combatir el narcotráfico con una mano ”, dijo Javkin en una entrevista con la radio FM Milenium. Agregó: “Te garantizo que si esto sucediera cerca de Buenos Aires la reacción sería más rápida y efectiva”. El funcionario también se quejó de la falta de recursos para combatir estos hechos. “No tengo policía, no tengo nada. Para controlar las motos tengo que contratar policías. No tengo policía, ni justicia, ni fiscal, ni juez ”, dijo. “A veces Rosario, por cierto nivel de autoridad y respuesta, parece que no estaba en Argentina”, consideró. Javick también se refirió a las solicitudes realizadas al gobierno provincial y nacional. “A nivel del gobernador, estamos pidiendo más teléfonos móviles, más prevención, más presencia policial en las calles, al nivel de la presencia de las Fuerzas Federales, lo mismo, e inteligencia criminal para prevenir estos hechos”, puntualizó. dijo. “Necesitamos ayuda total, no parcial. El crimen no tiene una división de competencias del Estado, actúa de manera coordinada, no podemos dividirnos en compartimentos al responder ”, concluyó.

