La noticia del corredor que sufrió un paro cardíaco a 200 metros de la llegada de la media maratón a Mar del Plata, este fin de semana, y necesitaba ser asistido con maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y un desfibrilador cardioversor, revive la importancia de quienes tienen las consultas con el médico para prevenir cualquier tipo de enfermedad cardíaca. Las imágenes sobre el momento dramático son impactantes. En un video, se lo ve como un médico, junto con el personal de primeros auxilios y de la Cruz Roja, tratando de revivir al hombre de 56 años. Muchos de los corredores de maratón que pasaron se arrancaron la cabeza cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Finalmente, lograron recuperar su pulso y lo trasladaron a una clínica, donde el domingo por la noche informaron que se estaba recuperando bien. Pero, ¿por qué es tan importante el chequeo? el cardiólogo Patrón Facundo Risso responde que, como primera medida, se utiliza un chequeo para detectar posibles factores de riesgo cardiovascular y enfermedades cardiovasculares no diagnosticadas; en el último caso, se abre un abanico de posibles patologías. “La principal causa de muerte súbita en la población general es la cardiopatía isquémica; es decir, la enfermedad que obstruye nuestras arterias coronarias provocando infartos. Estos, a su vez, pueden generar muerte súbita ”, cierra el círculo Patrono Risso. – ¿Puede el ejercicio intenso ser un desencadenante de muerte súbita? LA GACETA / DIEGO ARAOZ – Sí, en una persona predispuesta; por ejemplo, con cardiopatía isquémica. Sin embargo, el médico hace la excepción de que un deportista de élite (que no sería el corredor de Mar del Plata) puede tener un corazón hipertrófico. También aumenta el riesgo de muerte súbita en comparación con personas de la misma edad pero que no realizan ejercicio de alto rendimiento. “Un maratón es popular, por lo que se aplican las estadísticas de población. El ejemplo de los miembros de los clubes de fútbol profesional europeos sería diferente, donde son chicos jóvenes y sanos ”, argumenta. Y menciona lo que le pasó al futbolista argentino Sergio “Kun” Agüero: “Casi muere de repente, pero no tiene cardiopatía isquémica. En él, las causas son otras y más raras ”. Bueno, ¿qué implica un examen médico completo? Para una persona entre 40 y 60 años, sin enfermedad aparente, es necesario someterse a un examen físico antes de participar en deportes; responder a una anamnesis (preguntas sobre su salud, antecedentes, etc.); controlar la presión arterial, el peso y la altura; hacer un electrocardiograma y análisis de sangre y orina, anote el cardiólogo. “Si todo sale bien, pediré sí o sí para hacer una ergometría”, añade. Otro tema que el médico considera crítico es la necesidad de que las personas realicen cursos básicos de reanimación cardiopulmonar. “Si no hubiera ningún médico en ese maratón, ese hombre probablemente estaría muerto. Estas son terapias que salvan vidas. Además, el uso de desfibrilador automático externo debe estar generalizado. Entonces, nos cuidaremos unos a otros ”, resume. La verdad es que correr es una de las prácticas más populares en la actualidad. Sus beneficios son muchos y también económicos (basta con unos buenos zapatos, camiseta y pantalón corto). Pero los médicos y los instructores repiten hasta la saciedad la importancia de que un médico examine la práctica. ¿Con qué frecuencia una persona que corre o pedalea debe hacer una ergometría y un electrocardiograma? ¿A partir de qué edad aumentan los riesgos? ¿Cómo puedo saber si algo anda mal? Risso Patrón responde que los exámenes deben ser anuales, que a medida que envejecemos aumentan los riesgos cardiovasculares (a partir de los 30 años) y que pueden aparecer síntomas de algún problema, como palpitaciones, dolor torácico, disnea y síncope, sobre todo si están relacionados con problemas físicos. esfuerzo. A su vez, el doctor Jorge Tazar -cardiologo, medico y ex presidente de la Sociedad de Cardiología de Tucumán Vaya a una frase para responder cuáles son las claves para un entrenamiento saludable para el corazón: “para disfrutar corriendo, no corra más rápido que su corazón”. Específicamente, esto implica que se disfruta del ejercicio. “Si corres con la intensidad adecuada, deberías poder hablar con la persona que está a tu lado”, dice el experto. “El deporte no puede ir más allá de la capacidad del individuo. Los excesos son siempre malos, incluso los relacionados con la actividad física. Correr puede volverse insalubre y perjudicial si se hace más esfuerzo ”, añade Tazar. Por otro lado, si se hacen las cosas bien, correr puede ser bueno para el corazón, ya que los niveles de grasa en sangre disminuyen mientras que el colesterol HDL (el bueno) aumenta; se reduce el riesgo de arteriosclerosis (si corre con regularidad); se reduce la producción de hormonas del estrés como la adrenalina y el cortisol; mejora la circulación sanguínea y reduce el riesgo de trombosis. Finalmente, Tazar refuerza el enfoque del desfibrilador automático, como mencionó anteriormente Risso Patron. “En todo el mundo, estos dispositivos salvan vidas. Pero en Tucumán y Argentina están en déficit. Aquí, todos los clubes deportivos, donde pasan cientos de personas cada fin de semana, deberían tener lo mismo ”, concluye.

