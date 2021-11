Macri evita definir su futuro político: aspira a tener un rol ordenador en Juntos por el Cambio

Mauricio Macri. Foto: NA. El rol activo del ex presidente de la Nación Argentina, Mauricio Macri, en la campaña generó especulaciones sobre su supuesto interés en volver a postularse para el cargo en 2023 y si bien no descarta esa posibilidad, aspira a que su presencia eventualmente sea un “ordenador” para las pujas internas de Juntos por el Cambio. La principal coalición opositora tiene a varios dirigentes anotados como posibles candidatos presidenciales como Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich en el PRO, y Gerardo Morales en la UCR, entre varios otros que coquetean con la idea pero mantienen la incógnita, entre ellos, Macri. Fuentes cercanas al ex mandatario señalaron que no tiene intención (ni tampoco necesidad) de definir nada sobre ese tema en lo inmediato, aunque reconocen que “está políticamente activo”, como lo mostró en la campaña. “Está abocado al crecimiento de la coalición”, señalaron en el entorno de Macri, quien está semana estará en Chile para participar de una actividad de la Fundación FIFA que encabeza y visitar, además, al presidente trasandino, Sebastián Piñera, para saludarlo por su cumpleaños el 1º de diciembre. El ex presidente, según afirman cerca suyo, destaca el desarrollo que tuvo Juntos por el Cambio desde 2015, cuando armó la alianza junto al ex senador Ernesto Sanz de la UCR y la ex diputada Elisa Carrió de la Coalición Cívica, hasta la actualidad, y también el mantenimiento de la unidad del espacio tras la derrota de 2019. En ese contexto, considera que si bien el reparto de poder en el principal frente opositor es “más horizontal”, el rol que le tocó jugar -incluso habiendo perdido la reelección- siempre le dará un lugar a tener en cuenta dentro de la alianza. Según evaluaron las fuentes consultadas, cualquiera sea la decisión que tome Macri sobre su futuro político a partir de 2023 funcionará como un elemento ordenador para las diferencias internas, por ser el ex presidente y co fundador de la alianza. Al respecto, aseguran que la frase del ex jefe de Estado respecto de que todos aquellos que aspiren a la Presidencia dentro de Juntos por el Cambio “van a tener que competir” fue más en ese sentido que en el de salir al cruce de Rodríguez Larreta. De hecho, el jefe de Gobierno porteño también expresó en las últimas semanas que todos los que quieran ser candidatos presidenciales deberán competir en primarias (PASO). No obstante, en la relación entre Macri y Rodríguez Larreta hay una mayor distancia de la que siempre hubo y cerca del ex presidente reconocer que el jefe de Gobierno tiene “una mirada distinta”, aunque tampoco lo dramatizan. El ex mandatario rescata ante todo la unidad de Juntos por el Cambio y, según las fuentes consultadas, buscará mantenerla: entre las últimas demostraciones en ese sentido, está el apoyo que le dio en las redes sociales a las palabras de Carrió durante la celebración de los 20 años de la Coalición Cívica, donde reclamó un “un nuevo contrato moral”. En esa tarea, Macri no renunciará a su rol de co fundador de la alianza y primer presidente de un espacio político que tiene apenas seis años y en el que, según señalan cerca tuyo, contribuyó al crecimiento de otros dirigentes. En este sentido, el ex mandatario no deja de tener presente que Rodríguez Larreta fue su jefe de Gabinete en la Ciudad y que lo apoyó para ser jefe de Gobierno en la interna con Gabriela Michetti, así como que María Eugenia Vidal fue su ministra de Desarrollo Social y posteriormente vicejefa de Gobierno.

Noticias relacionadas

Macri cruzó a la abogada de familiares de víctimas del ARA San Juan: la llamó “pseudo detective”



Confirmaron a los jueces Llorens y Bertuzzi en la causa por espionaje ilegal durante el Gobierno de Macri



