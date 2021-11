uD83DuDE20 [REDES SOCIALES]

El ex de More Rial, Facuando Ambrosioni, puso en riesgo al nieto de Jorge Rial y las redes no lo perdonaron.

Fuente: (Instagram) pic.twitter.com/vU0P6JKT4q

— AMBA 24 (@amba24noticias) November 28, 2021