La noticia del corredor que sufrió un paro cardíaco a 200 metros de la llegada de la media maratón a Mar del Plata, este fin de semana, y necesitaba ser asistido con maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y un desfibrilador cardioversor, revive la importancia de quienes tienen las consultas con el médico para prevenir cualquier tipo de enfermedad cardíaca. Las imágenes sobre el momento dramático son impactantes. En un video, se lo ve como un médico, junto con el personal de primeros auxilios y de la Cruz Roja, tratando de revivir al hombre de 56 años. Muchos de los corredores de maratón que pasaron se arrancaron la cabeza cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Finalmente, lograron recuperar su pulso y lo trasladaron a una clínica, donde el domingo por la noche informaron que se estaba recuperando bien. Pero, ¿por qué es tan importante el chequeo? el cardiólogo Patrón Facundo Risso responde que, como primera medida, se utiliza un chequeo para detectar posibles factores de riesgo cardiovascular y enfermedades cardiovasculares no diagnosticadas; en el último caso, se abre un abanico de posibles patologías. “La principal causa de muerte súbita en la población general es la cardiopatía isquémica; es decir, la enfermedad que obstruye nuestras arterias coronarias provocando infartos. Estos, a su vez, pueden generar muerte súbita ”, cierra el círculo Patrono Risso. – ¿Puede el ejercicio intenso ser un desencadenante de muerte súbita? LA GACETA / DIEGO ARAOZ – Sí, en una persona predispuesta; por ejemplo, con cardiopatía isquémica. Sin embargo, el médico hace la excepción de que un deportista de élite (que no sería el corredor de Mar del Plata) puede tener un corazón hipertrófico. También aumenta el riesgo de muerte súbita en comparación con personas de la misma edad pero que no realizan ejercicio de alto rendimiento. “Un maratón es popular, por lo que se aplican las estadísticas de población. El ejemplo de los miembros de los clubes de fútbol profesional europeos sería diferente, donde son chicos jóvenes y sanos ”, argumenta. Y menciona lo que le pasó al futbolista argentino Sergio “Kun” Agüero: “Casi muere de repente, pero no tiene cardiopatía isquémica. En él, las causas son otras y más raras ”. Bueno, ¿qué implica un examen médico completo? Para una persona entre 40 y 60 años, sin enfermedad aparente, es necesario someterse a un examen físico antes de participar en deportes; responder a una anamnesis (preguntas sobre su salud, antecedentes, etc.); controlar la presión arterial, el peso y la altura; hacer un electrocardiograma y análisis de sangre y orina, anote el cardiólogo. “Si todo sale bien, pediré sí o sí para hacer una ergometría”, añade. Otro tema que el médico considera crítico es la necesidad de que las personas realicen cursos básicos de reanimación cardiopulmonar. “Si no hubiera ningún médico en ese maratón, ese hombre probablemente estaría muerto. Estas son terapias que salvan vidas. Además, el uso de desfibrilador automático externo debe estar generalizado. Entonces, nos cuidaremos unos a otros ”, resume. La verdad es que correr es una de las prácticas más populares en la actualidad. Sus beneficios son muchos y también económicos (basta con unos buenos zapatos, camiseta y pantalón corto). Pero los médicos y los instructores repiten hasta la saciedad la importancia de que un médico examine la práctica. ¿Con qué frecuencia una persona que corre o pedalea debe hacer una ergometría y un electrocardiograma? ¿A partir de qué edad aumentan los riesgos? ¿Cómo puedo saber si algo anda mal? Risso Patrón responde que los exámenes deben ser anuales, que a medida que envejecemos aumentan los riesgos cardiovasculares (a partir de los 30 años) y que pueden aparecer síntomas de algún problema, como palpitaciones, dolor torácico, disnea y síncope, sobre todo si están relacionados con problemas físicos. esfuerzo. A su vez, el doctor Jorge Tazar -cardiologo, medico y ex presidente de la Sociedad de Cardiología de Tucumán Vaya a una frase para responder cuáles son las claves para un entrenamiento saludable para el corazón: “para disfrutar corriendo, no corra más rápido que su corazón”. Específicamente, esto implica que se disfruta del ejercicio. “Si corres con la intensidad adecuada, deberías poder hablar con la persona que está a tu lado”, dice el experto. “El deporte no puede ir más allá de la capacidad del individuo. Los excesos son siempre malos, incluso los relacionados con la actividad física. Correr puede volverse insalubre y perjudicial si se hace más esfuerzo ”, añade Tazar. Por otro lado, si se hacen las cosas bien, correr puede ser bueno para el corazón, ya que los niveles de grasa en sangre disminuyen mientras que el colesterol HDL (el bueno) aumenta; se reduce el riesgo de arteriosclerosis (si corre con regularidad); se reduce la producción de hormonas del estrés como la adrenalina y el cortisol; mejora la circulación sanguínea y reduce el riesgo de trombosis. Finalmente, Tazar refuerza el enfoque del desfibrilador automático, como mencionó anteriormente Risso Patron. “En todo el mundo, estos dispositivos salvan vidas. Pero en Tucumán y Argentina están en déficit. Aquí, todos los clubes deportivos, donde pasan cientos de personas cada fin de semana, deberían tener lo mismo ”, concluye.

