“MasterChef Celebrity“ , es el programa de cocina más famoso del mundo. Las celebridades que participan del ciclo de entretenimiento deberán superar diferentes desafíos y demostrar sus habilidades culinarias para permanecer en el certamen. En la tercera edición del programa cuenta con la conducción inigualable de Santiago del Moro.

“MasterChef Celebrity” además cuenta con indiscutidos expertos en gastronomía. El jurado de notables cocineros está integrado por Donato de Santis; Germán Martitegui; Damián Betular. Cada vez son más exigentes y no dejan que los participantes cometan demasiados errores.

Este año el detrás de escena de “MasterChef Celebrity” tiene la conducción de un ex ‘Teen Angel’, el ganador de la segunda temporada del reality: Gastón Dalmau. Viajó especialmente de Estados Unidos para sumarse al equipo de Telefe. En la cuenta oficial de Instagram de “MasterChef”, Gastón anticipó qué sucedería en una de las noches en las cocinas más polémicas:

En la noche de sorpresas de “MasterChef” se hicieron presentes la hija de Luisa Albinoni , la mamá de Tomás Fonzi, la esposa de Pablo Kablan a quien se lo vio sumamente emocionado y subió al balcón a darle un beso y un abrazo. También estuvieron sorprendiendo a los cocineros, el hijo de La Tigresa Acuña y Campi.

Sin dudas uno de los comediante más conocidos del país. Además Campi es esposo de Denise Dumas, la conductora y modelo más simpática, quien ante la aseveración de Dalmau que nombró a Denis como cocinera se desentendió de esa categoría de manera contundente:

No, no, cocinera no. Nunca fue cocinera. Mis hijos están criados a fideos con crema y salchichas con puré.