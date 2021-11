Un niño autista llevó a su equipo de baloncesto a la victoria, sumando los puntos necesarios para ganar un mini torneo de baloncesto en Santiago del Estero. se trata de Juan Carlos Fabrini, De 13 años, vive en la localidad de Fernández, a unos 45 kilómetros de la capital provincial. A los 7 años, le diagnosticaron un trastorno del espectro autista (TEA). Según tu madre Ana Cecilia FabriniAntes del baloncesto, Juan Carlos no hablaba con nadie, no compartía, estaba en su mundo. “YEl baloncesto fue como una salvación, lo ayudó a salir de la burbuja, ahora tiene relaciones, comparte con sus compañeros ”, dijo Fabrini. Juan Carlos juega en un club de la ciudad de Fernández, en la Escola Desportiva “Miguel Alberto Cortijo”. Allí comenzó a jugar a los 8 años y, aunque se fue por un tiempo, volvió a jugar a los 11, cuando encontró su pasión por el deporte. “Es un buen defensor. En la parte ofensiva perdió un poco la concentración, pero yo siempre les decía a sus compañeros que le pasaran el balón, que lo cubrieran, que lo apoyaran. Y en la semifinal del mini-torneo entró y marcó. en ese momento todos saltamos de alegría “, dijo su maestra, Miguel Alberto Corbalán. El equipo de Juan Carlos había sido tercero en el torneo provincial de la Federación de Baloncesto, donde juegan 24 equipos. Pero el domingo se tomaron la revancha al convertirse en campeones en un mini-torneo donde se jugó una Copa de Bronce entre todos los equipos que quedaron en tercer lugar. “Todo esto es una gran emoción, un logro no solo para él, sino para su maestro y para nosotros en la familia; Estamos todos muy contentos de no haber esperado un cambio tan radical. Ahora está muy comprometido con el baloncesto, un deporte que le encanta, porque antes probamos otros como el rugby y el fútbol, ​​pero no le gustó ”, dijo su madre. “La final fue muy emotiva porque estábamos empatados. Entra Juan Carlos, le digo: ‘está todo en tus manos’, bloquea y evita que el otro equipo marque, porque siempre jugaba a la defensiva ”, dijo el técnico. “Así se comprometió todo, pero un delantero hizo una canasta y Juan Carlos me dijo: ‘Maestro, se me escapó’ y yo le digo ‘no importa ahora tenemos que volver’. Si es necesario ‘y lo hizo, no ha dejado de marcar’, añadió Corbalán. Sin embargo, agregó que en un momento estuvo cerca de la portería y le dieron un pase e hicieron un doblete. “Y así sumamos puntos, ganamos y todo fue alegría y enhorabuena para Juan Carlos”, explicó. “El deporte es fundamental para la estimulación y fundamental para la socialización. Desde nuestro club promovemos la inclusión, que consideramos muy importante. Todos estamos muy agradecidos con sus compañeros, con su maestro, porque Juan Carlos tuvo una vida muy sedentaria. La pandemia lo afectó mucho y el baloncesto lo ayudó mucho, es algo muy estimulante para él, tanto que incluso viajó a la ciudad de Santiago solo con sus compañeros, un gran paso ”, dijo su madre.

