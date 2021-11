En el estadio de Natación y Gimnasia será el gran encuentro del duelo entre Tucumán Rugby y Los Tarcos, por la final del Torneo Tucumano Super 6 “A” de la Primera División de Hockey Femenino. En el Super 6 “B”, a partir de las 18:30 horas, se medirán el Universitario Azul y el San Martín Rojo en la misma ubicación. “Verdinegro” llegó a la final tras vencer ayer 2-0 a Huirapuca (Concepción). Los goles de Tucumán Rugby los marcaron Guadalupe Novillo y Ernestina Cermignani. Los Bosteras derrotaron a La Querencia (Alberdi) por 3-1. Los goles los marcaron Tejido Claudia “Puchi”, Margarina geraldine y Francisca Gallo. foto Silvina Farizano Otras finales: Sub-19: San Martín Rojo vs. Tarcos rojos. Intermedio Super 6 “B”: Córdoba Central vs. Tucumán Rugby Blanco. Super 6 “C”: Córdoba Central vs. Cardenales, Medio: Atlético vs. Universidad Grey. Super 5 “D”: Lynx vs. Natación azul. Súper 5 “E”: Atlético B vs. Jockey Celeste, en el medio: Jockey Celeste vs. IPEF.

