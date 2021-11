El torneo Federal A ya cuenta con los dos equipos que definirán el último lugar para el próximo Primer Nacional. En dos emocionantes partidos disputados el domingo, Gimnasia y Tiro y Chaco For Ever se clasificaron para la final, que podría devolverlos a la segunda categoría de la promoción después de casi dos décadas. En otro clásico épico salteño, Gimnasia y Tiro venció a Central Norte por 2-1, en el estadio Padre Martearena. Ivo Chaves, 41 minutos en la primera mitad, y Marcador de posición de Luciano Herrera, a los 81 de la parte final anotó para los “Albos”, mientras Lesman alemán había organizado los “Cuervos” en el 67. En la otra semifinal, disputada en la cancha de Mitre, en Santiago del Estero, Chaco For Ever venció al Racing de Córdoba por 4-3 en los penaltis, tras igualar 1-1 al final de los 90 minutos regulares. Antiguo San Martín Enzo Bruno Puso por delante a los chaqueños a los cuatro minutos; pero el viejo atlético Diego Jara empató a 82 y envió la definición a los penaltis. En este caso, el Chaco ganó 4-3, gracias a que su portero Gaston Canuto Realizó el sexto tiro de Racing, el primero de la serie de 1. Los salteños descendieron de la ex B Nacional en 2000 y durante 21 años jugaron en todas las categorías regionales, con ascensos y descensos. Ahora con Ruben Forestello como entrenador, Chaves, Alfredo González Bordon y Walter Busse está emocionado por el regreso. Por el lado de For Ever, el sueño también está creciendo. Regresar a B luego de 23 años es el desafío de un equipo experimentado que incluye a los tucumanos David Valdez (ex São Jorge), Cesar Más (antes Atlético y San Martín) y Cristian Ibarra (Ex almirante Brown y São Jorge). La final se jugará el 5 de diciembre, en un estadio por confirmar. El ganador acompañará al Deportivo Madryn, que se proclamó campeón tras vencer al Racing de Córdoba, en el Arsenal de Sarandí.

El torneo Federal A ya cuenta con los dos equipos que definirán el último lugar para el próximo Primer Nacional. En dos emocionantes partidos disputados el domingo, Gimnasia y Tiro y Chaco For Ever se clasificaron para la final, que podría devolverlos a la segunda categoría de la promoción después de casi dos décadas. En otro clásico épico salteño, Gimnasia y Tiro venció a Central Norte por 2-1, en el estadio Padre Martearena. Ivo Chaves, 41 minutos en la primera mitad, y Marcador de posición de Luciano Herrera, a los 81 de la parte final anotó para los “Albos”, mientras Lesman alemán había organizado los “Cuervos” en el 67. En la otra semifinal, disputada en la cancha de Mitre, en Santiago del Estero, Chaco For Ever venció al Racing de Córdoba por 4-3 en los penaltis, tras igualar 1-1 al final de los 90 minutos regulares. Antiguo San Martín Enzo Bruno Puso por delante a los chaqueños a los cuatro minutos; pero el viejo atlético Diego Jara empató a 82 y envió la definición a los penaltis. En este caso, el Chaco ganó 4-3, gracias a que su portero Gaston Canuto Realizó el sexto tiro de Racing, el primero de la serie de 1. Los salteños descendieron de la ex B Nacional en 2000 y durante 21 años jugaron en todas las categorías regionales, con ascensos y descensos. Ahora con Ruben Forestello como entrenador, Chaves, Alfredo González Bordon y Walter Busse está emocionado por el regreso. Por el lado de For Ever, el sueño también está creciendo. Regresar a B luego de 23 años es el desafío de un equipo experimentado que incluye a los tucumanos David Valdez (ex São Jorge), Cesar Más (antes Atlético y San Martín) y Cristian Ibarra (Ex almirante Brown y São Jorge). La final se jugará el 5 de diciembre, en un estadio por confirmar. El ganador acompañará al Deportivo Madryn, que se proclamó campeón tras vencer al Racing de Córdoba, en el Arsenal de Sarandí.

