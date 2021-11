El abuelo de Lucio dijo que tenían “que depositar” dinero para que la madre les “dejara ver al nene”

Abuelo de Lucio Dupuy, el niño asesinado por su madre en La Pampa. El abuelo de Lucio Dupuy, el niño de cinco años por cuyo asesinato ocurrido en la ciudad de Santa Rosa, en La Pampa, fueron detenidas su madre y la novia aseguró que la relación que tenía la mujer con el papá del niño “era pura y exclusivamente económica“, a la vez que contó que tenía “que depositar” dinero para que les “dejara ver al nene”. “Me desperté pensando que era un sueño.. es muy triste todo esto para nuestra familia“, señaló entre lágrimas Ramón Dupuy, tras lo cual comentó: “La relación con la madre era pura y exclusivamente económica. Mi hijo o nosotros teníamos que depositar para que nos dejara ver al nene“. Asimismo añadió: “No había régimen de visitas. Hicieron un acuerdo a través de abogados donde Christian tenía que depositar y siempre depositaba mucho mas de lo que estaba acordado, están los comprobantes de todo”. “Ella rompió ese acuerdo y no hicieron nada. Después volvieron a hacer un acuerdo, tampoco lo cumplió y cuando le pedíamos que nos dejara ver al nene primero había que depositar dinero”, aseveró. Además manifestó: “No tenemos explicación de lo que pasó. Ella había quedado con mi hijo que no lo quería tener más porque el nene era muy demandante, no la dejaba vivir en paz y ella no podía salir ni divertirse”.

Noticias relacionadas

La advertencia del padre del nene brutalmente asesinado en La Pampa: “La Justicia nunca me escuchó”



Brutal crimen de un nene de cinco años en La Pampa: detuvieron a la madre y a su novia por el hecho



Abuelo de Lucio Dupuy, el niño asesinado por su madre en La Pampa. El abuelo de Lucio Dupuy, el niño de cinco años por cuyo asesinato ocurrido en la ciudad de Santa Rosa, en La Pampa, fueron detenidas su madre y la novia aseguró que la relación que tenía la mujer con el papá del niño “era pura y exclusivamente económica“, a la vez que contó que tenía “que depositar” dinero para que les “dejara ver al nene”. “Me desperté pensando que era un sueño.. es muy triste todo esto para nuestra familia“, señaló entre lágrimas Ramón Dupuy, tras lo cual comentó: “La relación con la madre era pura y exclusivamente económica. Mi hijo o nosotros teníamos que depositar para que nos dejara ver al nene“. Asimismo añadió: “No había régimen de visitas. Hicieron un acuerdo a través de abogados donde Christian tenía que depositar y siempre depositaba mucho mas de lo que estaba acordado, están los comprobantes de todo”. “Ella rompió ese acuerdo y no hicieron nada. Después volvieron a hacer un acuerdo, tampoco lo cumplió y cuando le pedíamos que nos dejara ver al nene primero había que depositar dinero”, aseveró. Además manifestó: “No tenemos explicación de lo que pasó. Ella había quedado con mi hijo que no lo quería tener más porque el nene era muy demandante, no la dejaba vivir en paz y ella no podía salir ni divertirse”.

Noticias relacionadas

La advertencia del padre del nene brutalmente asesinado en La Pampa: “La Justicia nunca me escuchó”



Brutal crimen de un nene de cinco años en La Pampa: detuvieron a la madre y a su novia por el hecho



