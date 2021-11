Messi es uno de los mejores jugadores de fútbol contemporáneo. Muchos fanáticos de ese deporte lo comparan con Diego Armando Maradona por su excelencia dentro de la cancha. Es sin dudas la revelación de los últimos tiempos. Tanto es así que todos los equipos lo querían cuando hace pocos meses se desvinculó del Barcelona.

Messi dejó de pertenecer al equipo catalán. La institución deportiva que lo vio crecer estuvo imposibilitada de pagarle el sueldo que Messi necesitaba. Ante esta situación el jugador se fue a París. Allí encontró lugar en el París Saint-Germain. Uno de las comunidades futbolísticas más importantes de ese país.

Messi.

Messi es reconocido a nivel mundial. En el día de hoy ganó su séptimo Balón de Oro. El joven nacido en Rosario, fue el más votado frente a su colega Robert Lewandoswki. Aunque él fue premiado como mejor delantero del año. Pero Messi logró sumar un premio a mejor jugador del año.

La verdad que es increíble volver a estar acá, hace dos años dije que eran mis últimos años y hoy me toca estar otra vez acá.

Fuente: (ESPN).

Con esas palabras el jugador habló frente a cientos de personas que se encontraban en la ceremonia. Aunque fue reflexivo y agregó: “Después de eso me empezaron a preguntar cuándo me iba a retirar. La verdad que hoy me toca estar en París y estoy muy feliz de estar acá y muy ilusionado”

Tengo muchas ganas de seguir peleando por nuevos retos, no se cuánto me queda pero espero que sea mucho, porque disfruto muchísimo del fútbol.

Messi junto a Antonella y sus hijos.

Por otra parte agradeció a sus compañeros de los equipos a los cuales perteneció. Messi sentenció: “Quiero agradecer a todos mis compañeros de Barcelona y París, y especialmente a compañeros y cuerpo técnico de la selección”. La emoción comenzó cuando habló de sus amigos de la celeste y blanca: