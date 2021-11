Martín Lousteau calificó como “funcional al kirchnerismo” el discurso plagado de chicanas, guiños y pedidos de autocrítica dirigidos hacia los referentes de Juntos por el Cambio que ensayó Elisa Carrió el último sábado, en el acto que la Coalición Cívica realizó en Open Door para celebrar sus 20 años.

“Eso de criticar a (Horacio Rodríguez) Larreta y al radicalismo es un error conceptual. Esas críticas van absolutamente en contra de lo que nos pide la gente. Termina siendo funcional al kirchnerismo. No es momento de hacer eso. De todas maneras, sé que lo que dijo Carrió no es lo que piensa todo su espacio”, expresó el senador opositor.

En esa misma línea, defendió la amplitud de JxC y apuntó contra aquellos que generan internas: “Cuando los espacios se agrandan, los pesos individuales se diluyen. Y hay gente que no le gusta que su peso se diluya. Entonces, cuando reaccionan tratando de conseguir cosas hacia adentro tirando piedras, generan problemas”.

“Hay algunos que no quisieron participar de las PASO o que perdieron y que no quieren eso. Les cuesta aceptar la validación popular y que este JxC sea más grande y mejor. Entonces, para recuperar posiciones, generan críticas para adentro. Hay radicales que cuando habla Carrió esconden la cabeza, pero este radicalismo no hace eso”, completó.



El senador Martín Lousteau en un acto de la UCR en Plaza Houssay

Durante el show en Open Door, Lilita no solo cuestionó a los líderes de la oposición, principalmente a Larreta y Mauricio Macri, quienes estaban sentados en primera fila, sino que también lanzó dardos contra el radicalismo: “El partido que más me traicionó es el que más amé”.

“Pero son mis hermanos, no voy a quitar esa hermandad, aunque no se puede seguir siendo amigo de toda la vida de “Coti” Nosiglia“, dijo en lo que pareció un mensaje directo hacia Lousteau, referente del radicalismo desde Evolución.

Pedido de juicio político para los jueces que sobreseyeron a Cristina

Luego de que el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) sobreseyera —con un voto mayoritario— a la vicepresidenta Cristina Kirchner, a sus hijos Máximo y Florencia y a otros trece imputados por lavado de dinero en las causas Hotesur y Los Sauces, Lousteau pidió “juicio político” para los jueces que protagonizaron el fallo.

“Desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados. Ese es el caso de la Argentina desde hace un tiempo largo. Por eso vivimos todos estas barbaridades desde el punto de vista judicial, que desacreditan a la Justicia y que generan intranquilidad y hasta un estado de ánimo antipolítico”, comenzó el senador radical.



El juez Daniel Obligado, que votó a favor del sobreseimiento de Cristina Kirchner

Luego, sostuvo que “en cualquier país del mundo, la connivencia de una Presidenta con sus contratados para la obra pública, que a su vez contratan activos de la Presidenta, es un escándalo mayúsculo“, que “amerita juicio político”.

Los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg votaron a favor del sobreseimiento de la vicepresidenta, con la disidencia de Adriana Pallioti.

Críticas contra Cristina por su carta sobre el acuerdo con el FMI

Luego de que Cristina Kirchner intentara tomar distancia de un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional al difundir una carta en la que aseguraba que “la lapicera la tiene el Presidente”, Lousteau no dudó en afirmar que “la vicepresidenta es enormemente responsable, entre otras cosas, de la estrategia que ha seguido el Gobierno hasta ahora”.

“Si la vicepresidenta pensara realmente que su palabra es irrelevante porque el que tiene la lapicera es el Presidente, le hablaría directamente a él aconsejándolo de acuerdo a su experiencia, pero no haría todo el tiempo cartas públicas”, destacó.



Cristina Fernández de Kirchner junto a sus hijos Florencia y Maximo. Foto AFP

Asimismo, explicó que Cristina “pone enunciados muy generales” porque busca “poder escudarse cuando se llegue a un acuerdo con el FMI y poder decir que no era lo que ella quería”.

“Debería ser mucho más específica en lo que quiere de acuerdo con el acuerdo con el fondo. Cuando el Gobierno tenga eso, pero el Gobierno entero, no una parte, obviamente tiene que convocar a la oposición, para debatir en el Congreso”, añadió.

No obstante, cuestionó al Gobierno por los supuestos intentos de diálogo con la oposición: “Yo nunca hablé con (Martín) Guzmán salvo las pocas veces que vino al Senado. Soy vicepresidente del Senado y nunca tuve una charla con la vicepresidenta. Cuando dicen que convocan al diálogo, no sé dónde. Si no es en el Parlamento, explíquenme dónde”.