La noticia del corredor que sufrió un paro cardíaco a 200 metros de la llegada de la media maratón a Mar del Plata, este fin de semana, y necesitaba ser asistido con maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y un desfibrilador cardioversor, revive la importancia de quienes tienen las consultas con el médico para prevenir cualquier tipo de enfermedad cardíaca. Las imágenes sobre el momento dramático son impactantes. En un video, se lo ve como un médico, junto con el personal de primeros auxilios y de la Cruz Roja, tratando de revivir al hombre de 56 años. Muchos de los corredores de maratón que pasaron se arrancaron la cabeza cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Finalmente, lograron recuperar su pulso y lo trasladaron a una clínica, donde el domingo por la noche informaron que se estaba recuperando bien. Pero, ¿por qué es tan importante el chequeo? el cardiólogo Patrón Facundo Risso responde que, como primera medida, se utiliza un chequeo para detectar posibles factores de riesgo cardiovascular y enfermedades cardiovasculares no diagnosticadas; en el último caso, se abre un abanico de posibles patologías. “La principal causa de muerte súbita en la población general es la cardiopatía isquémica; es decir, la enfermedad que obstruye nuestras arterias coronarias provocando infartos. Estos, a su vez, pueden generar muerte súbita ”, cierra el círculo Patrono Risso. – ¿Puede el ejercicio intenso ser un desencadenante de muerte súbita? LA GACETA / DIEGO ARAOZ – Sí, en una persona predispuesta; por ejemplo, con cardiopatía isquémica. Sin embargo, el médico hace la excepción de que un deportista de élite (que no sería el corredor de Mar del Plata) puede tener un corazón hipertrófico. También aumenta el riesgo de muerte súbita en comparación con personas de la misma edad pero que no realizan ejercicio de alto rendimiento. “Un maratón es popular, por lo que se aplican las estadísticas de población. El ejemplo de los miembros de los clubes de fútbol profesional europeos sería diferente, donde son chicos jóvenes y sanos ”, argumenta. Y menciona lo que le pasó al futbolista argentino Sergio “Kun” Agüero: “Casi muere de repente, pero no tiene cardiopatía isquémica. En él, las causas son otras y más raras ”. Bueno, ¿qué implica un examen médico completo? Para una persona entre 40 y 60 años, sin enfermedad aparente, es necesario someterse a un examen físico antes de participar en deportes; responder a una anamnesis (preguntas sobre su salud, antecedentes, etc.); controlar la presión arterial, el peso y la altura; hacer un electrocardiograma y análisis de sangre y orina, anote el cardiólogo. “Si todo sale bien, pediré sí o sí para hacer una ergometría”, añade. Otro tema que el médico considera crítico es la necesidad de que las personas realicen cursos básicos de reanimación cardiopulmonar. “Si no hubiera ningún médico en ese maratón, ese hombre probablemente estaría muerto. Estas son terapias que salvan vidas. Además, el uso de desfibrilador automático externo debe estar generalizado. Entonces, nos cuidaremos unos a otros ”, resume. La verdad es que correr es una de las prácticas más populares en la actualidad. Sus beneficios son muchos y también económicos (basta con unos buenos zapatos, camiseta y pantalón corto). Pero los médicos y los instructores repiten hasta la saciedad la importancia de que un médico examine la práctica. ¿Con qué frecuencia una persona que corre o pedalea debe hacer una ergometría y un electrocardiograma? ¿A partir de qué edad aumentan los riesgos? ¿Cómo puedo saber si algo anda mal? Risso Patrón responde que los exámenes deben ser anuales, que a medida que envejecemos aumentan los riesgos cardiovasculares (a partir de los 30 años) y que pueden aparecer síntomas de algún problema, como palpitaciones, dolor torácico, disnea y síncope, sobre todo si están relacionados con problemas físicos. esfuerzo. A su vez, el doctor Jorge Tazar -cardiologo, medico y ex presidente de la Sociedad