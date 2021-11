El diputado porteño elegido, Javier Miley tronó al Ministro de Desarrollo Productivo Matthias Kulfas tras los polémicos tuits en defensa de las medidas de Banco Central sobre el manejo de dólares en Argentina. «Esto es una desviación “Desde un punto de vista libertario, los dólares no son del gobierno, son de los que exportan, y el gobierno te está obligando a liquidarlos a un precio loco, y pretenden ejecutarlo”.

Las declaraciones de Miley fueron en La Nación + con Luis Majul, y se pronunció en contra de estas disposiciones porque “te quitan la libertad de elegir” y dijo que “hay dos temas que son salvajes porque quieren decidir quién puede tener dólares y quién. no tiene, tiene un terrible nivel de dirigismo. Por otro lado, obligan a los bancos a liquidar su posición en moneda común, es decir, los dólares que los bancos tienen a su disposición los obligan a liquidar.

Reflexionando sobre la restricción en la compra de boletos, Miley explicó: “Estoy absolutamente en contra de la existencia de acciones, sean las que sean. Si gana su dinero honestamente, ¿no puede gastarlo en lo que quiere? Lo puedo gastar en tomates, lechugas o dólares ”, y confirmó que“ el dólar es la reserva de valor que todos los argentinos han elegido, y la existencia de stocks hace que en el fondo te obliguen a tener un peso ”.

“Te obligan a exigir más dinero, lo que significa que los precios no suben tanto como deberían el día que te desarmas, que porque te quedas sin dólares, todo explota, como Rodrigozzo”. Hemos tocado fondo ”, explicó el economista libertario, quien criticó al Banco Central cuando dijo que“ no hay reservas, si el Banco Central tiene que sacar dólares de los bancos comerciales, no hay depósitos, son activos de los argentinos. “

Miley también pensó en la “corrupción masiva”, que calificó como “relacionada con la existencia del estado” y agregó que “en el mercado este tema está claro, porque si tienes un comprador que te vende suministros más caros y vas al mercado y lo encuentras más barato, lleva al producto a la quiebra “, dijo,” por lo que el sector privado no puede comprar servicios que los políticos ladrones no deberían vender “.