Abuelo de Lucio Dupuy, el niño asesinado por su madre en La Pampa. El abuelo de Lucio Dupuy, el niño de cinco años por cuyo asesinato ocurrido en la ciudad de Santa Rosa, en La Pampa, fueron detenidas su madre y la novia aseguró que la relación que tenía la mujer con el papá del niño “era pura y exclusivamente económica“, a la vez que contó que tenía “que depositar” dinero para que les “dejara ver al nene”. “Me desperté pensando que era un sueño.. es muy triste todo esto para nuestra familia“, señaló entre lágrimas Ramón Dupuy, tras lo cual comentó: “La relación con la madre era pura y exclusivamente económica. Mi hijo o nosotros teníamos que depositar para que nos dejara ver al nene“. Asimismo añadió: “No había régimen de visitas. Hicieron un acuerdo a través de abogados donde Christian tenía que depositar y siempre depositaba mucho mas de lo que estaba acordado, están los comprobantes de todo”. “Ella rompió ese acuerdo y no hicieron nada. Después volvieron a hacer un acuerdo, tampoco lo cumplió y cuando le pedíamos que nos dejara ver al nene primero había que depositar dinero”, aseveró. Además manifestó: “No tenemos explicación de lo que pasó. Ella había quedado con mi hijo que no lo quería tener más porque el nene era muy demandante, no la dejaba vivir en paz y ella no podía salir ni divertirse”.

Noticias relacionadas

La advertencia del padre del nene brutalmente asesinado en La Pampa: “La Justicia nunca me escuchó”



Brutal crimen de un nene de cinco años en La Pampa: detuvieron a la madre y a su novia por el hecho



Abuelo de Lucio Dupuy, el niño asesinado por su madre en La Pampa. El abuelo de Lucio Dupuy, el niño de cinco años por cuyo asesinato ocurrido en la ciudad de Santa Rosa, en La Pampa, fueron detenidas su madre y la novia aseguró que la relación que tenía la mujer con el papá del niño “era pura y exclusivamente económica“, a la vez que contó que tenía “que depositar” dinero para que les “dejara ver al nene”. “Me desperté pensando que era un sueño.. es muy triste todo esto para nuestra familia“, señaló entre lágrimas Ramón Dupuy, tras lo cual comentó: “La relación con la madre era pura y exclusivamente económica. Mi hijo o nosotros teníamos que depositar para que nos dejara ver al nene“. Asimismo añadió: “No había régimen de visitas. Hicieron un acuerdo a través de abogados donde Christian tenía que depositar y siempre depositaba mucho mas de lo que estaba acordado, están los comprobantes de todo”. “Ella rompió ese acuerdo y no hicieron nada. Después volvieron a hacer un acuerdo, tampoco lo cumplió y cuando le pedíamos que nos dejara ver al nene primero había que depositar dinero”, aseveró. Además manifestó: “No tenemos explicación de lo que pasó. Ella había quedado con mi hijo que no lo quería tener más porque el nene era muy demandante, no la dejaba vivir en paz y ella no podía salir ni divertirse”.

Noticias relacionadas

La advertencia del padre del nene brutalmente asesinado en La Pampa: “La Justicia nunca me escuchó”



Brutal crimen de un nene de cinco años en La Pampa: detuvieron a la madre y a su novia por el hecho



Abuelo de Lucio Dupuy, el niño asesinado por su madre en La Pampa. El abuelo de Lucio Dupuy, el niño de cinco años por cuyo asesinato ocurrido en la ciudad de Santa Rosa, en La Pampa, fueron detenidas su madre y la novia aseguró que la relación que tenía la mujer con el papá del niño “era pura y exclusivamente económica“, a la vez que contó que tenía “que depositar” dinero para que les “dejara ver al nene”. “Me desperté pensando que era un sueño.. es muy triste todo esto para nuestra familia“, señaló entre lágrimas Ramón Dupuy, tras lo cual comentó: “La relación con la madre era pura y exclusivamente económica. Mi hijo o nosotros teníamos que depositar para que nos dejara ver al nene“. Asimismo añadió: “No había régimen de visitas. Hicieron un acuerdo a través de abogados donde Christian tenía que depositar y siempre depositaba mucho mas de lo que estaba acordado, están los comprobantes de todo”. “Ella rompió ese acuerdo y no hicieron nada. Después volvieron a hacer un acuerdo, tampoco lo cumplió y cuando le pedíamos que nos dejara ver al nene primero había que depositar dinero”, aseveró. Además manifestó: “No tenemos explicación de lo que pasó. Ella había quedado con mi hijo que no lo quería tener más porque el nene era muy demandante, no la dejaba vivir en paz y ella no podía salir ni divertirse”.