de Cardiología de Tucumán Vaya a una frase para responder cuáles son las claves para un entrenamiento saludable para el corazón: “para disfrutar corriendo, no corra más rápido que su corazón”. Específicamente, esto implica que se disfruta del ejercicio. “Si corres con la intensidad adecuada, deberías poder hablar con la persona que está a tu lado”, dice el experto. “El deporte no puede ir más allá de la capacidad del individuo. Los excesos son siempre malos, incluso los relacionados con la actividad física. Correr puede volverse insalubre y perjudicial si se hace más esfuerzo ”, añade Tazar. Por otro lado, si se hacen las cosas bien, correr puede ser bueno para el corazón, ya que los niveles de grasa en sangre disminuyen mientras que el colesterol HDL (el bueno) aumenta; se reduce el riesgo de arteriosclerosis (si corre con regularidad); se reduce la producción de hormonas del estrés como la adrenalina y el cortisol; mejora la circulación sanguínea y reduce el riesgo de trombosis. Finalmente, Tazar refuerza el enfoque del desfibrilador automático, como mencionó anteriormente Risso Patron. “En todo el mundo, estos dispositivos salvan vidas. Pero en Tucumán y Argentina están en déficit. Aquí, todos los clubes deportivos, donde pasan cientos de personas cada fin de semana, deberían tener lo mismo ”, concluye.

La noticia del corredor que sufrió un paro cardíaco a 200 metros de la llegada de la media maratón a Mar del Plata, este fin de semana, y necesitaba ser asistido con maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y un desfibrilador cardioversor, revive la importancia de quienes tienen las consultas con el médico para prevenir cualquier tipo de enfermedad cardíaca. Las imágenes sobre el momento dramático son impactantes. En un video, se lo ve como un médico, junto con el personal de primeros auxilios y de la Cruz Roja, tratando de revivir al hombre de 56 años. Muchos de los corredores de maratón que pasaron se arrancaron la cabeza cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Finalmente, lograron recuperar su pulso y lo trasladaron a una clínica, donde el domingo por la noche informaron que se estaba recuperando bien. Pero, ¿por qué es tan importante el chequeo? el cardiólogo Patrón Facundo Risso responde que, como primera medida, se utiliza un chequeo para detectar posibles factores de riesgo cardiovascular y enfermedades cardiovasculares no diagnosticadas; en el último caso, se abre un abanico de posibles patologías. “La principal causa de muerte súbita en la población general es la cardiopatía isquémica; es decir, la enfermedad que obstruye nuestras arterias coronarias provocando infartos. Estos, a su vez, pueden generar muerte súbita ”, cierra el círculo Patrono Risso. – ¿Puede el ejercicio intenso ser un desencadenante de muerte súbita? LA GACETA / DIEGO ARAOZ – Sí, en una persona predispuesta; por ejemplo, con cardiopatía isquémica. Sin embargo, el médico hace la excepción de que un deportista de élite (que no sería el corredor de Mar del Plata) puede tener un corazón hipertrófico. También aumenta el riesgo de muerte súbita en comparación con personas de la misma edad pero que no realizan ejercicio de alto rendimiento. “Un maratón es popular, por lo que se aplican las estadísticas de población. El ejemplo de los miembros de los clubes de fútbol profesional europeos sería diferente, donde son chicos jóvenes y sanos ”, argumenta. Y menciona lo que le pasó al futbolista argentino Sergio “Kun” Agüero: “Casi muere de repente, pero no tiene cardiopatía isquémica. En él, las causas son otras y más raras ”. Bueno, ¿qué implica un examen médico completo? Para una persona entre 40 y 60 años, sin enfermedad aparente, es necesario someterse a un examen físico antes de participar en deportes; responder a una anamnesis (preguntas sobre su salud, antecedentes, etc.); controlar la presión arterial, el peso y la altura; hacer un electrocardiograma y análisis de sangre y orina, anote el cardiólogo. “Si todo