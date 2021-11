En el marco de las conmemoraciones del 200 aniversario de la Policía, las autoridades del Ministerio de Seguridad encargadas de Eugenio Agüero Gamboa y este lunes la institución policial inició una semana de actividades para los festejos con un desayuno de camaradería en las instalaciones del Instituto Policial de Educación Superior General José F. San Martín (IES). El acto presidido por el Secretario de Seguridad Luis Ibáñez y el Jefe de Policía, Comisionado General Manuel bernachi contó con la participación de la Secretaría de Estado Sebastián Tula Rizo, tropas de diferentes unidades regionales y personal retirado. Al respecto, Ibáñez dijo: “Estamos compartiendo con el personal del Ministerio de Seguridad y la Policía un desayuno de trabajo en conmemoración del aniversario de la Policía. Me alegra dar la bienvenida y ver a los integrantes de las diferentes regionales participando en este desayuno y en las actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. Día a día, los empleados redoblan sus esfuerzos para estar a la altura de la ocasión, cumpliendo con el trabajo que hemos elegido y que es motivo de celebración ”. En cuanto al crecimiento que ha tenido la institución policial en la provincia, el jefe de Policía destacó que la Policía tuvo un crecimiento importante, sobre todo en materia de formación, articulándose con las universidades, por lo que hoy cuentan con más de 100 policías formados en la Licenciatura. de Seguridad. Además, agregó que hubo un aumento en la infraestructura con inauguraciones y repuestos para las diferentes unidades policiales, así como un aumento en los equipos de última generación para armas y elementos de protección para el personal. A esto se suma el crecimiento institucional con nuevas unidades y áreas. “Realmente es una institución que no para de crecer, que no ha dejado de cumplir con su principal objetivo de reducir las tasas de criminalidad y, en ese sentido, podemos decir que hemos reducido la tasa de homicidios en un 35%. Pero claro que no estamos satisfechos, queremos seguir creciendo, generando acciones y dando mejores respuestas a la sociedad ”, añadió Bernachi. Lucha contra el narcotráfico El delegado agregó que la lucha contra el narcotráfico es uno de los pilares fundamentales del trabajo policial por orden del gobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo y el ministro de Seguridad, Agüero Gamboa. “Nos reunimos para tratar los importantes trámites de narcotráfico que lleva a cabo la Dirección General de Drogas Peligrosas. Es una lucha permanente con el seguimiento de la Justicia Federal y con una perspectiva regional, involucrando a la policía provincial del sector NOA y las fuerzas federales. No vamos a descansar hasta que creemos un Tucumán libre de drogas, y en ese sentido hay un gran esfuerzo de esta área y de toda la institución en este asunto ”, concluyó el Delegado.