El torneo Federal A ya cuenta con los dos equipos que definirán el último lugar para el próximo Primer Nacional. En dos emocionantes partidos disputados el domingo, Gimnasia y Tiro y Chaco For Ever se clasificaron para la final, que podría devolverlos a la segunda categoría de la promoción después de casi dos décadas. En otro clásico épico salteño, Gimnasia y Tiro venció a Central Norte por 2-1, en el estadio Padre Martearena. Ivo Chaves, 41 minutos en la primera mitad, y Marcador de posición de Luciano Herrera, a los 81 de la parte final anotó para los “Albos”, mientras Lesman alemán había organizado los “Cuervos” en el 67. En la otra semifinal, disputada en la cancha de Mitre, en Santiago del Estero, Chaco For Ever venció al Racing de Córdoba por 4-3 en los penaltis, tras igualar 1-1 al final de los 90 minutos regulares. Antiguo San Martín Enzo Bruno Puso por delante a los chaqueños a los cuatro minutos; pero el viejo atlético Diego Jara empató a 82 y envió la definición a los penaltis. En este caso, el Chaco ganó 4-3, gracias a que su portero Gaston Canuto Realizó el sexto tiro de Racing, el primero de la serie de 1. Los salteños descendieron de la ex B Nacional en 2000 y durante 21 años jugaron en todas las categorías regionales, con ascensos y descensos. Ahora con Ruben Forestello como entrenador, Chaves, Alfredo González Bordon y Walter Busse está emocionado por el regreso. Por el lado de For Ever, el sueño también está creciendo. Regresar a B luego de 23 años es el desafío de un equipo experimentado que incluye a los tucumanos David Valdez (ex São Jorge), Cesar Más (antes Atlético y San Martín) y Cristian Ibarra (Ex almirante Brown y São Jorge). La final se jugará el 5 de diciembre, en un estadio por confirmar. El ganador acompañará al Deportivo Madryn, que se proclamó campeón tras vencer al Racing de Córdoba, en el Arsenal de Sarandí.

El torneo Federal A ya cuenta con los dos equipos que definirán el último lugar para el próximo Primer Nacional. En dos emocionantes partidos disputados el domingo, Gimnasia y Tiro y Chaco For Ever se clasificaron para la final, que podría devolverlos a la segunda categoría de la promoción después de casi dos décadas. En otro clásico épico salteño, Gimnasia y Tiro venció a Central Norte por 2-1, en el estadio Padre Martearena. Ivo Chaves, 41 minutos en la primera mitad, y Marcador de posición de Luciano Herrera, a los 81 de la parte final anotó para los “Albos”, mientras Lesman alemán había organizado los “Cuervos” en el 67. En la otra semifinal, disputada en la cancha de Mitre, en Santiago del Estero, Chaco For Ever venció al Racing de Córdoba por 4-3 en los penaltis, tras igualar 1-1 al final de los 90 minutos regulares. Antiguo San Martín Enzo Bruno Puso por delante a los chaqueños a los cuatro minutos; pero el viejo atlético Diego Jara empató a 82 y envió la definición a los penaltis. En este caso, el Chaco ganó 4-3, gracias a que su portero Gaston Canuto Realizó el sexto tiro de Racing, el primero de la serie de 1. Los salteños descendieron de la ex B Nacional en 2000 y durante 21 años jugaron en todas las categorías regionales, con ascensos y descensos. Ahora con Ruben Forestello como entrenador, Chaves, Alfredo González Bordon y Walter Busse está emocionado por el regreso. Por el lado de For Ever, el sueño también está creciendo. Regresar a B luego de 23 años es el desafío de un equipo experimentado que incluye a los tucumanos David Valdez (ex São Jorge), Cesar Más (antes Atlético y San Martín) y Cristian Ibarra (Ex almirante Brown y São Jorge). La final se jugará el 5 de diciembre, en un estadio por confirmar. El ganador acompañará al Deportivo Madryn, que se proclamó campeón tras vencer al Racing de Córdoba, en el Arsenal de Sarandí.

El torneo Federal A ya cuenta con los dos equipos que definirán el último lugar para el próximo Primer Nacional. En dos emocionantes partidos disputados el domingo, Gimnasia y Tiro y Chaco For Ever se clasificaron para la final, que podría devolverlos a la segunda categoría de la promoción después de casi dos décadas. En otro clásico épico salteño, Gimnasia y Tiro venció a Central Norte por 2-1, en el estadio Padre Martearena. Ivo Chaves, 41 minutos en la primera mitad, y Marcador de posición de Luciano Herrera, a los 81 de la parte final anotó para los “Albos”, mientras Lesman alemán había organizado los “Cuervos” en el 67. En la otra semifinal, disputada en la cancha de Mitre, en Santiago del Estero, Chaco For Ever venció al Racing de Córdoba por 4-3 en los penaltis, tras igualar 1-1 al final de los 90 minutos regulares. Antiguo San Martín Enzo Bruno Puso por delante a los chaqueños a los cuatro minutos; pero el viejo atlético Diego Jara empató a 82 y envió la definición a los penaltis. En este caso, el Chaco ganó 4-3, gracias a que su portero Gaston Canuto Realizó el sexto tiro de Racing, el primero de la serie de 1. Los salteños descendieron de la ex B Nacional en 2000 y durante 21 años jugaron en todas las categorías regionales, con ascensos y descensos. Ahora con Ruben Forestello como entrenador, Chaves, Alfredo González Bordon y Walter Busse está emocionado por el regreso. Por el lado de For Ever, el sueño también está creciendo. Regresar a B luego de 23 años es el desafío de un equipo experimentado que incluye a los tucumanos David Valdez (ex São Jorge), Cesar Más (antes Atlético y San Martín) y Cristian Ibarra (Ex almirante Brown y São Jorge). La final se jugará el 5 de diciembre, en un estadio por confirmar. El ganador acompañará al Deportivo Madryn, que se proclamó campeón tras vencer al Racing de Córdoba, en el Arsenal de Sarandí.