sale bien, pediré sí o sí para hacer una ergometría”, añade. Otro tema que el médico considera crítico es la necesidad de que las personas realicen cursos básicos de reanimación cardiopulmonar. “Si no hubiera ningún médico en ese maratón, ese hombre probablemente estaría muerto. Estas son terapias que salvan vidas. Además, el uso de desfibrilador automático externo debe estar generalizado. Entonces, nos cuidaremos unos a otros ”, resume. La verdad es que correr es una de las prácticas más populares en la actualidad. Sus beneficios son muchos y también económicos (basta con unos buenos zapatos, camiseta y pantalón corto). Pero los médicos y los instructores repiten hasta la saciedad la importancia de que un médico examine la práctica. ¿Con qué frecuencia una persona que corre o pedalea debe hacer una ergometría y un electrocardiograma? ¿A partir de qué edad aumentan los riesgos? ¿Cómo puedo saber si algo anda mal? Risso Patrón responde que los exámenes deben ser anuales, que a medida que envejecemos aumentan los riesgos cardiovasculares (a partir de los 30 años) y que pueden aparecer síntomas de algún problema, como palpitaciones, dolor torácico, disnea y síncope, sobre todo si están relacionados con problemas físicos. esfuerzo. A su vez, el doctor Jorge Tazar -cardiologo, medico y ex presidente de la Sociedad de Cardiología de Tucumán Vaya a una frase para responder cuáles son las claves para un entrenamiento saludable para el corazón: “para disfrutar corriendo, no corra más rápido que su corazón”. Específicamente, esto implica que se disfruta del ejercicio. “Si corres con la intensidad adecuada, deberías poder hablar con la persona que está a tu lado”, dice el experto. “El deporte no puede ir más allá de la capacidad del individuo. Los excesos son siempre malos, incluso los relacionados con la actividad física. Correr puede volverse insalubre y perjudicial si se hace más esfuerzo ”, añade Tazar. Por otro lado, si se hacen las cosas bien, correr puede ser bueno para el corazón, ya que los niveles de grasa en sangre disminuyen mientras que el colesterol HDL (el bueno) aumenta; se reduce el riesgo de arteriosclerosis (si corre con regularidad); se reduce la producción de hormonas del estrés como la adrenalina y el cortisol; mejora la circulación sanguínea y reduce el riesgo de trombosis. Finalmente, Tazar refuerza el enfoque del desfibrilador automático, como mencionó anteriormente Risso Patron. “En todo el mundo, estos dispositivos salvan vidas. Pero en Tucumán y Argentina están en déficit. Aquí, todos los clubes deportivos, donde pasan cientos de personas cada fin de semana, deberían tener lo mismo ”, concluye.

La noticia del corredor que sufrió un paro cardíaco a 200 metros de la llegada de la media maratón a Mar del Plata, este fin de semana, y necesitaba ser asistido con maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y un desfibrilador cardioversor, revive la importancia de quienes tienen las consultas con el médico para prevenir cualquier tipo de enfermedad cardíaca. Las imágenes sobre el momento dramático son impactantes. En un video, se lo ve como un médico, junto con el personal de primeros auxilios y de la Cruz Roja, tratando de revivir al hombre de 56 años. Muchos de los corredores de maratón que pasaron se arrancaron la cabeza cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Finalmente, lograron recuperar su pulso y lo trasladaron a una clínica, donde el domingo por la noche informaron que se estaba recuperando bien. Pero, ¿por qué es tan importante el chequeo? el cardiólogo Patrón Facundo Risso responde que, como primera medida, se utiliza un chequeo para detectar posibles factores de riesgo cardiovascular y enfermedades cardiovasculares no diagnosticadas; en el último caso, se abre un abanico de posibles patologías. “La principal causa de muerte súbita en la población general es la cardiopatía isquémica; es decir, la enfermedad que obstruye nuestras arterias coronarias provocando