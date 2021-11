EN Banco Central, como se informó, puso límites al gasto en el exterior y la medida también planteó, desde el gran rechazo, una preocupación importante por lo que podría pasar con dolares que la gente ha depositado en bancos. hoy dia, Martín Redrado aseguró que “no hay razón para una corralito“Porque ‘los dólares argentinos están ahí’.

Esta mañana en declaraciones radiales difundidas por N / AEl economista explicó que “el Banco Central tiene regulaciones muy específicas desde 2003, que hacen que los depósitos en dólares que los argentinos tienen en los bancos de nuestro país estén absolutamente asegurados por préstamos de empresas generadoras de dólares”.

Agregó que “lo que no se preste a estas empresas se debe pignorar a los bancos”. Ante este escenario, recordó que desde agosto de 2019, Argentina “lamentablemente tiene un atraso cambiario por diversas políticas equivocadas” y precisó que “los argentinos sacaron 17.000 millones de dólares de los bancos y los dólares estaban ahí”.

“Fueron $ 32.500 millones al mes, y hoy son $ 15.500 millones, por lo que los estándares están en su lugar y obviamente deben cumplirse”, dijo. En ese contexto, dijo que “no solo lo que le queda al banco central es lo que preocupa, sino también el flujo diario” y destacó que “nadie te está ofreciendo dólares por 100 dólares y con esta dinámica solo hay 3,5 miles de millones de dólares estadounidenses netos que esta organización puede utilizar “.

“Pero esta cantidad no alcanza ni para pagar un mes de importaciones”, advirtió, destacando que “estamos hablando de un mes de importaciones, no de cosas innecesarias, sino de inversiones, de repuestos, de repuestos que sirven para impulsar la producción”. En conclusión, Redrado Sostiene que “cuando te quedas sin reservas, tienes que empezar a vivir día a día” y “si no quieres cambiar el tipo de cambio, la clave es generar más oferta de divisas”, explicó.