El torneo Federal A ya cuenta con los dos equipos que definirán el último lugar para el próximo Primer Nacional. En dos emocionantes partidos disputados el domingo, Gimnasia y Tiro y Chaco For Ever se clasificaron para la final, que podría devolverlos a la segunda categoría de la promoción después de casi dos décadas. En otro clásico épico salteño, Gimnasia y Tiro venció a Central Norte por 2-1, en el estadio Padre Martearena. Ivo Chaves, 41 minutos en la primera mitad, y Marcador de posición de Luciano Herrera, a los 81 de la parte final anotó para los “Albos”, mientras Lesman alemán había organizado los “Cuervos” en el 67. En la otra semifinal, disputada en la cancha de Mitre, en Santiago del Estero, Chaco For Ever venció al Racing de Córdoba por 4-3 en los penaltis, tras igualar 1-1 al final de los 90 minutos regulares. Antiguo San Martín Enzo Bruno Puso por delante a los chaqueños a los cuatro minutos; pero el viejo atlético Diego Jara empató a 82 y envió la definición a los penaltis. En este caso, el Chaco ganó 4-3, gracias a que su portero Gaston Canuto Realizó el sexto tiro de Racing, el primero de la serie de 1. Los salteños descendieron de la ex B Nacional en 2000 y durante 21 años jugaron en todas las categorías regionales, con ascensos y descensos. Ahora con Ruben Forestello como entrenador, Chaves, Alfredo González Bordon y Walter Busse está emocionado por el regreso. Por el lado de For Ever, el sueño también está creciendo. Regresar a B luego de 23 años es el desafío de un equipo experimentado que incluye a los tucumanos David Valdez (ex São Jorge), Cesar Más (antes Atlético y San Martín) y Cristian Ibarra (Ex almirante Brown y São Jorge). La final se jugará el 5 de diciembre, en un estadio por confirmar. El ganador acompañará al Deportivo Madryn, que se proclamó campeón tras vencer al Racing de Córdoba, en el Arsenal de Sarandí.

El torneo Federal A ya cuenta con los dos equipos que definirán el último lugar para el próximo Primer Nacional. En dos emocionantes partidos disputados el domingo, Gimnasia y Tiro y Chaco For Ever se clasificaron para la final, que podría devolverlos a la segunda categoría de la promoción después de casi dos décadas. En otro clásico épico salteño, Gimnasia y Tiro venció a Central Norte por 2-1, en el estadio Padre Martearena. Ivo Chaves, 41 minutos en la primera mitad, y Marcador de posición de Luciano Herrera, a los 81 de la parte final anotó para los “Albos”, mientras Lesman alemán había organizado los “Cuervos” en el 67. En la otra semifinal, disputada en la cancha de Mitre, en Santiago del Estero, Chaco For Ever venció al Racing de Córdoba por 4-3 en los penaltis, tras igualar 1-1 al final de los 90 minutos regulares. Antiguo San Martín Enzo Bruno Puso por delante a los chaqueños a los cuatro minutos; pero el viejo atlético Diego Jara empató a 82 y envió la definición a los penaltis. En este caso, el Chaco ganó 4-3, gracias a que su portero Gaston Canuto Realizó el sexto tiro de Racing, el primero de la serie de 1. Los salteños descendieron de la ex B Nacional en 2000 y durante 21 años jugaron en todas las categorías regionales, con ascensos y descensos. Ahora con Ruben Forestello como entrenador, Chaves, Alfredo González Bordon y Walter Busse está emocionado por el regreso. Por el lado de For Ever, el sueño también está creciendo. Regresar a B luego de 23 años es el desafío de un equipo experimentado que incluye a los tucumanos David Valdez (ex São Jorge), Cesar Más (antes Atlético y San Martín) y Cristian Ibarra (Ex almirante Brown y São Jorge). La final se jugará el 5 de diciembre, en un estadio por confirmar. El ganador acompañará al Deportivo Madryn, que se proclamó campeón tras vencer al Racing de Córdoba, en el Arsenal de Sarandí.