Noticias relacionadas

La advertencia del padre del nene brutalmente asesinado en La Pampa: “La Justicia nunca me escuchó”



Brutal crimen de un nene de cinco años en La Pampa: detuvieron a la madre y a su novia por el hecho



Abuelo de Lucio Dupuy, el niño asesinado por su madre en La Pampa. El abuelo de Lucio Dupuy, el niño de cinco años por cuyo asesinato ocurrido en la ciudad de Santa Rosa, en La Pampa, fueron detenidas su madre y la novia aseguró que la relación que tenía la mujer con el papá del niño “era pura y exclusivamente económica“, a la vez que contó que tenía “que depositar” dinero para que les “dejara ver al nene”. “Me desperté pensando que era un sueño.. es muy triste todo esto para nuestra familia“, señaló entre lágrimas Ramón Dupuy, tras lo cual comentó: “La relación con la madre era pura y exclusivamente económica. Mi hijo o nosotros teníamos que depositar para que nos dejara ver al nene“. Asimismo añadió: “No había régimen de visitas. Hicieron un acuerdo a través de abogados donde Christian tenía que depositar y siempre depositaba mucho mas de lo que estaba acordado, están los comprobantes de todo”. “Ella rompió ese acuerdo y no hicieron nada. Después volvieron a hacer un acuerdo, tampoco lo cumplió y cuando le pedíamos que nos dejara ver al nene primero había que depositar dinero”, aseveró. Además manifestó: “No tenemos explicación de lo que pasó. Ella había quedado con mi hijo que no lo quería tener más porque el nene era muy demandante, no la dejaba vivir en paz y ella no podía salir ni divertirse”.

Noticias relacionadas

La advertencia del padre del nene brutalmente asesinado en La Pampa: “La Justicia nunca me escuchó”



Brutal crimen de un nene de cinco años en La Pampa: detuvieron a la madre y a su novia por el hecho



Abuelo de Lucio Dupuy, el niño asesinado por su madre en La Pampa. El abuelo de Lucio Dupuy, el niño de cinco años por cuyo asesinato ocurrido en la ciudad de Santa Rosa, en La Pampa, fueron detenidas su madre y la novia aseguró que la relación que tenía la mujer con el papá del niño “era pura y exclusivamente económica“, a la vez que contó que tenía “que depositar” dinero para que les “dejara ver al nene”. “Me desperté pensando que era un sueño.. es muy triste todo esto para nuestra familia“, señaló entre lágrimas Ramón Dupuy, tras lo cual comentó: “La relación con la madre era pura y exclusivamente económica. Mi hijo o nosotros teníamos que depositar para que nos dejara ver al nene“. Asimismo añadió: “No había régimen de visitas. Hicieron un acuerdo a través de abogados donde Christian tenía que depositar y siempre depositaba mucho mas de lo que estaba acordado, están los comprobantes de todo”. “Ella rompió ese acuerdo y no hicieron nada. Después volvieron a hacer un acuerdo, tampoco lo cumplió y cuando le pedíamos que nos dejara ver al nene primero había que depositar dinero”, aseveró. Además manifestó: “No tenemos explicación de lo que pasó. Ella había quedado con mi hijo que no lo quería tener más porque el nene era muy demandante, no la dejaba vivir en paz y ella no podía salir ni divertirse”.

Noticias relacionadas

La advertencia del padre del nene brutalmente asesinado en La Pampa: “La Justicia nunca me escuchó”



Brutal crimen de un nene de cinco años en La Pampa: detuvieron a la madre y a su novia por el hecho