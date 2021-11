Transgresión. Creatividad. Humor. Ansiedad. Vértigo. Audacia. Pasión. Llama encendida en el alma. No corazón. Sus palabras atraviesan reflexiones, vivencias. Durante muchos años, ha sido una de las figuras mediáticas con mayor proyección internacional en las artes visuales, premiada, popular, sorprendiendo constantemente con sus acontecimientos, intervenciones, performances. Marta Minujín La II Semana de las Artes Visuales, organizada por la Entidade Cultural de Tucumán, finalizó ayer con un debate en el Teatro San Martín. Tu imaginación, por cierto, no descansa. Uno de sus proyectos tiene que ver con el principal ícono de Tucumán y los argentinos. – ¿Qué te atrajo de nuestra Casa Histórica de la Independencia? – Siempre voy a países haciendo algo emblemático de ese país. Por ejemplo, inventé el Pan de Azúcar para Brasil acostado con su comida típica de feijoada; La Estatua de la Libertad en Nueva York con hamburguesas falsas, la gente las sacaba y las cambiaba por hamburguesas reales. Hice esto en varios proyectos, como el Obelisco Pão Doce en Buenos Aires. Siempre he tenido el proyecto Casa de Tucumán, me interesa mucho el tema de la caña de azúcar, primero porque el azúcar es algo que se usa en todo el mundo, se exporta y también le dio trabajo a la gente, ahora con las máquinas, No lo sé, y también hay un problema con el trabajo esclavo. Todo esto me interesa. Por eso quiero dejar la Casa de Tucumán, así, un poco inclinada, pero de pie, colgando de una grúa en una parte: la estructura de hierro de la casa, la fachada, la entrada y las dos ventanas, con la tela enhebrada. y luego se van todas las cañas de azúcar. Yo lo haría aquí, tienes que encontrar el lugar. Y también la financiación, calculando cuantas paletas hay en todo el plan arquitectónico … será una obra amplia y muy sencilla, como todo lo demás que hago. Acabo de hacer el Big Ben en Inglaterra, pero con libros y luego la gente se llevó los libros. El lobo marino de los alfajores en Mar del Plata, gigantesco, estaba hecho con falsos alfajores, la gente lo sacaba y lo cambiaba en La Habana que lo financiaba. Entonces ahora tienen que darme el bastón para que la gente pueda tomarlo. – ¿Por qué estás haciendo cosas sesgadas? – Ahora todo está inclinado, el mundo ha cambiado. La visión de lo que sucedió en el mundo, desde mediados del siglo XX hasta ahora, cambia el punto de vista de las personas. Todo es multidireccional. Las estructuras no son tan fijas. Todo cambia. Por ejemplo, los argentinos estamos fragmentados porque tenemos que cambiar: como no podemos salir del país porque no sé qué … de nuevo aquí es muy caro y más barato en el exterior; Ahora es tan caro en el exterior que no podemos salir de Argentina, vivimos en la cuerda floja. Toda la vida era así. – El tuyo es un arte en movimiento. – El mío es un arte que moviliza a la gente. A excepción del león marino que se quedó para siempre porque se convirtió en un mito. Antes se iban los abuelos y todos comían alfajores. Mar del Plata era el lugar donde ibas a ver al lobo marino y tomar una foto. Me interesan los mitos populares y la Casa de Tucumán es uno de ellos y también la caña de azúcar y la voy a inclinar, que quiere decir que todo cambia de punto de vista. Por ejemplo, Van Gogh fue un fracaso en la vida y un éxito en la muerte. Jesucristo fue un fracaso en la vida y un éxito universal en la muerte. Todo cambia según tu punto de vista. – ¿A qué se debe? – Ahora estamos en un mundo donde las estructuras no son tan fijas, antes las religiones dominaban todo, ahora dominaban menos, puedes ver algo que es blanco, puedes ver negro, y otro negro que es blanco, tienes que admitir que nosotros son seres diferentes y multidireccionales. – ¿Es este arte efímero como vivir siempre en el presente? – No, porque se queda en la memoria, ahora todo se queda en la memoria. El arte digital es tan asombroso … Tienes coleccionistas que están realmente locos pero que quieren arrestar, no me gustan; Quiero vender obras a museos o crear monumentos efímeros que no pertenezcan a nadie pero que permanezcan en la memoria de los contemporáneos. Por ejemplo, se recuerdan todas las obras que hice, no existen, pero la gente dirá: “hay una Estatua de la Libertad cubierta de hamburguesas que luego se intercambian …” – Pero el ser humano quiere trascender a través de las cosas materiales. – Pero ahora que todo es digital, todo está online, y dentro de 50 años todo será tridimensional. – Capaz de que lo que es hoy, mañana ya no se vea porque los formatos tecnológicos han cambiado. – Pero lo recordará, está en la historia de la humanidad, en la memoria … – Pero el libro, por otro lado, se quedará para siempre. – Siempre, por eso trabajo con libros. Hice el