Susana es una gran entrevistadora. La conductora de Telefe desde hace 20 años sabe qué y cómo preguntar. Tanto así que fue protagonista de la una de las entrevistas más esperadas del año 2021. La diva de los teléfonos habló con Wanda Nara días pasados.

En la nota se vieron hechos que no hacía falta poner en palabras. Las caras que hacía Susana al hablar de la China ponían de manifiesto que habría tomado partido por la empresaria. Tanto es así que un periodista se acercó a Susana cuando regresaba de su vuelo y la conductora no actuó como suele hacerlo.

En una entrevista para América TV expresó que viajó en un asiento roto y en clase turista. Además habló de su amistad con Miguel Romano, su estilista de siempre: “Esta todo bien, lo amo”. Aunque agregó: “No me gusta el chusmerío. Quién dijo esto y lo otro”. Pero cuando Pedro le preguntó sobre su nieta sentenció:

No me gustan las cosas que me preguntás. No te voy a decir nada.