infartos. Estos, a su vez, pueden generar muerte súbita ”, cierra el círculo Patrono Risso. – ¿Puede el ejercicio intenso ser un desencadenante de muerte súbita? LA GACETA / DIEGO ARAOZ – Sí, en una persona predispuesta; por ejemplo, con cardiopatía isquémica. Sin embargo, el médico hace la excepción de que un deportista de élite (que no sería el corredor de Mar del Plata) puede tener un corazón hipertrófico. También aumenta el riesgo de muerte súbita en comparación con personas de la misma edad pero que no realizan ejercicio de alto rendimiento. “Un maratón es popular, por lo que se aplican las estadísticas de población. El ejemplo de los miembros de los clubes de fútbol profesional europeos sería diferente, donde son chicos jóvenes y sanos ”, argumenta. Y menciona lo que le pasó al futbolista argentino Sergio “Kun” Agüero: “Casi muere de repente, pero no tiene cardiopatía isquémica. En él, las causas son otras y más raras ”. Bueno, ¿qué implica un examen médico completo? Para una persona entre 40 y 60 años, sin enfermedad aparente, es necesario someterse a un examen físico antes de participar en deportes; responder a una anamnesis (preguntas sobre su salud, antecedentes, etc.); controlar la presión arterial, el peso y la altura; hacer un electrocardiograma y análisis de sangre y orina, anote el cardiólogo. “Si todo sale bien, pediré sí o sí para hacer una ergometría”, añade. Otro tema que el médico considera crítico es la necesidad de que las personas realicen cursos básicos de reanimación cardiopulmonar. “Si no hubiera ningún médico en ese maratón, ese hombre probablemente estaría muerto. Estas son terapias que salvan vidas. Además, el uso de desfibrilador automático externo debe estar generalizado. Entonces, nos cuidaremos unos a otros ”, resume. La verdad es que correr es una de las prácticas más populares en la actualidad. Sus beneficios son muchos y también económicos (basta con unos buenos zapatos, camiseta y pantalón corto). Pero los médicos y los instructores repiten hasta la saciedad la importancia de que un médico examine la práctica. ¿Con qué frecuencia una persona que corre o pedalea debe hacer una ergometría y un electrocardiograma? ¿A partir de qué edad aumentan los riesgos? ¿Cómo puedo saber si algo anda mal? Risso Patrón responde que los exámenes deben ser anuales, que a medida que envejecemos aumentan los riesgos cardiovasculares (a partir de los 30 años) y que pueden aparecer síntomas de algún problema, como palpitaciones, dolor torácico, disnea y síncope, sobre todo si están relacionados con problemas físicos. esfuerzo. A su vez, el doctor Jorge Tazar -cardiologo, medico y ex presidente de la Sociedad de Cardiología de Tucumán Vaya a una frase para responder cuáles son las claves para un entrenamiento saludable para el corazón: “para disfrutar corriendo, no corra más rápido que su corazón”. Específicamente, esto implica que se disfruta del ejercicio. “Si corres con la intensidad adecuada, deberías poder hablar con la persona que está a tu lado”, dice el experto. “El deporte no puede ir más allá de la capacidad del individuo. Los excesos son siempre malos, incluso los relacionados con la actividad física. Correr puede volverse insalubre y perjudicial si se hace más esfuerzo ”, añade Tazar. Por otro lado, si se hacen las cosas bien, correr puede ser bueno para el corazón, ya que los niveles de grasa en sangre disminuyen mientras que el colesterol HDL (el bueno) aumenta; se reduce el riesgo de arteriosclerosis (si corre con regularidad); se reduce la producción de hormonas del estrés como la adrenalina y el cortisol; mejora la circulación sanguínea y reduce el riesgo de trombosis. Finalmente, Tazar refuerza el enfoque del desfibrilador automático, como mencionó anteriormente Risso Patron. “En todo el mundo, estos dispositivos salvan vidas. Pero en Tucumán y Argentina están en déficit. Aquí, todos los clubes deportivos, donde pasan cientos de personas cada fin de semana, deberían tener lo mismo ”, concluye.

