Durante el inicio de su programa en Radio Rivadavia, Jonatan Viale explicó que una cleptocracia ocurre cuando los que gobiernan son ladrones se cuestionó: “¿Quién tiene el poder hoy en la Argentina, el pueblo o los ladrones?”.

Según el conductor de Pan y Circo, “la respuesta la tiene la Justicia. Tiene que definir si manda el pueblo o los ladrones”. Con respecto a dicha cuestión, Viale aseguró que “el viernes, la cleptocracia y Cristina se anotaron un triunfo. Fue sobreseída gracias a los votos de Grünberg y Obligado”.

Pero no dio por terminada la batalla, ya que le dio una gran importancia a la decisión de la Sala I de la Cámara de Casación Penal “que tiene que definir si Cristina va o no a juicio oral”.

Según detalló el periodista y politólogo, la clave será la decisión de los jueves Petrone y Barroetaveña, ya que la restante (Figueroa) “demostró su afinidad hacia el kirchnerismo”.

En ese sentido, Viale reprodujo aprietes de Cristina a Petrone: “Están mandando un mensaje mafioso”, aunque pidió que “no se dejen intimidar por Cristina”.

Por último, sentenció que “pedir que no afanen, que no roben, que no laven guita y que no pidan coimas te vuelve funcional al macrismo”.