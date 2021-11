El 15 de octubre, poco más de un mes antes de que Lucio Dupuy, de apenas cinco años, muriera en La Pampa tras ser brutalmente golpeado, Abigail Paéz, la pareja de la madre biológica del niño, reflexionó sobre la maternidad en su Twitter: “No tengo hijos si ¡Realmente no quieres o no planificas como una gran meta o como la meta más importante de tu vida! No traigas a un niño al mundo para que sufra, caparazón de puta ”. La Pampa: dos vehículos fueron quemados en las marchas por el asesinato de Lúcio El mensaje de la mujer de 27 años, quien tiene tres años de relación con Magdalena Espósito Valiente, de 24, no es aislado. Su perfil en esa red social, donde trabajaba Abigail, está lleno de mensajes sobre el día a día con su hijastro y el conflicto entre su novia y Christian Dupuy, el padre del niño, quien había reclamado estabilidad durante al menos un año y, como él mismo explicó. en una conmovedora carta después de la muerte de Lucius, sospechaba que el niño estaba siendo atacado. La Pampa: la tía del niño asesinado dijo que Lúcio “murió por los golpes que recibió de su propia madre” Hoy, los dos se encuentran detenidos, imputados por el delito de homicidio simple -agravado por el vínculo en el caso Espósito- a pedido de la fiscal Verónica Ferrero, encargada del caso, que en las últimas horas fue formalizado por el juez Néstor. Ralli. Conmovedor testimonio del padre del niño asesinado en la Pampa Los últimos mensajes de Abigail estaban dirigidos a Christian. “Che, quiero aprovechar esta oportunidad para enviar un saludo a quien le esté pasando mis tweets al padre de Lúcio, jaja. Gracias porque logran alejarme cada vez más del bebé y con lo mal que nos está haciendo un favor ”, escribió. Terror en la Pampa: un niño de cinco años murió y su madre y su pareja fueron detenidas Durante los siguientes días insistió. “Para robar las fotos del bebé y demostrar que es el mejor papá, tiene tiempo, ahora cuando el bebé pide algo, todos los problemas aparecen mágicamente juntos jajaja, este chico es una broma”, agregó. Esa misma semana presumió de su afectuosa relación con el bebé: “Na, Lúcio es un amor … ayer vino y me abrazó de la nada. Es bastante cerrado al expresar su afecto, así que realmente aprecio ser una de las pocas personas a las que le da amor sin forzarlo “. Christian Dupuy y la familia paterna del niño cuentan otra historia. Se dice que entre 2019 y 2020, tras el fin de la relación con Magdalena Espósito, la madre de Lúcio dejó a su hijo a cargo de la familia Dupuy y solo fue a verlo poco después de que comenzara la pandemia, cuando comenzó a reclamar la propiedad. e imponer condiciones sobre quién puede ver al niño y cómo. Creen que Esposito y su compañero han vuelto su odio contra Lucius contra su padre.