La noticia del corredor que sufrió un paro cardíaco a 200 metros de la llegada de la media maratón a Mar del Plata, este fin de semana, y necesitaba ser asistido con maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y un desfibrilador cardioversor, revive la importancia de quienes tienen las consultas con el médico para prevenir cualquier tipo de enfermedad cardíaca. Las imágenes sobre el momento dramático son impactantes. En un video, se lo ve como un médico, junto con el personal de primeros auxilios y de la Cruz Roja, tratando de revivir al hombre de 56 años. Muchos de los corredores de maratón que pasaron se arrancaron la cabeza cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Finalmente, lograron recuperar su pulso y lo trasladaron a una clínica, donde el domingo por la noche informaron que se estaba recuperando bien. Pero, ¿por qué es tan importante el chequeo? el cardiólogo Patrón Facundo Risso responde que, como primera medida, se utiliza un chequeo para detectar posibles factores de riesgo cardiovascular y enfermedades cardiovasculares no diagnosticadas; en el último caso, se abre un abanico de posibles patologías. “La principal causa de muerte súbita en la población general es la cardiopatía isquémica; es decir, la enfermedad que obstruye nuestras arterias coronarias provocando infartos. Estos, a su vez, pueden generar muerte súbita ”, cierra el círculo Patrono Risso. – ¿Puede el ejercicio intenso ser un desencadenante de muerte súbita? LA GACETA / DIEGO ARAOZ – Sí, en una persona predispuesta; por ejemplo, con cardiopatía isquémica. Sin embargo, el médico hace la excepción de que un deportista de élite (que no sería el corredor de Mar del Plata) puede tener un corazón hipertrófico. También aumenta el riesgo de muerte súbita en comparación con personas de la misma edad pero que no realizan ejercicio de alto rendimiento. “Un maratón es popular, por lo que se aplican las estadísticas de población. El ejemplo de los miembros de los clubes de fútbol profesional europeos sería diferente, donde son chicos jóvenes y sanos ”, argumenta. Y menciona lo que le pasó al futbolista argentino Sergio “Kun” Agüero: “Casi muere de repente, pero no tiene cardiopatía isquémica. En él, las causas son otras y más raras ”. Bueno, ¿qué implica un examen médico completo? Para una persona entre 40 y 60 años, sin enfermedad aparente, es necesario someterse a un examen físico antes de participar en deportes; responder a una anamnesis (preguntas sobre su salud, antecedentes, etc.); controlar la presión arterial, el peso y la altura; hacer un electrocardiograma y análisis de sangre y orina, anote el cardiólogo. “Si todo sale bien, pediré sí o sí para hacer una ergometría”, añade. Otro tema que el médico considera crítico es la necesidad de que las personas realicen cursos básicos de reanimación cardiopulmonar. “Si no hubiera ningún médico en ese maratón, ese hombre probablemente estaría muerto. Estas son terapias que salvan vidas. Además, el uso de desfibrilador automático externo debe estar generalizado. Entonces, nos cuidaremos unos a otros ”, resume. La verdad es que correr es una de las prácticas más populares en la actualidad. Sus beneficios son muchos y también económicos (basta con unos buenos zapatos, camiseta y pantalón corto). Pero los médicos y los instructores repiten hasta la saciedad la importancia de que un médico examine la práctica. ¿Con qué frecuencia una persona que corre o pedalea debe hacer una ergometría y un electrocardiograma? ¿A partir de qué edad aumentan los riesgos? ¿Cómo puedo saber si algo anda mal? Risso Patrón responde que los exámenes deben ser anuales, que a medida que envejecemos aumentan los riesgos cardiovasculares (a partir de los 30 años) y que pueden aparecer síntomas de algún problema, como palpitaciones, dolor torácico, disnea y síncope, sobre todo si están relacionados con problemas físicos. esfuerzo. A su vez, el doctor Jorge Tazar -cardiologo, medico y ex presidente de la Sociedad de Cardiología de Tucumán Vaya a una frase para responder cuáles son las claves para un entrenamiento saludable para el corazón: “para disfrutar corriendo, no corra más rápido que su corazón”. Específicamente, esto implica que se disfruta del ejercicio. “Si corres con la intensidad adecuada, deberías poder hablar con la persona que está a tu lado”, dice el experto. “El deporte no puede ir más allá de la capacidad del individuo. Los excesos son siempre malos, incluso los relacionados con la actividad física. Correr puede volverse insalubre y perjudicial si se hace más esfuerzo ”, añade Tazar. Por otro lado, si se hacen las cosas bien, correr puede ser bueno para el corazón, ya que los niveles de grasa en sangre disminuyen mientras que el colesterol HDL (el bueno) aumenta; se reduce el riesgo de arteriosclerosis (si corre con regularidad); se reduce la producción de hormonas del estrés como la adrenalina y el cortisol; mejora la circulación sanguínea y reduce el riesgo de trombosis. Finalmente, Tazar refuerza el enfoque del desfibrilador automático, como mencionó anteriormente Risso Patron. “En todo el mundo, estos dispositivos salvan vidas. Pero en Tucumán y Argentina están en déficit. Aquí, todos los clubes deportivos, donde pasan cientos de personas cada fin de semana, deberían tener lo mismo ”, concluye.

