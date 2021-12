Una de las principales preocupaciones de economía Argentina es ausencia de dolares. hoy dia, Hernán Lacuntza Dijo que “considero el plan de corto plazo con mucha preocupación” porque “hay una situación de escasez de divisas” y sostuvo que “toda la ansiedad que existe en la población se debe en parte a la falta de programa, lineamientos, directrices, es responsabilidad del gobierno ”. Ante este esquema, se pronunció sobre el acuerdo entre Argentina y FMI.

Esta mañana, en diálogo con Wily Kohan en la radio Mitre, el entrevistado aseguró que “no hay posibilidad de que los depósitos en dólares se vean afectados” y explicó que “cuando todos los rumores son plausibles, significa que hay una situación de incertidumbre que está generado para lo cual tiene que dar seguridad ”. Por tanto, cree que“ este rumor se generó porque dos días antes se tomaron medidas completamente descabelladas y desesperadas como las de cuotas de viaje ”.

Así, afirmó que “el responsable de garantizar los depósitos es el que aplaude para rascar la olla” y agregó que “tu restricción no es externa, que no puedes recibir dólares”. Tu limitación es interna, las generas y no puedes mantenerlas “. Ante este escenario, habló del aumento de precios y dijo que “la inflación es una falta de confianza en el programa, en el plan”.

Por ello, criticó duramente la congelación de precios y aseguró que “los controles nunca han funcionado, nunca funcionarán y no funcionarán” y agregó que “el problema no está en la corrección, sino en el incumplimiento”. Por eso argumenta que “tenemos que desafiar a nuestros empleados, a nuestros gobiernos, no por lo que han corregido, sino por lo que no han cumplido”.

Al respecto, aclaró que “las autoridades económicas dicen que no hay ajuste porque los costos no han disminuido. “Pero hay más impuestos y esto es una corrección, esto es un traspaso del sector privado al público”, enfatizó. En conclusión, Laguna Dijo que “más allá de las cuotas de viaje, que son dos asas, preguntémonos por qué perdimos $ 10 mil millones en un año” y advirtió que “este esquema no puede seguir así”. “Hay que empezar a acumular reservas, no hay soluciones gratuitas”, dijo, señalando que “el acuerdo con el fondo es una garantía internacional para un esquema de este tipo”. Concluyó diciendo que “no podemos perder mil millones de dólares al mes”.