LA PAMPA – Abel Lucio Dupuy, un niño de 5 años, falleció ayer en La Pampa: su madre y su novia fueron detenidas. Cíntia, la tía del niño, habló con TN y aseguró que Lúcio sufrió abuso por parte de su madre, Magdalena Valenti Esposito (24) y tu pareja Abigail Paez (27), durante mucho tiempo. Conmovedor testimonio del padre del niño asesinado en la Pampa “Se puede ver que lo han estado golpeando por un tiempo. Y terminó con ese resultado. Hasta ahora no tenemos el informe de la autopsia, no tenemos nada. No sabemos si quieren cubrir algo. Lo que sí sabemos es que la madre y la pareja están bajo custodia ”, dijo. Terror en la Pampa: un niño de cinco años murió y su madre y su pareja fueron detenidas “Llevamos varios años luchando por tener a Lúcio con nosotros. No fue posible dar, lamentablemente, por la justicia que tenemos. Una tristeza enorme por la forma en que dejaron a Lúcio, todos golpeados, todos maltratados. Un pequeño chico. Todavía no entendemos cómo la madre pudo hacer tal cosa. No entra en mi cabeza. Todo lo que pedimos es que se haga justicia. Que nos ayuden a salir a la superficie y no volver a pasar ”, dijo la mujer. Además, Cíntia dijo que la madre de Lúcio no permitió que la familia paterna viera al niño. “Solo hacíamos videollamadas de vez en cuando, ella siempre tenía una excusa”. Según Cintia, Esposito Valenti prometió hace días que entregaría al niño a su padre. “Lo iba a visitar en Santa Rosa, la capital provincial”, agregó. Lúcio vivía en Santa Rosa de La Pampa, mientras que la familia de su padre es del pueblo de General Pico. La tía del niño asesinado dijo que la mamá de Lúcio “había que tratarla con pinzas, porque si no se enojaba y no nos dejaba hablar con él un rato. Cristian se quedó unas horas con Lúcio, era lo único que podíamos hacer ”. Respecto a las declaraciones del Valenti Esposito, Cintia comentó que en un principio “dijo que entraron a robar y que golpearon al bebé”. Intentaron viajar a verlo al hospital, pero “nos llamaron y dijeron que estaba muerto. Fue asesinado por un golpe que recibió de su propia madre. Es increíble ”, lamentó. Finalmente, la mujer confirmó que este lunes habrá una marcha a partir de las 6 de la tarde, y que espera que la movilización sea nacional.

