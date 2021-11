Susana Giménez no deja de ser noticia. En un primer momento este año se supo que iba a entrevistar a Wanda Nara. Cuando todos pensaban que la polémica entre ella y China había terminado.Sin embargo las plataformas digitales están buscando cómo captar a los televidentes.

Por ello Susana habló con Nara mientras que Fantino hizo lo mismo con la China. Susana en todo momento preguntó sobre lo que Nara había encontrado en el teléfono de Icardi. Por momentos expresaba su propia curiosidad, por otros se refugiaba en que era lo que a la gente más le intrigaba.

China Suárez.

Lo cierto es que Susana regresó al país y fue abordada por los periodistas. La diva de los teléfonos se mostró incómoda con algunas de las preguntas que le hacían. Uno de los cronistas le consultó si le hubiese gustado entrevistar a la exactriz de “Casi Ángeles”.

Si me gusta algo lo hago. Chau.

En el programa de “A la Tarde” la conductora y los panelistas fueron contundentes. Uno de ellos expresó: “No podés decir que no te gusta el chusmerío. ¿Que fuiste a hacer a París?. Luego, Karina Mazzocco agregó: “Yo amo a Susana Giménez ¿Pero qué fuiste a hacer a París?”

Karina miró a cámara y dijo: “Fuiste a que te cuenten qué fue lo que pasó en el matrimonio de Wanda Nara y Mauro Icardi. ¿Está mal que nosotros preguntemos?” sin filtro defendió a su compañero que hizo la nota. Como si fuera poco fue contundente con el término chusmerío “Estamos haciendo periodismo, Susana. Si supieras la cantidad de información que llega a nuestra redacción. No la pasamos al aire porque no hacemos chusmerío, porque chequeamos y recién ahí hablamos”.

China Suárez como Susana Giménez.

Por otra parte Débora D’Amato también hizo referencia a Susana. Aunque relacionó su malestar con la China por su actuación en “Sandro de América”, una serie de Telefe: “No le gustó nada la interpretación de la China”. La novela fue filmada hace unos años.

La panelista continuó relatando que en 2018 Susana manifestó qué le producía la interpretación de la actriz: “Decía cosas fuera de época: ‘Mi amor, mi amor’, y yo no había empezado ni con la televisión. No decía ‘mi amor’ ni nada. Mi parte en el libro no estuvo bien”. Por tal motivo se asoció la nota a Wanda como una manera de tomar partido.