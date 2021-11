El gobierno nacional está impulsando una política decadente, que fracasó en la década de 1960, para suministrar Argentina de entrega y doblar importar. El resultado es productos más costoso y menos producción. La política económica se aceleró drásticamente durante la pandemia y tendrá un impacto directo en la competitividad, ya que la historia mundial muestra que detener la economía local a largo plazo genera más costos debido a la falta de tecnología. Según la agencia Telam, Los Ministerio de Fomento de la Producción brindó asistencia financiera por $ 7.000 millones en forma de aportes no reembolsables y bonificación de intereses a 230 empresas de diversos sectores durante los dos años. La subsecretaria de Industria, Juliette Lustau, confirmó que estaba “buscando ampliar la capacidad de producción de las empresas para reemplazar las importaciones con las máquinas a su disposición”. Sin embargo, esto no significa que esto dé lugar a precios más bajos para los consumidores. La historia mundial muestra que países que han logrado desarrollarse y avanzar rápidamente en las etapas de industrialización lo han hecho abriéndose al exterior y promoviendo las exportaciones, como Taiwán. El país de Asia Oriental produce casi todos los chips más sofisticados del mundo para productos electrónicos como teléfonos inteligentes, computadoras y automóviles, pero también es una economía que recibe grandes volúmenes de importaciones. El funcionario Lustau, a través del presupuesto estatal, que se distribuirá indiscriminadamente entre las grandes empresas, destacó que “el objetivo es desarrollar nuevos proveedores para incrementar las exportaciones y reemplazar las importaciones”. Con estas medidas, Argentina sigue siendo uno de los países con menos tratados de libre comercio del mundo. La tendencia a hacer una economía cerrada y la fantástica idea de producir todo lo necesario para la vida es completamente imposible. Los países más desarrollados del mundo, como Estados Unidos, Japón, China o Francia, no lo hacen. Las fuerzas están abriendo sus mercados para buscar incluir en la economía aquellas materias primas que no pueden producir o en las que no son competitivas. De hecho, las economías más competitivas del mundo tienen altos niveles de importaciones, ya que esto reduce el costo de inversión en el mercado interno.





