Anita Co y Calu Rivero declaran este miércoles 1 de diciembre en el juicio contra el actor Juan Darthés por conductas indebidas que se realiza en Brasil.

Anita Co desde Buenos Aires, y Calu Rivero desde Italia, prestarán su testimonio ante el tribunal brasileño en compañía de la abogada Raquel Leyenda Hermida.

Anita Co: Juicio Juan Darthés.

La cantante estuvo este 1 de diciembre en el piso de “Intrusos” desde donde dejó entrever algo de que lo que será su testimonio contra el actor argentino, hoy refugiado en el gigante sudamericano.

La artista contó que ella ganó una causa penal contra Juan Darthés en mayo de este año “por injurias”. Sin embargo, aseguró que ahora va por más y que lo que busca es ayudar a Thelma Fardín y a Calu Rivero, que todavía sigue en proceso judicial.

uD83EuDDD0 Anita Co: Testigo en el caso #Darthes Fuente: (Intrusos). pic.twitter.com/ebUDr1iZVF — AMBA 24 (@amba24noticias) December 1, 2021

Las cuatro, junto a Natalia Junco, estamos supercomunicadas. Sentimos que es el momento de tener una gran esperanza y que es el momento de que la Justicia que se expide y se accione.

Asimismo, Anita Co, se mostró inconforme con la condena social que recibió Juan Dathes, al asegurar que falta lo más importante, la condena de la Justicia que bajo su mirada le falta “hacer lo que tiene que hacer”.

Calu Rivero y Anita Co.

Ante la intervención de Marcela Baños, quien se mostró sorprendida porque el actor radicado en Brasil no se presentó a declarar, la cantante señaló: “Gracias. Es que es así. Yo vine acá la primera vez hace cuatro años. Él a los dos días me amenazó con un juicio. Al año me llegó la citación y tres años después no se presentó nunca ante la Justicia”.

Anita Co también se refirió a los dichos de Fernando Burlando, abogado defensor de Darthés, quien sostuvo que su cliente no volverá al país: “su vida está en Brasil”. Sobre eso la artista opinó que no importa, “igual se puede presentar a la Justicia por algún medio de todos los que le han ofrecido: Skype, escrito o algún otro”, pero que se presente.