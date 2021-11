Pampita es una de las modelos más conocidas. En la actualidad no pasa mucho tiempo en las pasarelas como solía hacerlo. Aunque su lugar hoy en día está en la televisión. La modelo se destaca en la conducción de “Pampita Online” su propio programa de entretenimiento.

Como si fuera poco Pampita es una de los 5 jurados de “Showmatch: La Academia” junto a Hernán Piquín, Ángel de Brito y Guillermina Valdés. Pese a su actual relación sentimental con Roberto García Moritán mantiene un trato cordial con Benjamín Vicuña. Un claro guiño del lugar que eligió frente a la polémica de China con Wanda Nara.

Benjamín Vicuña y Pampita.

Tanto es así que en el día de su cumpleaños vio la oportunidad de saludarlo. La conductora envió un dulce video por su cuenta de Instagram al padre de sus hijos. En la grabación se puede observar cómo le agradecen por todo lo que a lo largo de los años les enseñó.

Pa, te hacemos este video porque te queremos mucho.

“Pa, feliz cumpleaños. Te quería mandar un saludo al mejor papá del mundo que me enseñó todo lo que sé”. El hijo mayor de Benjamín fue sincero con su comportamiento respecto a cómo es su relación con él. En las felicitaciones agregó: “Cómo le tengo que hablar a la gente, cómo jugar al fútbol”.

Todo lo que aprendí fue gracias a vos.

Benjamín Vicuña.

Sin lugar a dudas la relación con sus hijos sigue intacta. El video fue grabado por Pampita. Además, Bautista dijo: “Yo sé que a veces no estoy mucho en casa. No es que no te quiera ver sino que paso tiempo con mis amigos y no me doy cuenta”. El más pequeño expresó: