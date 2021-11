Charlotte Caniggia, envuelta en nuevos rumores de romance: ¿de quién se trata?

Charlotte Caniggia Hubo épocas en la que la vida amorosa de Charlotte Caniggia estaba muy expuesta tanto en los medios como en las redes sociales, pero luego de varios escándalos, la mediática decidió no dar más detalles sobre su intimidad. A tal punto que en 2020 se separó del empresario Roberto Storino Landi, con quien convivía, y no quiso hablar al respecto. Pero luego de un año de soltería, salió a la luz un nuevo romance de la actual participante de MasterChef Celebrity 3. ¿De quién se trata? Nada menos que de Joaquín Levinton, el líder de Turf, con quien comparte el certamen de cocina de Telefe y aunque no tiene mucho trato frente a las cámaras, pasan mucho tiempo juntos en las largas jornadas de grabación. “Se encuentran mucho en los camarines. Están muy franela todo el tiempo”, reveló el periodista Sebastián Perelló en Mañanísima. Si bien hace más de 20 años que forma parte del ambiente musical, se sabe poco de los amores que Levinton ha tenido en su vida. El más conocido fue Celeste Cid, con quien estuvo en pareja dos años y protagonizó la portada de la revista Paparazzi saliendo de la Clínica Bazterrica, donde según el semanario la actriz se había internado para curar sus adicciones. “No tengo nada que ver con lo que le pasa. No fui un iniciador, en ese río ya había corrido mucha agua. Yo fui una balsa que pasó. No sé cuánto duró la relación, pero parecieron cien años”, dijo el cantante en 2011, a raíz de las críticas que recibió luego de que se dieran a conocer los problemas que había tenido Celeste. Pero a más de diez años de aquel noviazgo, recordó con humor aquel momento mediático. “Mi historia fue desopilante más que dramática, en lo que es la parte del exceso. Si alguna vez pareció eso fue por una cuestión amarillista”, declaró en en PH, Podemos hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff los sábados en Telefe. E hizo referencia a la tapa de Paparazzi que despertó todo tipo de teorías sobre su vida abajo de los escenarios: “Era una taradez. Yo iba caminando normal, pero claro, te sacan 40 fotos… Y me acuerdo cuando me vestí. Dije ‘me voy a poner estos pantalones blancos, estas zapatillas, este pulóver que está buenísimo’. Y me hago un chequeo rutinario. Al día siguiente salgo (en la tapa), pero la conch… de tu madre. No me dejaban en paz”.

Noticias relacionadas

Charlotte y Alexander Caniggia fueron condenados en un juicio por lesiones y amenazas



Charlotte Caniggia es la tercera confirmada para una nueva edición de “MasterChef Celebrity”



