Patricia Bullrich, presidenta del PRO, mostró este domingo su disconformidad con el fallo del Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5), que el último viernes sobreseyó -con un voto mayoritario- a Cristina Kirchner y sus hijos en las causas Hotesur y Los Sauces, empresas familiares investigadas por lavado de dinero procedente de la corrupción..

“Esto genera una sensación de total y absoluta impunidad. La única persona en la Argentina que tiene condena sin juicio es Cristina Fernández de Kirchner. Así como tiene una jubilación especial, concedida sin juicio, también va sin juicio en las causas de corrupción. Es un privilegio procesal. La base de una sociedad democrática es que los que gobiernan no tengan privilegios“, disparó la referente de Juntos por el Cambio en diálogo con TN.

Según la ex ministra de Seguridad, la vicepresidenta no quería llegar a juicio oral “porque es el momento en el que las cosas no se pueden ocultar y que se empieza a entender todas las tramas de las verdades, de las mentiras, de las cosas ocultas”.

“Quiero que Cristina Kirchner sea una persona sometida a la ley como los 45 millones de argentinos, no quiero más coronita para CFK”, se indignó.

Para Bullrich, “haber tomado esta decisión antes del juicio es una restricción total y absoluta de la búsqueda de la verdad”.



Patricia Bullrich confía en que la Cámara de Casación revisará el fallo. Foto Juan José García

De todos modos, está “convencida que la Cámara de Casación va a actuar”: “Confiemos en la Justicia”, expresó con fe.

Los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg -con la disidencia de Adriana Pallioti-, decidieron aceptar el pedido de Cristina Kirchner y dictar su sobreseimiento. Los casos Hotesur y Los Sauces están radicados hace tres años en el TOF 5, y pese a que había dos pericias pedidas por la vicepresidenta en pleno proceso, decidieron anular la investigación donde se la procesó por operaciones de blanqueo por 120 millones de pesos.

Siguiendo con temas judiciales, la dirigente opositora se refirió a los futuros nombramientos del procurador y el quinto miembro de la Corte Suprema, y resaltó que con mayores fuerzas en el Congreso, su espacio tendrá una posición más firme a la hora de las elecciones.

“Son cargos importantes y ahora nosotros tenemos el suficiente número como para que sean jueces de la ley y no del poder. Es la condición nuestra. En ambos casos, lo importante es que nosotros no vamos a votar ningún juez militante como nos pasó ahora, que metieron jueces sin que pudiéramos tomar ninguna decisión”, destacó.



Patricia Bullrich está preocupada por la violencia narco en Rosario. Foto Juan José García.

Narcotráfico en Rosario y mapuches en el sur

“Con lo de Rosario estoy realmente preocupadísima“, alertó Bullrich sobre la ciudad tomada por el narcotráfico.

En ese sentido, consideró que cuando dejó su gestión en el Ministerio de Seguridad había “dejado una situación totalmente manejable, con un trabajo de inteligencia, jueces y fiscales sobre todas las bandas que había en Rosario”.

“Teníamos una tarea permanente y 3600 gendarmes, y hoy hay 574. Imagínense la diferencia, hoy Rosario está extorsionada”, advirtió.

Por otro lado, respecto de los grupos mapuches que protagonizan tomas de tierras y episodios violentos en el sur, Bullrich manifestó que “la situación es de un cansancio social total”.

“Vimos a los gauchos salir en defensa propia como en el far West, con los látigos a correr a los que estaban rompiendo la ciudad de El Bolsón. Eso no puede pasar, vivimos en una ciudad sin ley”, expuso.