Partenón con libros argentinos que prohibieron los militares; así que hice el otro Partenón gigante en Alemania, del mismo tamaño que el real, pero con libros prohibidos en todo el mundo en diferentes momentos. – ¿Siempre has sido un transgresor desde el principio? ¿Viene de forma natural? – Sí, lo soy, es natural para mí. Además, no quiero matar a nadie, quiero hacer cosas que hagan pensar a la gente y también que participe de mi trabajo, eso me gusta. Por ejemplo, el Big Ben de los libros políticos de Inglaterra, ligeramente sesgado, es una alegoría brutal porque Manchester era la ciudad industrial por excelencia y cuando mueren las fábricas, el trabajo manual de la gente para la electricidad muere, por lo que Manchester cae. Así que tomé el final del Big Ben real, pero a la mitad, lo guardé y la gente se llevó todos los libros. – ¿Debe el artista ser siempre un transgresor? Hay muchos que no lo son y todavía … – Lo soy, no todos lo son. Sí, porque me gusta vivir el arte, el arte con la gente, el arte de la comunicación. Intento llegar a lo popular, hago un arte que también puede ser para los que no saben leer. – También tuvo muchos seguidores en su juventud. – Sí, pero sobre todo, no me gusta vender a coleccionistas: se llevan una pieza, la poseen, la esconden y hay 3.000 piezas que ni siquiera ven porque están escondidas en sótanos y apenas prestan. que la gente lo vea. – ¿Producir arte popular ha sido uno de tus objetivos? – Me gusta producir con mi arte lo que hace el fútbol, ​​que es un fenómeno popular brutal que existe desde tiempos inmemoriales, pero cuando la gente grita: ¡gol! Hay una energía brutal allí, también hay cosas malas, pero ese es un grito fantástico. – ¿Ya te propusiste representar a este choro? – Yo inventé la pelota gigante de dulce de leche, que es una pelota de 15 metros de diámetro que se hace en un campo de fútbol y las grullas juegan al fútbol, ​​se la pasan y se cubre con dulce de leche sólido. – ¿Cómo es tu proceso creativo? – No lo sé, lo invento todo en el aire. Tengo ciertas ideas sobre los mitos populares, esos mitos que pongo a dormir. La Casa de Tucumán es un mito. – ¿Qué te atrae de los mitos? – Por mencionarlos, porque habiendo entrado en el tercer milenio, no puede ser que la gente vea las pirámides de Egipto y son rectas, que la Torre Eiffel es recta, pero hay que inclinarla para cambiar el punto de vista de la gente. – La Torre de Pisa se inclina … – Bueno, enderezo eso, claro, todo tiene que cambiar los monumentos públicos. – Su arte popular también es social porque deja algo para la gente, desde libros hasta alfajor, algo que no se olvidará. -Los libros tienen mi impronta, por ejemplo, el del Partenón decía: Homenaje a la democracia, porque entró Alfonsín, estos libros se dejaron en bibliotecas populares o están por ahí. – ¿Alguna vez ha tenido problemas para ser un transgresor en el mundo del arte dominado por los hombres? – Nunca tuve ningún problema porque mi vocación era tan fuerte que soy artista desde los 10 años, nunca he estudiado, soy autodidacta, así que nadie podía hacerlo conmigo. Incluso cuando llegué a Nueva York estaba prohibido que las mujeres las exhibieran en los museos, en el Whitney les prohibieron a las mujeres ir a la Bienal, así que a los 24 años fui a piquetear a la puerta y tuve una hija millonaria de todos esos Whitneys que compraron el museo para estar en la bienal. – Lola Mora ciertamente no se propuso ser una transgresora, fue para abrirse camino en el mundo de los hombres y buscar apoyos para subsidiar su trabajo. – Pero lo fue. Fue fantástico. Nunca tuve problemas. Al principio lo tuve porque era argentino y sudamericano, viví muchos años en el exterior. Un famoso artista pop me dijo: “¿Hay artistas en Argentina?” Hay artistas en todo el mundo, no puede ser que, como es un país pobre, no haya artistas. – Cuando era mono y escuché su apellido, pensé que era la hija del violinista Yehudi Menuhin. ¿Cualquier relación? – Alguna. Menuhin parece estar relacionado con mi abuelo, pero debe ser un mito. – ¿A dónde va el arte? – La verdad es que no lo sé. Solo me quedan unos años de vida, voy a cumplir 80, así que me dedico a hacer mi trabajo y ya está. Ya no pienso, creo. Visitando Ingenio La Florida Ayer, Marta Minujín visitó Usina La Florida de la empresa Los Balcanes Sucroalcoholera, donde conoció las etapas de la producción de azúcar. La dirección de la planta prometió apoyar una idea que tiene la artista y que se comprometió a llevar a cabo en la provincia en los próximos meses. Al finalizar el encuentro, el rector de la Universidad de San Pablo-T la distinguió como “Visitante Ilustre” de la Casa de Estudios Superiores y anunció que el Consejo Superior aprobó hace unos días distinguirla con el título de Doctora Honoris. Causa, la máxima distinción otorgada por una Universidad.

