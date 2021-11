Presidente, Alberto Fernández, dirigirá mañana una nueva reunión del gabinete económico. La reunión comenzará a las 10 am y tendrá lugar en la Casa Rosada. A las 12:00 horas, el mandatario participará, a través de un video, en la séptima reunión del Grupo Puebla, en la que más de 150 líderes progresistas debatirán, entre otros temas, el futuro de América Latina después de la pandemia. A las 4 de la tarde, el jefe de Estado se reunirá en la Casa Rosada con la Ministra de Cultura de la Nación, Tristan Bauer, y con el presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), Luis puenzo. Posteriormente, recibirá al gobernador de Santa Fé a las 5:00 pm en su despacho de la Casa de Gobierno, Omar Perotti, y una hora después hará lo propio con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. El gobernador, de licencia mientras se desempeñaba como Jefe de Estado Mayor, luis manzur, recibirá a las 7:15 am, también en Casa Rosada, al titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Marco Lavagna. A las 8:00 horas se reunirá con el senador nacional por Mendoza Anabel Fernandez Sagasti, con diputados nacionales y alcaldes de esa provincia. Manzur se reunirá a las 9 am con Quintela y a la 1 pm tendrá una reunión con el Director de Estrategias de Deuda para América Latina en Barclays Bank of New York, sebastian vargas. A las 11, se reunirá con el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez.

