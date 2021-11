Habló la madre de la pareja de la mamá de Lucio: “Abigail tiene algo de culpa y tiene que pagar”

Madre de Lucio (derecha) y su pareja. Foto: NA. Lucio Dupuy, niño de 5 años, fue asesinado el viernes pasado en La Pampa. Las principales acusadas es este horrible hecho son Magdalena, madre de Lucio y Abigail, su novia que en estos momentos están presas en San Luis. El informe preliminar de la autopsia, comandada por el doctor Juan Carlos Toulouse, confirmó que el menor fue golpeado, mordido y quemado con cigarrillos y también tenía lesiones antiguas. El informe también revela que la causa de muerte fue una hemorragia interna derivada por varias lesiones. A su vez se pudo constatar que el menor había ingresado varias veces a la guardia del hospital por lesiones que supuestamente fueron caseras. “En mis 27 años de forense nunca ví algo así”, expresó Toulouse. La madre de Abigail Páez, novia de la mamá de Lucio habló con el periodista Eduardo Feimann en Radio Rivadavia sobre la relación que su hija tenía con Magdalena y el afecto que tenía con el nene: “Lucio era mi nieto y no me dejaron entrar en el hospital. Es una criatura y era parte de nosotros”. “Cuando lo conocimos Lucio cumplía 3 años. Ahora solo lo veíamos pasar por el jardín porque Magdalena no nos dejaba verlo, había que pedirle permiso”, señaló Erica. Con respecto al momento en donde Abigail encuentra a Lucio muerto, Erica explica que la que estaba con el nene antes de que ella llegara era Magdalena, la madre: “Ella me dijo que llegó y encontró al nene inconsciente. Trató de reanimarlo y él empezó a convulsionar y por eso va al hospital”. “A las dos se le fue las manos. Están en el mismo caso. Abigail por amor se callaba, no era violenta. Quiero que quede claro que sé que Abigail tiene algo de culpa y tiene que pagar. Pero aun así no voy a dejar de ser su madre. Mis principios nunca hubieran avalado esto”, manifestó Erica. También consultada acerca de la relación entre las mujeres, Erica indicó que ellas tenían una relación tóxica y que como padres trataban de salvar dicha amistad: “Yo no iba a la casa, no sé qué pasaba, pero peleaban mucho. Cuando uno ama hace locuras”. Por último, la mamá de Abigail pidió que no contradigan sus palabras: “No estoy a favor de Abigail, solo pido justicia por Lucio. Quiero salir a la calle, tenemos que vivir con mi familia”. AUDIO DE LA MADRE DE LA PAREJA DE LA MADRE DE LUCIO DUPUY: Your browser does not support the audio element.

Noticias relacionadas

El profundo dolor de la abuela de Lucio Dupuy: “Nos encontramos con la realidad, estamos destrozados”



El abuelo de Lucio dijo que tenían “que depositar” dinero para que la madre les “dejara ver al nene”



