Pasaron apenas dos semanas desde las elecciones de medio término para renovar las autoridades del Congreso y la carrera hacia los próximos comicios presidenciales, paulatinamente, comienza a entrar en agenda. Así lo dejó en claro el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien consideró que en 2023 “nadie va a querer competir con el Presidente”, Alberto Fernández, porque “las diferencias van a ser muy grandes”.

“El candidato de Cristina va a ser Alberto. Si alguien en este país conoce de poder, es Cristina Fernández de Kirchner. Si hay alguien que tiene en claro cuál es la forma en que se puede ayudar para que salga de donde la dejaron estos ‘personajotes’, es Cristina Fernández de Kirchner”, elogió el titular de la cartera de Seguridad a la actual vicepresidenta.

En una entrevista que concedió a la señal C5N, el titular de la cartera de Seguridad, continuando con sus apreciaciones positivas hacia la expresidenta, agregó: “En ese marco, ¿no va a entender por dónde pasa, porque eventualmente puede haber discutido o no con el Presidente? No, no es la Cristina que yo conozco. La que conozco pone la ficha en el pleno que va a salir”.



Para el ministro de Seguridad “todo lo malo ya pasó”. Captura de TV

Aníbal Fernández enumeró varios argumentos para sostener su postura. Entre ellos, mencionó que a su entender el camino hacia el futuro es únicamente cuesta arriba, porque “todo lo malo ya pasó”.

“Antes de las elecciones veías un montón de índices que empezaban a levantar las curvas. Esas curvas son las que muestran que no estabas detenido, porque el trabajo empezó antes. La máquina arranca y hasta que se calienta, hace una diferencia en tiempos de resultados positivos, que cayeron de antes de la elección y el Presidente usufructuó al menos un pedacito de todo eso”, explicó.

Luego, insistió en que “con todo lo que se viene por delante, no sé si alguno va a querer competir”. Y, acerca de una eventual repetición de la fórmula Alberto Fernández – Cristina Fernández para 2023, opinó: “Yo me siento muy satisfecho con eso, pero lo digo como afecto, pertenencia o como quieras”.



Consideró que Cristina tuvo “mucho criterio” en la carta que publicó acerca de la negociación con el FMI. Foto Guillermo Rodriguez Adami

También se refirió a la carta de Cristina Kirchner en la que tomó distancia de un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y en la que aseguró que “la lapicera la tiene el Presidente”.

“Una carta con mucho criterio. No estamos para hacer chistes con esas cosas. El Congreso tiene por delante una tarea muy importante, porque si bien nadie tiene dudas que el Presidente ejerce el poder, lo que tiene que llevar el Congreso es un debate serio porque las situaciones van a ser complicadas. No estamos dispuestos a hacer acuerdos a cualquier precio“, advirtió.

Por último, deslizó que se siente satisfecho en su actual rol y, principalmente, por no haber participado de hecho en las últimas elecciones legislativas. “Yo soy un león herbívoro ya. A esta altura…”, justificó.

Oficialismo bajo la lupa

La llegada de Juan Manzur a la Jefatura de Gabinete y de Aníbal Fernández al ministerio de Seguridad no provocó hasta ahora el efecto deseado por el oficialismo. O al menos no lo hizo entre la opinión pública.

Es eso lo que se desprendió de una encuesta nacional de las consultoras Zuban Córdoba, que trabajan en conjunto ya hace un tiempo. Según el estudio, esas dos designaciones fueron las más reprobadas por los argentinos.

La encuesta analizó, justamente, la reacción de la Casa Rosada ante la debacle en las PASO. Se hizo a principios de mes, pero los resultados fueron difundidos días atrás.

El informe al que accedió Clarín incluyó un relevamiento de 1.200 casos, con un margen de error de +/- 2,83%.