La noticia del corredor que sufrió un paro cardíaco a 200 metros de la llegada de la media maratón a Mar del Plata, este fin de semana, y necesitaba ser asistido con maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y un desfibrilador cardioversor, revive la importancia de quienes tienen las consultas con el médico para prevenir cualquier tipo de enfermedad cardíaca. Las imágenes sobre el momento dramático son impactantes. En un video, se lo ve como un médico, junto con el personal de primeros auxilios y de la Cruz Roja, tratando de revivir al hombre de 56 años. Muchos de los corredores de maratón que pasaron se arrancaron la cabeza cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Finalmente, lograron recuperar su pulso y lo trasladaron a una clínica, donde el domingo por la noche informaron que se estaba recuperando bien. Pero, ¿por qué es tan importante el chequeo? el cardiólogo Patrón Facundo Risso responde que, como primera medida, se utiliza un chequeo para detectar posibles factores de riesgo cardiovascular y enfermedades cardiovasculares no diagnosticadas; en el último caso, se abre un abanico de posibles patologías. “La principal causa de muerte súbita en la población general es la cardiopatía isquémica; es decir, la enfermedad que obstruye nuestras arterias coronarias provocando infartos. Estos, a su vez, pueden generar muerte súbita ”, cierra el círculo Patrono Risso. – ¿Puede el ejercicio intenso ser un desencadenante de muerte súbita? LA GACETA / DIEGO ARAOZ – Sí, en una persona predispuesta; por ejemplo, con cardiopatía isquémica. Sin embargo, el médico hace la excepción de que un deportista de élite (que no sería el corredor de Mar del Plata) puede tener un corazón hipertrófico. También aumenta el riesgo de muerte súbita en comparación con personas de la misma edad pero que no realizan ejercicio de alto rendimiento. “Un maratón es popular, por lo que se aplican las estadísticas de población. El ejemplo de los miembros de los clubes de fútbol profesional europeos sería diferente, donde son chicos jóvenes y sanos ”, argumenta. Y menciona lo que le pasó al futbolista argentino Sergio “Kun” Agüero: “Casi muere de repente, pero no tiene cardiopatía isquémica. En él, las causas son otras y más raras ”. Bueno, ¿qué implica un examen médico completo? Para una persona entre 40 y 60 años, sin enfermedad aparente, es necesario someterse a un examen físico antes de participar en deportes; responder a una anamnesis (preguntas sobre su salud, antecedentes, etc.); controlar la presión arterial, el peso y la altura; hacer un electrocardiograma y análisis de sangre y orina, anote el cardiólogo. “Si todo sale bien, pediré sí o sí para hacer una ergometría”, añade. Otro tema que el médico considera crítico es la necesidad de que las personas realicen cursos básicos de reanimación cardiopulmonar. “Si no hubiera ningún médico en ese maratón, ese hombre probablemente estaría muerto. Estas son terapias que salvan vidas. Además, el uso de desfibrilador automático externo debe estar generalizado. Entonces, nos cuidaremos unos a otros ”, resume. La verdad es que correr es una de las prácticas más populares en la actualidad. Sus beneficios son muchos y también económicos (basta con unos buenos zapatos, camiseta y pantalón corto). Pero los médicos y los instructores repiten hasta la saciedad la importancia de que un médico examine la práctica. ¿Con qué frecuencia una persona que corre o pedalea debe hacer una ergometría y un electrocardiograma? ¿A partir de qué edad aumentan los riesgos? ¿Cómo puedo saber si algo anda mal? Risso Patrón responde que los exámenes deben ser anuales, que a medida que envejecemos aumentan los riesgos cardiovasculares (a partir de los 30 años) y que pueden aparecer síntomas de algún problema, como palpitaciones, dolor torácico, disnea y síncope, sobre todo si están relacionados con problemas físicos. esfuerzo. A su vez, el doctor Jorge Tazar -cardiologo, medico y ex presidente de la Sociedad de Cardiología de Tucumán Vaya a una frase para responder cuáles son las claves para un entrenamiento saludable para el corazón: “para disfrutar corriendo, no corra más rápido que su corazón”. Específicamente, esto implica que se disfruta del ejercicio. “Si corres con la intensidad adecuada, deberías poder hablar con la persona que está a tu lado”, dice el experto. “El deporte no puede ir más allá de la capacidad del individuo. Los excesos son siempre malos, incluso los relacionados con la actividad física. Correr puede volverse insalubre y perjudicial si se hace más esfuerzo ”, añade Tazar. Por otro lado, si se hacen las cosas bien, correr puede ser bueno para el corazón, ya que los niveles de grasa en sangre disminuyen mientras que el colesterol HDL (el bueno) aumenta; se reduce el riesgo de arteriosclerosis (si corre con regularidad); se reduce la producción de hormonas del estrés como la adrenalina y el cortisol; mejora la circulación sanguínea y reduce el riesgo de trombosis. Finalmente, Tazar refuerza el enfoque del desfibrilador automático, como mencionó anteriormente Risso Patron. “En todo el mundo, estos dispositivos salvan vidas. Pero en Tucumán y Argentina están en déficit. Aquí, todos los clubes deportivos, donde pasan cientos de personas cada fin de semana, deberían tener lo mismo ”, concluye.